Mandag 16. august: Dette skjedde i natt

Politiet sier de foreløpig ikke har noen indikasjoner på at partene kjenner hverandre etter at to yngre menn ble skutt på en T-banevogn på Skøyenåsen i Oslo søndag. En mann i 30-årene er pågrepet, de to fornærmede er alvorlig skadet. Politiet undersøker om det er et rasistisk motiv bak.