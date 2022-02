HOLDER UT: Demonstrantene som hevder de kjemper for frihet på Ambassdor-broen mellom USA og Canada.

Domstol med pålegg om å stanse blokaden

Det spisser seg til på Ambassador-broen mellom Michigan i USA og Ontario i Canada. Demonstranter nekter å følge et pålegg om å avslutte blokaden.

Av Øystein David Johansen

En domstol i Ontario har fredag kommet med et pålegg om å avslutte blokaden av Ambassador-broen. Det skriver Reuters.

Såkalte frihetskjempere har okkupert broen, som er den mest trafikkerte grensen i Nord-Amerika. 27 prosent av den årlige handelen mellom Canada og og USA skjer her ifølge amerikanske transportmyndigheter.

Pålegget trådte i kraft klokken 01 norsk tid, og demonstrantene måtte forlate stedet innen da, men det er ikke kommet noen meldinger om at politiet har begynt å fjerne demonstrantene med makt.

Ifølge AP er det ikke kjent om det vil skje heller. Politiet i Windsor, på den canadiske siden, har advart om at enhver som blokkerer gatene blir arrestert, og at kjøretøyene kan bli beslaglagt.

En demonstrant på broen tok mikrofonen rett etter kjennelsen ble offentliggjort og spurte sine meddemonstranter om de ville bli eller forlate området, og svaret ga tydelig svar: Demonstrantene vil ikke flytte seg.

KANSKJE DET HJELPER MED BØNN: En demonstrant på Ambassador-broen natt til lørdag.

Reuters skriver natt til lørdag at de er samlet rundt 200 demonstranter rundt inngangen til broen mens de veiver med canadiske flagg og skyter opp fyrverkeri. Politiet har samlet seg på parkeringsplasser i nærheten og har delt ut flyveblader som informerer dem om unntakstilstanden.

Blokaden har pågått siden mandag og har allerede ført til store økonomiske tap.

Guvernøren i Michigan krevde i går at blokaden stanses, og advarte mot at mange vil bli arbeidsledige dersom det ikke skjer. Blokaden har ifølge New York Times skadet bilindustrien på begge sider av grensen. Fabrikker har stanset produksjonen fra Ontario til Alabama fordi man ikke får fraktet leveranser over broen.

Tidligere fredag innførte provinsen Ontario unntakstilstand som følge av de store coronademonstrasjonene, og dommerens beslutning kom drøye fire timer etter dette.