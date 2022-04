MINNESMERKE: Volodymyr Zelenskyj og Olena Zelenska avbildet i 2019 under en seremoni til minne om hungersnøden i Ukraina på 30-tallet, kalt holodomor.

Ukrainas førstedame: − Vi er alle et mål for fienden

Ukrainas førstedame skulle jobbe med barn, ernæring og likestilling. Nå er oppgavene noe helt annet.

Av Vilde Elgaaen

– Barn og deres behov var et av hovedområdene jeg jobbet med, samt like rettigheter for alle ukrainere, forteller Olena Zelenska (44) til CNN.

Zelenska giftet seg med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i 2003, og de har to barn sammen.

Etter at Zelenskyj vant presidentvalget i 2019 har Zelenska vært landets førstedame. Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar har de ikke sett hverandre så mye.

Hun forteller at mannen hennes nå bor på presidentens kontor.

– Av sikkerhetsgrunner fikk ikke jeg og barna være der, så i over en måned har vi kun snakket sammen på telefon.

Blant hennes prosjekter har vært et stort arbeid med å forbedre maten på ukrainske skoler.

– Hvordan har jeg det nå? Jeg føler at vi er kastet flere år og tiår tilbake i tid. Nå snakker vi ikke lenger om sunn mat, men mat i det hele tatt, sier hun til CNN.

FØRSTEDAME: Olena Zelenska avbildet i forbindelse med deltagelsen ved en kransenedlegging på Den ukjente soldats grav i Arlington i USA i september i fjor.

Hun sier til kanalen at halvparten av barna i landet er tvunget utenlands og hevder at tusenvis har fysiske og psykiske skader som følge av Russlands krig mot Ukraina.

– Den 23. februar var de vanlige europeiske elever med en timeplan og planer for ferien, sier Zelenska.

Den 24. februar begynte Russlands invasjon av landet.

– Se for deg at du har bygd og renovert et hus og akkurat har satt blomster i vinduskarmen. Det er nå ødelagt, og i ruinene må du nå tenne bål for å holde varmen. Dette er det som har skjedd med barnepolitikken, og med familier generelt.

VALGSEIER: Olena Zelenska kysser ektemann og daværende presidentkandidat Volodymyr Zelenskyj under valgvaken den 21. april 2019.

Zelenska skal være på annenplass etter ektemannen sin på Russlands liste over sentrale mål. På spørsmål om hvordan hun håndterer det, svarer hun:

– Om du ser nøye etter så blir det klart at enhver ukrainer er et mål for russerne – alle kvinner, alle barn, sier hun og fortsetter:

– De som ble drept av russisk missiler mens de forsøkte å rømme fra Kramatorsk var ikke medlemmer av presidentfamilien, de var bare ukrainere. Så vi er alle et mål for fienden.

– Ikke bli vant til vår sorg

President Volodymyr Zelenskyj har tidligere henvendt seg direkte til russere og russiske styrker, på russisk.

– Problemet er at russerne ikke vil se hva hele verden ser. Tross alt er det enklere å si at alt er tull og drikke kaffen sin i fred, enn det er å lese historien til noen som er død og se sorgen hos venner og familie.

Førstedamen sier hun nå har begynt å tenke at russere ikke ønsker å ta inn over seg det som skjer på bakken i Ukraina.

– De vil ikke høre og se. Jeg vil ikke henvende meg til dem lenger.

– Det viktigste for Ukraina i dag er at resten av verden hører og ser oss, og det er viktig at krigen vår ikke blir en vanesak og ofrene bare statistikk.

– Ikke bli vant til vår sorg, sier Zelenska.

ET ANNET LIV: Hertugen og hertuginnen av Cambridge møtte presidentparet Zelenskyj i 2020.

Nye oppgaver

Zelenska forteller til CNN at hun nå jobber langs tre akser.

– For det første handler det om å evakuere de mest sårbare, barn med kreft, funksjonshemninger og foreldreløse, til land som er villige til å ta dem imot og gi dem behandling.

Hun sier at hovedruten ut er gjennom Polen og deretter til andre europeiske land.

– For det andre så importerer vi kuvøser for å behandle nyfødte i byer som bombes av russerne.

Zelenska sier at strømmen ofte går i sykehusene, og at de derfor trenger utstyr som kan fungere selv da.

– To slike er allerede levert, og åtte andre kuvøser er planlagt levert, sier hun.

SEIERHERRE: Olena Zelenska ble Ukrainas førstedame da mannen hennes vant presidentvalget. Her feirer de en valgdagsmåling den 21. april 2019.

– For det tredje så akselererer vi omplasseringen av flyktninger, barn og deres mødre, til nye steder fordi humanitær hjelp ikke er nok. Barn trenger sosialisering og skoler på nye steder, forklarer førstedamen.

Hun sier dette spesielt gjelder tusenvis av barn med autisme som nå er utenlands.

– Vi jobber for å gjøre det lettere for dem å få tilgang til skoletimer, hvis ikke vil utviklingen bare stoppe opp.