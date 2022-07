Biden hardt ut mot Høyesterett: − Eneste måten å få tilbake retten til abort er å gå til valgurnene

Etter en tale fredag morgen amerikansk tid signerte president Joe Biden en presidentordre for å beskytte abortretten til amerikanske kvinner.

Publisert: Nå nettopp

– La oss være klar på en ting fra start: Dette var ikke en beslutning drevet av grunnloven. Høyesterett ignorerer lover som ble til i tider da kvinner døde av abort, sa Biden.

– Eneste måten å ta bort retten til abort er ved valgurnene. Når dere leser beslutningen retten har besluttet, vil den ikke beskytte kvinner. Retten utfordrer kvinner til å gå til valgurnene. Eneste måten å få tilbake retten er å gå til valgurnene, sa Biden videre.

Det var på forhånd varslet at Biden vil undertegne en presidentordre som skal beskytte privatlivet til kvinner som søker abort. Det skal blant annet bli strengere regler knyttet til deling og videreformidling av sensitiv helseinformasjon, ifølge Det hvite hus.

I sin tale tordnet Biden mot regler som nå tvinger så unge som 10 år gamle jenter å føde barn som er resultatet av voldtekt.

– Hvis dere ønsker å endre situasjonen for kvinner i dette landet, vær så snill å stem! oppfordret Biden.

Den amerikanske presidenten fastslo at han kommer til å legge ned veto dersom det kommer på tale med et nasjonalt abortforbud.

Biden sa videre at amerikanerne ikke kan tillate «en ekstrem Høyesterett» å ta beslutninger som «fører oss tilbake i tid, ikke fremover».

Mot slutten av talen signerte han presidentordren som tar sikte på å beskytte abortrettigheter.

Presidentordren er et motsvar etter at amerikansk høyesterett forkastet Roe v. Wade og dermed åpnet for at amerikanske delstater selv kan beslutte om abort er lovlig eller ikke og lage egne abortlover.