UENIGHET: Kompisene Monir (t.h.) og Walid (t.v.) er uenige om coronavaksinen er bra eller ikke.

Innfører portforbud for uvaksinerte

BEIRUT (VG) Mens smitten øker i Libanon, innføres portforbud for alle uten vaksine eller en negativ PCR-test. Målet er å vaksinere flere, men skepsisen er høy.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Jeg liker ikke vaksinen og jeg er redd for den. Men corona er jeg ikke redd for. Jeg er en sterk mann, sier Monir Ebiheida (60).

Han sitter i en slitt sofa og pusser på en støtfanger.

– Jeg er kun redd for Gud. Når min tid kommer, vil jeg uansett dø. Jeg vil ikke ta vaksinen.

Så bryter kompisen Walid Khorie (60) inn.

– Alle burde ta en vaksine slik at vi kan opparbeide oss immunitet mot viruset. Jeg er enig i det myndighetene oppfordrer til, sier han mens han patter på en vannpipe.

Selv har Walid tatt vaksinen, men han og resten av de vaksinerte er i mindretall.

Kun 38 prosent av Libanons befolkning over tolv år har latt seg vaksinere, og det samtidig som smitten øker og vaksinetilgangen er god.

CORONA: En syk coronapasient flyttes inne på Rafik Hariri-sykehuset i Beirut i mars.

Den siste uken har antall smittetilfeller økt med 34 prosent, men helsemyndighetene sier at de foreløpig ikke har oppdaget den nye omikron-varianten som har skapt bekymring verden over.

Det libanesiske helsevesenet har allerede sprengt kapasiteten og gjør få undersøkelser, en såkalt sekvensering, som må til for å oppdage omikron-varianten i en PCR-test.

Med de nye tiltakene regjeringen innfører, håper de å øke vaksinasjonsgraden og dermed beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av coronaviruset.

De har besluttet at alle uten vaksine eller en fersk PCR-test får portforbud mellom klokken 19.00 og 06.00 fra 17. desember til 9. januar.

I tillegg blir vaksinen obligatorisk for alle som jobber i det offentlige fra 10. januar, og coronapass må fremvises om man skal på bar eller restauranter.

BAR: God stemning på et utested i Beirut i oktober. Nå blir det obligatorisk med vaksine eller negativ covid-test om en skal nyte utelivet i Libanon.

Vaksineskepsis

Vaksineutrullingen i lavinntektsland verden over gikk i starten svært sakte fordi Vesten sopet til seg de vaksinene som var, men i det siste er tilgangen blitt noe bedre. Samtidig mener flere at det går altfor sakte.

I Afrika for eksempel er kun omlag fem prosent fullvaksinert.

Forskere har nemlig advart om at lav vaksinering – og mye smitte – gjør at viruset vil fortsette å mutere og skape problemer globalt. Slik vi nå ser med den nye omikron-varianten.

Nå er det også kommet enda et nytt hinder, nemlig vaksineskepsis, som truer med å hindre vaksinering i blant annet store deler av Afrika.

Også Libanon merker dette sterkt.

Eid Azar, som leder landets vaksinasjonsprogram, tok til Twitter forrige dagen for å lufte sin frustrasjon over skepsisen mot moderne medisin.

«I starten av vaksinasjonskampanjen hadde vi liten tilgang på vaksiner, men folk var veldig entusiastiske. Nå er vaksinen tilgjengelig, men entusiasmen har falmet», skrev han.

SKJEBNE: – Hvis skjebnen din er å dø, vil du dø uansett. Corona dreper ikke, hevder Carole Abi Khalil (52).

Angrer på vaksinen

På en liten gatekafé i det armenske nabolag Bourj Hammoud i Beirut sitter eieren Carole Abi Khalil (52) og venter på kunder.

– Det er ikke logisk å innføre portforbud, for folk har ting de må gjøre hele tiden. Gjør regjeringen narr av oss, spør hun retorisk.

Hun har selv latt seg vaksinere, men sier at hun angrer.

– Jeg har en følelse av at de ønsker at folk skal ta vaksinen slik at de kan redusere antall mennesker her i landet.

– Jeg er ikke redd for den nye corona-varianten. Hvorfor skal jeg være redd? Hvis skjebnen din er å dø, vil du dø uansett. Corona dreper ikke, hevder hun.

Men for mange er det ikke skepsisen til vaksinen som har gjort at de ikke har vaksinert seg, men den prekære økonomiske kollapsen.

– Vi har ikke tatt vaksinen fordi vi ikke har tid, og fordi vi må jobbe. Jobber vi ikke, tjener vi ikke penger, og det trenger vi sårt nå, forteller den syriske flyktningen Hasjer Shibli (16).

Like bak henne sitter moren hennes, i bakeriet de driver sammen.

– Jeg er veldig redd for corona, forteller moren.

Corona kan drepe

– Sykehuset vårt er fullt. Vi har stor smittespredning og dette er begynnelsen på den fjerde bølgen, forteller overlege Mahmoud Hassoun ved Rafik Hariri-sykehuset i et telefonintervju med VG.

Helsesystemet i landet er allerede under stort press. Etter at økonomien begynte å kollapse i slutten av 2019, er store deler av befolkningen blitt drevet ut i fattigdom, og sykehusene har slitt økonomisk.

Den økonomiske kollapsen er blitt beskrevet som en av verdens verste siden 1850-tallet, og det har gjort at mange av legene og sykepleierne i landet har emigrert.

– 90 prosent av våre pasienter er ikke vaksinert, og jeg aner ikke hvorfor de ikke har tatt vaksinen. Vi helt avhengig av at folk tar vaksinen. Den beskytter mot alvorlig sykdom og mot at de blir innlagt her, sier han.

Til nå har landet med drøye seks millioner innbyggere hatt 8735 dødsfall som følge covid-19, men det regnes med mørketall blant dødsfallene.

– Jeg synes det er bra at vi tvinger folk til å la seg vaksinere. Vi har ennå ikke fått påvist den nye varianten, men den vil komme. Helt sikkert. Kanskje ikke i dag, men kanskje i morgen, forteller han.

SMITTE: Coronasmitten er på vei oppover i Libanon, men enn så lenge går dagliglivet sin vante gang i hovedstaden Beirut.

Midtøsten stenger grensene

Flere av landene i regionen har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å begrense spredningen av den nye varianten omikron.

Saudi-Arabia har nektet innreise fra 14 afrikanske land, og har også minst ett bekreftet tilfelle av den nye mutasjonen etter at en borger kom tilbake fra et nordafrikansk land.

Også andre land som Oman, Qatar og Kuwait har stengt grensene for reisende fra flere afrikanske land.

Men det er Israel som har vært strengest. De har stengt grensene for alle utenlandske borgere.

VG I BEIRUT: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra Libanon.

