Ramin kom seg hjem til Norge: − Slått av Taliban

Ramin Mirzaie forteller at han ble mishandlet av Taliban-soldater, da han forsøkte å komme seg inn på den internasjonale flyplassen i Kabul og hjem til Norge.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ble skutt etter og slått av Taliban, fordi jeg viste dem det norske passet, sier han til VG.

Fredag morgen ankom han Oslo Lufthavn på Gardermoen sammen med blant andre TV 2-korrespondent Fredrik Græsvik og NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.

Han er ikke fra Kabul, men har den siste tiden oppholdt seg i hovedstaden. I fire døgn har han forsøkt å komme seg ut av landet.

– Men situasjonen på flyplassen var helt kaotisk. Vanlige afghanere uten papirer prøver å komme seg ut, fordi de er redde for Taliban. Folk var desperate, sier Mirzaie.

Han sier at han gang på gang ble avvist ved Talibans sperringer.

LETTET: Ramin Mirzaie er glad for å være tilbake i Norge, men forteller om kaos og desperasjon på flyplassen i Kabul.

– Jeg viste norsk pass, men de vet ikke hva det er – de har ikke gått på skole en gang. Også amerikanske styrker på flyplassen sa jeg måtte dra, sier norskafghaneren.

Tenker på familie

Til sist lyktes han i å komme inn og fikk plass i flyet som torsdag tok av til Norge.

– Selvfølgelig var jeg veldig redd, Nå føler jeg meg trygg, men jeg tenker på familie og venner som er igjen der nede, sier Mirzaie.

At de militante islamistene i Taliban så raskt overtok landet, kom som et sjokk på ham. Han er bitter over at regjeringen overlot landet til Taliban og at presidenten flyktet.

– Han er en løgner. Han lovet å styre og beskytte landet, sier Mirzaie om president Ghani, som skal ha søkt tilflukt i De forente arabiske emirater (UAE).

– Helt kaos nå

Han har ingen tro på at Taliban vil klare å gjenoppbygge Afghanistan.

– Systemet er helt kaos nå. Jeg tror ikke de kan styre så godt som de sier. Folk er redde, de kan ikke si det de har på hjertet.

EVAKUERT: Abdul Aziz er norsk statsborger som jobbet i Kabul. Han kom tilbake til Norge fredag.

Et kaos møtte Abdul Aziz da han kom til flyplassen i Kabul torsdag. Men han klarte å trenge gjennom menneskehavet da han fikk se et norsk flagg og norske styrker.

– Vi fikk hjelp og er kommet til fred. Jeg er veldig takknemlig for de norske styrkene, den norske regjeringen og ambassadøren spesielt, sier afghaneren som er norsk statsborger.

Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo og arbeidet for tiden i Kabul. Også Abdul Aziz er sjokkert over hvor raskt regjeringsstyrkene la ned kampen.

– Det er det samme spørsmålet som alle afghanere stiller den tidligere presidenten: Hvorfor? Vi vet ikke svaret. Det skjedde helt plutselig. Det var ikke forventet.

– Var også redd

Abdul Aziz var med flyene fra Afghanistan som landet på Oslo Lufthavn fredag morgen.

– Det var en stor mengde folk foran hovedinngangen til flyplassen i Kabul. Mange hadde tatt seg dit uten visum eller papirer, de prøver å flykte fra situasjonen, sier Abdul Aziz.

Amerikanske soldater står vakt ved den internasjonale flyplassen i Kabul mandag denne uken.

Han sier at afghanere er redde, etter Talibans maktovertagelse.

– Jeg var også redd, sier Abdul Aziz.

Han tror befolkningen vil gjøre motstand, om islamistene styrer like brutalt som sist de hadde makten.

– Det afghanske folk er ikke det samme som for tyve år siden. De har fått universiteter og utdanning, tilgang på mediene og internett, påpeker sosialøkonomen.

– Stor usikkerhet

Han viser til at Taliban har sagt at de ikke vil opptre som på nittitallet.

– Men ingenting er garantert. Det er stor usikkerhet knyttet til dette. Vi får se hvordan situasjonen utvikler seg de neste dagene og ukene, sier Abdul Aziz.

ISLAMISTER: Taliban-soldater på patrulje i Kabul torsdag.

Han er klar på hva som skal til for at Taliban skal få folket på sin side.

– Lar de kvinner få utdannelse og jobb og lar andre politiske grupperinger komme inn i en bred regjering, da kan det hende det ikke blir motstand.

Abdul Aziz vet ikke selv om han vil reise tilbake til Kabul.

– Jeg vet ikke hvordan situasjonen blir, om vi får en regjering som vil bygge opp landet. Selv har jeg hele tiden tenkt jeg skal bidra, men det er ikke lett å få til i Afghanistan nå.