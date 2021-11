UTENRIKSMINISTER: Anniken Huitfeldt (Ap).

Norge snur: Vil la vaksine-oppskriftene deles med fattige land

Regjeringen åpner nå for at fattige land kan få tilgang til flere covid-vaksiner: På et WTO-møte neste uke vil Norge gå lenger enn før for å lande et kompromiss.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har besluttet at Norge kan støtte unntak fra TRIPS-avtalen for patenter på Covid-19-vaksiner, hvis det er en del av et kompromiss, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG.

Dermed går hun lenger i å innfri kravet fra en rekke fattige land, og press fra tidligere verdensledere og nobelprisvinnere, om å se bort fra patentene legemiddelselskapene har slik at flere kan produsere livsviktige vaksiner mot covid19-viruset.

Mens land som Norge har hatt mulighet til å vaksinere alle som kan og vil, er det nemlig fortsatt bare seks prosent av befolkingen som har blitt vaksinert i Afrika.

Sjekk hvor langt ulike land har kommet i vaksineringen i grafikken under:

Det er bakgrunnen for at Sør-Afrika for over et år siden kom med et såkalt «waiver-forslag», som innebærer at man midlertidig lemper på patenter og andre immaterielle rettigheter for vaksiner og andre helseprodukter i kampen mot covid-19.

Hittil har Norge og EU vært blant de som har gått imot. Argumentet er at det er for vidtgående. Men nå åpner altså Norge for å strekke seg et steg lenger, på ministermøtet i WTO som starter tirsdag.

– WTO forutsetter konsensus, og vi vil jobbe for et kompromiss i denne saken. Det betyr at vi kan støtte et unntak fra TRIPS-avtalen for patenter på vaksiner, sier Huitfeldt.

– Ingen er trygge før alle er trygge

I april snakket VG med dr. Mustaqeem de Gama, som forhandler for Sør-Afrikas i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Han sa at hele verden vil rammes hardt hvis ikke vaksine-oppskriftene deles med fattige land.

Nå har en ny mutasjon som først ble observert i Botswana, og bekreftet og oppdaget av sørafrikanske virologer, fått flere land til å ta grep og stanse flyginger. Varianten er også påvist i Europa.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Seks prosent av befolkningen i afrikanske land er vaksinert. Andelen vaksinerte må opp for alles skyld. For deres skyld, men også for vår skyld, sier Huitfeldt.

NY KURS: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) vil gå lenger for å få et patent-kompromiss i WTO.

Men situasjonen rundt vaksinepatentene har altså vært fastlåst i over et år. Dette til tross for et kraftig press på WTO og landene som har blokkert forslaget, som i våres førte til at USA kunngjorde at de gikk med på å godta patent-unntak for vaksiner.

Signalet fra USA ble ikke fulgt opp med noe forslag på bordet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til VG.

– Det blir i retning av det USA signaliserte, men aldri la formelt på bordet, sier Tvinnereim om hva Norge vil gå med på.

– Håper det kan skape en helt ny dynamikk

Det USA sa seg villige til å gå med på, var også en kompromissløsning: De åpnet for patent-unntak for vaksiner, men ikke alle andre helseprodukter som brukes i kampen mot covid-19, slik Sør-Afrika foreslo.

– Sør-Afrikas forslag er så vidtgående, så kompromisset må ligge et sted i midten. Det vi sier nå er at Norge ønsker å bidra til å finne det, og det håper vi kan skape en helt ny dynamikk i disse ganske fastlåste forhandlingene som jo har blitt preget av stadig mer svekket tillit mellom utviklingslandene og vesten, sier Huitfeldt.

EU har også kommet med et eget kompromissforslag, som har blitt beskrevet som «varmluft», av forslagsstillerne fra Sør-Afrika. Men Norge vil altså gå lenger enn det.

– Det går lenger enn EUs forslag, for det vil nok ikke være tilstrekkelig for å skaffe et kompromiss. Men det vil helt sikkert omfatte EUs forslag også, som handler om tvangslisensiering som allerede en mulighet i TRIPS-avtalen i dag. Men det vil neppe være der kompromisset ligger, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren understreker samtidig at det ikke er en mirakelkur om selskapene må dele vaksineoppskriftene. Produksjonskapasiteten må også opp.

– Men det vi håper, er nettopp at hvis vi klarer å finne et kompromiss så vil det også innebære et press på den farmasøytiske industrien. For de vil merke at det er et press i det internasjonale samfunnet, og det kan også bidra til å få opp produksjonen og få en bedre dynamikk, sier Tvinnereim og legger til:

– Dette har vært veldig, veldig krevende, og jeg skjønner at utviklingsland føler seg litt forlatt. Så det at vi nå anstrenger oss for å finne et kompromiss, tror jeg kan bli viktig for den internasjonale dialogen om covid-håndtering.

Den norske WTO-ambassadøren har ledet TRIPS-rådet i WTO, der patent-diskusjonene foregår, siden mars. Huitfeldt sier han har fått vide fullmakter til å bidra til en løsning mellom landene neste uke.