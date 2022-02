Coronademonstranter bes om å stanse «okkupasjonen»

Ontarios provinsminister Doug Ford ber demonstrantene som har «okkupert» Canadas hovedstad, der de blokkerer trafikken og lager mye støy, om å dra hjem.

Av Espen Moe Breivik og NTB

Publisert: Nå nettopp

Det er sendt 150 politibetjenter inn i de hardest rammede områdene av hovedstaden, men politisjef Peter Sloly sier det er uklart når demonstrasjonen, som har pågått siden forrige helg, vil ta slutt.

Politiet venter at det tar seg opp igjen i helga, da det også er planlagt demonstrasjoner i Toronto og Quebec by.

Tusenvis av demonstranter strømmet til hovedstaden forrige helg, i protest mot vaksinekrav og andre coronarestriksjoner. De har sperret trafikken i området rundt parlamentet, og det meste av sentrum har blitt tvunget til å stenge.

– Det er ikke en demonstrasjon lenger. Det har blitt en okkupasjon. Det er på tide at dette tar slutt, sier Ford.

Mange på vei

Det ble fredag antatt at det var rundt 250 demonstranter igjen, men visepolitisjef Steve Bell sier det ventes mellom 300 og 400 nye lastebiler denne helga, og mer enn 1.000 demonstranter til fots.

I tillegg ventes rundt 1.000 motdemonstranter.

Høyreekstremister som viftet med naziflagg, er blant dem som har blitt tiltrukket av demonstrasjonene, som startet som en protest mot krav om vaksinepass for lastebilsjåfører som vil krysse grensen til USA.

Canadian Trucking Alliance, som representerer lastebilsjåfører rundt om i landet, anslår at 85 prosent av lastebilsjåførene i Canada er vaksinert. De er imot demonstrasjonene.

Søksmål og stans for donasjoner

Innsamlingssiden Gofundme har stanset utbetalingen av donasjoner til arrangørene av demonstrasjonen. De mener den er i brudd med sidens retningslinjer. Innsamlingen er allerede stanset, men før det rakk arrangørene å samle inn rundt 10 millioner canadiske dollar.

– Vi har nå fått bevis fra politiet på at de tidligere fredelige demonstrasjonene har utartet til å bli en okkupasjon, med meldinger om voldsbruk og andre ulovlige aktiviteter. Ingen ytterligere midler vil bli distribuert, heter det i en uttalelse fra Gofundme.

Arrangørene er også mål for et gruppesøksmål fra innbyggere i Ottawa, som har blitt svært lei den vedvarende tutingen fra lastebilene som står parkert i byen.

Sloly erkjenner at tilliten til politiet kan ha blitt svekket, da mange også er rasende over trafikkorken og trakassering de har blitt utsatt for av demonstrantene. Mange mener politiet har gjort for lite.

– Om vi visste at dette ville påvirke folk i nabolagene, ville vi ha sendt ut flere ressurser dit, sier Bell.