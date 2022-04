EN SISTE HILSEN: Frimerket viser en ukrainsk soldat som «viser fingeren» til det russiske krigsskipet «Moskva».

Krigsskipet «Moskva» foreviget på ukrainsk frimerke

Motivet er de ukrainske soldatene som ba det russiske krigsskipet som nå ligger på havets bunn om å «dra til helvete».

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Den 24. februar, dagen Russland begynte sin invasjon av Ukraina, seilte et russisk krigsskip til den lille øye Zmiinyij, også kalt Slangeøya, nordvest i Svartehavet.

Da det russiske fartøyet «Moskva» beordret forsvarerne av fortet på øya om å overgi seg, skal en ukrainsk soldat ifølge et lydklipp ha svart:

– Russisk krigsskip, dra til helvete.

Hva som skjedde videre har det vært ulike versjoner av, men øyeblikket fanget verdens oppmerksomhet.

Nå blir det foreviget på et frimerke, opplyser det ukrainske postvesenet.

Frimerket viser en russisk soldat som «viser fingeren» til krigsskipet «Moskva». Skipet om for øvrig sank i Svartehavet torsdag.

Se videoen fra Slangeøya her:

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kommentert de nye frimerkene i en post på Instagram.

– Frasen, som ble et symbol på standhaftigheten til Ukrainas forsvarere, er nå på frimerker. Bruk det og husk at det «russiske krigsskipet» alltid bare har ett sted å dra, skriver han.

Sank torsdag

Onsdag kveld hevdet ukrainske myndigheter at «Moskva» hadde blitt truffet av to ukrainske Neptun-missiler og sto i brann.

Russland bekreftet natt til skjærtorsdag at missilkrysseren brant, men hevdet at detonert ammunisjon om bord var årsaken.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA bekreftet Russlands forsvarsdepartement torsdag at den russiske missilkrysseren hadde sunket.

Da «Moskva» skulle taues til bestemmelseshavnen, mistet skipet stabiliteten på grunn av skader på skroget som følge av brannen fra detonasjonen av ammunisjon, skriver forsvarsdepartementet ifølge RIA. I stormfull sjø sank skipet.

Ifølge nyhetsbyrået TASS sier forsvarsdepartementet at mannskapet har evakuert til andre skip i området.

Uansett hendelsesforløp er senkningen av «Moskva» et nederlag for Russland, ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

– Til og med hvis det bare er truffet av ukrainske missiler og ikke har gått ned, så er det likevel et tap for Russland at de lar det bli truffet, sa Ydstebø til VG torsdag, før det ble kjent at skipet faktisk var sunket.

Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov godter seg åpenlyst over at «Moskva» har sunket.

På Twitter skriver Reznikov at han gleder seg til å bruke vraket av «Moskva» som dykkedestinasjon.

– Et russisk «flaggskip» er et godt dykkested. Vi har enda en dykkedestinasjon i Svartehavet nå. Vil uten tvil besøke vraket etter vår seier i krigen, skriver han og legger til at han allerede har 300 dykk.

Vedlagt er et bilde av det som skal være ham iført dykkerutstyr sammen med en skilpadde.

Uklart hva som skjedde

Også hva som skjedde med soldatene på Slangeøa har det altså versert ulike versjoner rundt.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterte det russiske beleiringen samme dag 24. februar. Da oppga han at 13 soldater hadde dødd en heroisk død, og at de ville belønnes med hederstitler.

Fire dager senere kom informasjon som hevdet noe annet. Soldatene på øya klarte å slå tilbake to angrepsforsøk fra det russiske krigsskipet, ifølge det ukrainske sjøforsvaret.

GLISER: Ukrainas postmester Ihor Smilianskyj viser frem de nye frimerkene som nå vil kunne prege ukrainske konvolutter.

I tillegg sa de at soldatene overga seg etter at de gikk tom for ammunisjon, og at de ble tatt til fange, men tross alt var i live.

Uttalelsen fra det ukrainske sjøforsvaret sa videre at øyens infrastruktur var totalødelagt – fyrtårn, bygninger og antenner.

Mens russisk side fortalte en annen historie.

Dagen etter angrepet på «Slangeøya» hevdet en talsperson fra det russiske innenriksdepartementet at 82 ukrainske tjenestepersoner hadde lagt ned våpnene og overgitt seg frivillig.

De ble utlevert tilbake til Ukraina i en fangeutveksling, og i et bilde datert 29. mars fikk mannen bak utsagnet, Roman Gribov, en medalje for sitt svar til russerne som ba dem overgi seg.