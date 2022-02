Demonstranter blokkerer Ambassadør Bridge i Windsor, langs grensen med USA.

Unntakstilstand etter coronademonstrasjoner i Canada

Den kanadiske provinsen Ontario innfører unntakstilstand som følge av de store koronademonstrasjonene. Presset øker mot statsminister Justin Trudeau.

Av NTB-AFP

Canadas statsminister Justin Trudeau er under kraftig press fra sine egne og fra USA, som vil ha en slutt på demonstrasjonene som også rammer viktige deler av den amerikanske økonomien.

– Alle muligheter er på bordet fordi denne ulovlige aktiviteten må ta slutt, og den vil ta slutt, sa han på en pressekonferanse fredag.

Ontarios delstatsminister Doug Ford kunngjorde unntakstilstand på en pressekonferanse fredag, skriver den statlige kringkasteren CBC.

Ford sier delstatens regjering skal innføre ordrer som beskytter grenseoverganger, motorveier, flyplasser, havner, broer og jernbaner.

Strenge straffer

– Det gjelder også at vi beskytter ambulanser og helsevesen, kollektivtransport, og veier og gangveier, sier delstatsministeren.

Han varsler store bøter for de som bryter reglene, opptil 700.000 norske kroner i bot og et års fengsel.

Ontario, som er Canadas mest folkerike provins, har vært delvis lammet av demonstranter som vil tvinge Canada til å fjerne koronatiltak og vaksinekrav for lastebilsjåfører som passerer grensen mot USA.

Det begynte sent i januar med at lastebilsjåfører og andre demonstranter kjørte inn i Canadas hovedstad Ottawa, der de har okkupert sentrum i nærmere to uker. I Ottawa ble det erklært unntakstilstand mandag.

Lammer handelen

Demonstrasjonene har senere fortsatt ved grenseoverganger mellom Canada og USA. Ambassadør Bridge, som knytter sammen Windsor i Canada og Detroit i USA, har vært blokkert i flere dager, og dette rammer særlig bilindustrien på begge sider av grensen.

Kanadiske myndigheter har anslått at 25 prosent av landets handel passerer denne overgangen. Torsdag uttalte amerikanske myndigheter at de har tilbudt hjelp med å løse krisen, skriver CBC.

Demonstrasjonene involverer ikke bare lastebilsjåfører, men også en rekke andre grupper som vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere, skriver The Guardian i en større gjennomgang av bakgrunnen for protestene og sentrale deltagere.