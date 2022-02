VEKKER OPPMERKSOMHET: Sør-Koreanere på Seoul jernbanestasjon, stopper opp ved TV-bilder av Nord Koreas missiltester, under et nyhetsprogram 30. januar 2022.

FN-sjef Kims missiltester: − Slutt med kontraproduktive handlinger

«En betydelig eskalering», mener FN om Nord-Koreas missiltester. Mer enn halvparten av sikkerhetsrådet fordømmer testene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nord-Koreas leder Kim Jong Un fortsetter å skyte opp testmissiler, og angivelig kan de nå USA.

I et krisemøte bak lukkede dører, har FNs sikkerhetsråd fredag kveld holdt krisemøte om Nord-Koreas mange missiltester den siste tiden.

Sikkerhetsrådet mener den siste mellomdistanseraketten utgjør en «betydelig eskalering» i konflikten.

– Dette er et brudd på avtalen med Nord-Korea fra 2018, som forbyr slike oppskytinger. Det er svært bekymringsfullt at Nord-Korea igjen ikke tar hensyn til internasjonale flyvninger eller maritim sikkerhet, sier FN-sjef Antonio Guterres fredag kveld.

– Slutt med kontraproduktive handlinger, oppfordrer han myndighetene i Pyongyang.

Mer enn halvparten av landene i sikkerhetsrådet fordømmer testene: Albania, Brasil, Frankrike, Irland, Japan, Norge, De forente arabiske emirater, Storbritannia og USA er enige.

Syv raketter

Dagens møte skjer i kjølvannet av de mange rakettestene Nord-Korea har gjennomført i år.

Så langt i 2022, har Nord-Koreas leder Kim Jong-un allerede skutt opp syv raketter.

Raketten som ble testet i helgen, en såkalt Hwasong-12-rakett, skal være den kraftigste landet har testet siden 2017, og har angivelig rekkevidde til å treffe det amerikanske øyterritoriet Guam i Stillehavet.

FNs generalsekretær Antonio Gueterres gikk tirsdag ut og fordømte oppskytingen, og ba Pyongyang om å avstå fra å gjennomføre det han kalte motproduktive handlinger.

Også FNs talsperson Farhan Haq, gikk ut og sa at oppskytingene er et klart brudd på sikkerhetsrådets resolusjon.

– Det er av stor bekymring at Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK), igjen har ignorert ethvert hensyn til internasjonal flyging eller sjøsikkerhet.

Det er USA, med støtte fra Storbritannia og Frankrike, som har spurt FNs sikkerhetsråd om å avholde krisemøtet.

JORDEN? Dette bildet er ifølge Nord-Korea tatt fra et missil de har skutt opp i verdensrommet. Bildet er ikke verifisert.

«Ansvarlig atommakt»

Ifølge CNN, skal en representant for de amerikanske myndighetene tidligere ha fortalt journalister at Det hvite hus var åpne for samtaler med Pyongyang, men at de ville begynne på et lavere nivå enn et direkte møte mellom USAs president Joe Biden og Nord-Koreas leder.

Den amerikanske avisen skriver at analytikere mener Nord-Koreas hyppige testing lar døren stå åpen for dialog. Andre mener det er et spørsmål om når, ikke om, Kim Jong-un vil beordre testing av sterkere våpen.

Leif-Eric Easley er førsteamanuensis i internasjonale studier ved Ewha Womans University i Seoul i Sør-Korea. Til CNN, sier han at rakettestene tyder på at Kim Jong-un ønsker å vise at Pyongyang fortsatt er en aktør i kampen om makt og innflytelse.

– Ved å true med å destabilisere Asia, mens globale ressurser er tynt strukket andre steder, krever Pyongyang at verden betaler dem for å opptre som en «ansvarlig atommakt, sier han.