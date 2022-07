MISTENKT: Robert «Bobby» Crimo III.

Politiet: Skal ha planlagt masseskytingen i flere uker

Den mistenkte gjerningsmannen gjennomførte angrepet mot 4. juli-paraden i Illinois kledd i kvinneklær, ifølge politiet. Han skal også ha lastet opp flere voldelige videoer på sosiale medier.

21 år gamle Crimo ble pågrepet etter å ha åpnet ild mot en 4. juli-parade i byen Highland Park i Illinois, mandag ettermiddag norsk tid.

Pågripelsen fant sted rundt klokken 01:50 norsk tid.

Seks personer mistet livet og over 30 ble skadet i skytingen.

Et oversiktsbilde av ruten til paraden, etter at masseskytingen fant sted.

Brukte forkledning

I en pressekonferanse rundt klokken 18:30 tirsdag norsk tid, forteller talsperson for Lake County Major Crime Task, Christopher Covelli, at politiet mener Crimo skal ha planlagt angrepet i flere uker.

Den mistenkte skal ha kledd seg i kvinneklær, og politiet tror at han gjorde dette for å dekke over ansiktstatoveringene sine og skjule identiteten sin.

– Etter skytningen hoppet han ned fra taket, la fra seg våpenet sitt og blandet seg inn i folkemengden.

Politiet tror det ble avfyrt over 70 skudd.

Etter skytningen gikk den mistenkte ifølge politiet hjem til sin egen mor, der han lånte bilen hennes. Politiet sendte ut en etterlysning av bilen, og takket være en tipser klarte de å finne den og pågripe den mistenkte.

– I bilen var der enda en rifle. Indikasjoner tyder på at også denne var kjøpt av Crimo, sier politiet under tirsdagens pressekonferanse.

Politiet sa under pressekonferansen at ofrene var tilfeldige, og at det er ingenting som tyder på at angrepet var motivert av rase eller religion.

– Han er en ensom og stille person

Borgermesteren i Highland Park, Nancy Rotering, var for flere år siden speiderlederen til den mistenkte.

– For mange år siden var han bare en liten gutt, en stille og liten gutt som jeg kjente, sier Rotering til CNN.

– Det knuser hjertet mitt. Jeg ser dette bildet, og gjennom tatoveringene ser jeg en liten gutt. Jeg vet ikke hvordan han kom til dette punktet.

Onkelen til den mistenkte, Paul A. Crimo, forteller at han sist så nevøen søndag kveld. Nevøen satt i en stol og så på pc-en sin.

– Det var ingen tegn som tydet på at han kom til å gjøre dette.

Onkelen forteller at nevøen bodde i et hus i Highwood, Illinois, sammen med sin far. Til hans kjennskap hadde den mistenkte ingen jobb, men han skal ha jobbet for restauranten Panera Bread før covid-19 pandemien brøt ut.

Onkelen forteller videre at han aldri har sett nevøen utøve vold eller bekymringsverdig oppførsel, og at han ikke kjenner til nevøens politiske ståsted.

– Han er vanligvis alene. Han er en ensom og stille person. Han holder alt for seg selv.

Lastet opp videoer

Crimo lastet også opp det som ser ut som selvlagde musikkvideoer på sosiale medier. CNN beskriver tekstene som illevarslende og skriver at videoene innhold animerte scener av våpenvold.

En video med navnet «Are you Awake» viser en strekmann iført militært utstyr og en rifle. I videoen sier Crimo blant annet «I need to just do it. It is my destiny». Oversatt til norsk: «Jeg må bare gjøre det. Det er min skjebne».

En annen video viser en liknende strekfigur i en pøl av blod, med ansiktet vendt mot bakken. Strekfiguren er omringet av bevæpnede politibetjenter.

Facebook- og Twitter-kontoen som trolig tilhørte Crimo, ble tatt ned etter at han ble navngitt som den mistenkte.

I en annen musikkvideo poserer den mistenkte gjerningsmannen i et klasserom. Mot slutten av videoen strekker han seg mot en ryggsekk, før musikken stopper. Deretter viser videoen Crimo iført en hjelm og en militærvest, samtidig som han slipper kuler ned på gulvet til musikk fra skytespillet Call of Duty.

Skal ha skaffet våpenet på lovlig vis

Rotering tror at den mistenkte skaffet våpenet på lovlig vis, skriver CNN i en annen artikkel.

Covelli beskrev våpenet som en kraftig rifle, og våpenet ble funnet på taket av en bygning i nærheten. Gjerningsmannen skal ha kommet seg opp på taket ved å gå til en usikret bakgate og videre opp en stige som var festet til bygget, før han trolig åpnet ild mot paraden fra denne posisjonen.

Våpen er et omstridt tema i USA. En del av årsaken er at retten til å bære våpen har vært en del av den amerikanske grunnloven siden 1791.

Nylig undertegnet Joe Biden den første innskjerping av den amerikanske våpenloven på nesten 30 år. Endringene skal blant annet skjerpe bakgrunnssjekkene på unge kjøpere og oppfordrer stater til å ta våpen ifra mennesker som regnes som trusler, skriver BBC.

– Jeg kommer ikke til å gi opp kampen mot våpenvold-epidemien, sa Biden i en uttalelse etter hendelsen.

Robert Crimo jr., som er faren til den mistenkte, har tidligere stilt som borgermesterkandidat i Highland Park – et verv han ikke fikk.

– Her er vi gode folk her, og at dette skjer er ødeleggende, sa den mistenktes far til CNN etter hendelsen.

