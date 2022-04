SISTE SEILAS: Den russiske missilkrysseren «Moskva» sank torsdag kveld. Bildet er tatt 18. juni 2021.

Senkningen av «Moskva»: Ikke et vendepunkt i krigen

Tapet av missilkrysseren er et tungt tap for Vladimir Putin. Likevel spår militæranalytikere «mer av det samme» fra den russiske presidenten i Ukraina.

Av Ingri Bergo

Etter at krigsskipet «Moskva» sank, gikk flyalarmen over hele Ukraina. I hovedstaden hørte innbyggerne eksplosjoner natt til langfredag.

Den russiske invasjonen av Ukraina er inne i sin åttende uke. Etter 50 dager med krigshandlinger har Russland mislykkes i å ta kontrollen over store, strategisk viktige byer.

Så langt har hovedstaden vært skånet fra de heftigste luftangrepene.

Russland advarer om hardere missilangrep mot Kyiv som svar på det de kaller ukrainsk «sabotasje» på russisk territorium.

Kapteinen på «Moskva» skal ha vært blant flere som omkom da skipet sank. Tapet av missilkrysseren kan ha gjort Putin rasende, tror ukrainerne. Nå frykter de hevnangrep.

KJEMPER FORTSATT IMOT: Et ukrainsk flagg vaier i den ødelagte boligblokken i den beleirede Mariupol 14. april. Havnebyen er i ferd med å falle under russisk kontroll, ifølge New York Times.

– Må ha vært fulltreffere

Nøyaktig hvordan «Moskva» sank, er uavklart. Ukraina hevder de skjøt ned det russiske kjempeskipet med to missiler. Dette skal også være Pentagons teori.

Russland avviser dette og sier en brann detonerte ammunisjon om bord.

Militæranalytikerne VG har snakket med mener imidlertid den ukrainske versjonen er den mest troverdige.

– Det må ha vært noen fulltreffere. Dette er et svært fartøy, sier Russland-forsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG på telefon.

FØLGER MED: Kristian Åtland tror Russland kommer til å møte stor motstand fra Ukraina fremover.

Skipet, som var én av tre store rakettkryssere, kan vanskelig erstattes på kort sikt, ifølge Åtland. Russland har to andre rakettkryssere av samme type i Middelhavet.

– Men ingen av disse kan ikke ta seg inn i Svartehavet, ettersom det tyrkiskkontrollerte Bosporos-stredet siden slutten av februar har vært stengt for militære fartøyer, sier han.

– Russland er fortsatt den dominerende sjømakten i regionen, men ukrainerne har ved flere anledninger vist at de russiske marinestyrkene i Svartehavet og Azovhavet er sårbare for missilangrep fra land.

Tror Russland tar Mariupol

Fredag melder New York Times at Russland er i ferd med å ta kontroll over Mariupol.

– Mariupol vil nok russerne klare å ta, hvis det ikke skjer noe veldig spesielt, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen til VG på telefon.

Hvor lang tid det kommer til å ta, er imidlertid høyst usikkert.

– Det er ufattelig seig krigføring i byer. De må ta kvartal for kvartal, hus for hus, rom for rom, sier oberstløytnanten.

– Det er svært krevende å angripe og forsvarerne har store fordeler fordi de har vært der så lenge. Men ukrainerne er også slitne.

– Ufattelig seig krigføring

Han tviler imidlertid på at senkningen av «Moskva» blir et vendepunkt i krigen.

– På kort sikt kan man tenke seg at russerne intensiverer angrepene mot Kyiv eller andre storbyer, sier forskeren.

– Men jeg tror bakkeoffensiven mot Kyiv er et avsluttet kapittel. Russlands overordnede prioriteringer har etter min mening ikke endret seg.

Russland har planlagt en storoffensiv i Øst-Ukraina. De har trappet ned styrkene rundt Kyiv og andre områdene nordvest i landet.

I SKUDDLINJEN: En leilighetsblokk treffes av russiske angrep 11. mars. UNDER ANGREP: Mariupol har måttet leve under russisk beleiring i mange uker. FN advarer om at byens befolkning er i ferd med å sulte i hjel. HUSER DE SYKE: Et sykehusvindu i Mariupol er truffet. Bildet er tatt 3. mars.

Innbyggerne i den strategisk viktige havnebyen sultes i hjel, advarer FN fredag.

– Kan den humanitære situasjonen i Mariupol påvirke Ukrainas kampinnsats?

– Ikke nødvendigvis, det kan gjøre dem mer innbitte, sier Ydstebø.

Russlands hovedsatsing fremover blir utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, sammen kjent som Donbas, tror begge militærforskerne.

De påpeker at senkningen av «Moskva» er et tungt slag for russisk side – både prestisjemessig og militært sett – og at konsekvensene vil være økt forsiktighet fra russisk side.

TVILER PÅ SNARLIG SEIER: Oberstløytnant Palle Ydstebø mener det kommer til å ta tid før Russland vinner noen av de store byene i Ukraina.

«Moskva» oppbevarte 16 kryssermissiler, ifølge den ukrainske Andrii Klimenko. Senkningen av skipet reduserte antallet kryssermissiler på Russlands Svartehavsflåte fra 72 til 56, ifølge hans opptelling.

– Vil «Moskva» føre til en mer hensynsløs krigføring fra russisk side?

– Så langt har ikke russerne tatt hensyn til sivile i det hele tatt, sier oberstløytnant Ydstebø, som spår «mer av det samme» i tiden fremover.