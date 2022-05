MØTER KOLLEGER: Den norske statsministeren sitter onsdag formiddag i møter med Indias statsminister og sine nordiske kolleger. Her kommer han til Christiansborg.

Opplysninger til VG: To ukers prosess om Finland og Sverige søker Nato-medlemskap

KØBENHAVN (VG) Nato har startet en prosess som kan bringe Sverige og Finland lynraskt inn i forsvarsalliansen – om de søker, slik det er ventet innen kort tid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Prosessen mellom søknad og en formell invitasjon fra Natos 30 medlemsland, kan bli så kort som to uker, ifølge VGs opplysninger.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter overfor VG i København at dette tidsvinduet, mellom søknad og vedtak i Nato, må bli så kort som mulig:

– Det handler det om å ikke gjøre denne tiden lengre enn nødvendig, sier Støre.

– Vi legger fra vår side opp til at det skal bli en kort behandlingstid fordi ingen er tjent med at den skal være lang, legger han til.

Hastemøte i Stortinget

Støre utelukker heller ikke at Stortinget kan bli innkalt inn til et ekstra møte i løpet av sommeren for å godkjenne medlemskapet:

– Det er en klar mulighet, sier Støre på VGs spørsmål.

Tirsdag i denne uken var de to statsministrene, Magdalena Andersson fra Sverige og Sanna Marin fra Finland, i Berlin og møtte Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Etter møtet bekreftet den finske statsministeren at de to diskuterer sikkerhetsgarantier med en rekke større EU-land.

To uker

Det har vært tett kontakt både på politisk og embets-nivå mellom Nato-landene og de to nordiske landene over lang tid, for å kutte mest mulig i prosessen mellom søknad og medlemskap.

Diplomatiske kilder bekrefter overfor VG at generalsekretær Jens Stoltenbergs stab i Brussel, i samarbeid med medlemslandene i Natos råd, forsøker å krympe dette tidsvinduet maksimalt.

I KØBENHAVN: Jonas Gahr Støre er i København onsdag på et nordisk-indisk statsministermøte. Han skal også møte sin finske kollega Sanna Marin senere onsdag.

Invitasjon først

Ifølge VGs opplysninger er det beregnet at Nato-siden kan presse ned sin prosess til bare to uker - tiden mellom en formell søknad og en formell invitasjon til medlemskap fra de 30 Nato-landenes regjeringer.

Det er beregnet at man i denne tiden må ha minst ett formelt forhandlingsmøte med hvert av søkerlandene for å avklare formalitetene i medlemskapet.

Deretter skal invitasjonen bli godkjent av regjeringene i alle medlemslandene, for den formelt blir overlevert i en seremoni til det politiske topplederskapet i Sverige og Finland.

Likebehandling

Selv om Sverige og Finland skulle fullt ut kvalifisere for medlemskapet, er det formelle også nødvendig for at alle søkerland i prinsippet skal gjennom samme prosedyre til å kunne tre inn i Nato.

Dette av respekt for blant andre Ukraina og Georgia, som fikk et politisk løfte fra et Nato-toppmøte om fremtidig medlemskap allerede i 2008.

Til parlamentene

Etter den formelle invitasjonen skal medlemskapet godkjennes av parlamentene i alle 30 medlemslandene - og i Sverige og Finland. Dette vil ta mange måneder - og har tatt opp til et år for andre nye medlemsland.

Først når alle 30 parlamentene har gitt grønt lys, vil medlemskapet være formelt i orden, og Natos sikkerhetsgaranti vil gjelde fullt ut for søkerlandene.

– Det er med medlemskapet at artikkel 5 trer i kraft, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Men hvis Natos 30 medlemsland i Natos råd ønsker dem velkommen, og de større landene gjær det med tyngde, så er det en god forsikring på veien til medlemskapet, legger han til.

Den norske regjeringen har allerede stilt seg politisk bak invitasjonen:

– Som jeg har sagt i Stortinget: Hvis Sverige og Finland søker medlemskap, så vi Norge klart si at at de er velkomne i Nato. Og vi vil gjøre alt for å bidra til at det blir en rask prosess som er trygg for de to landene, og for Nato, legger Støre til.

Invitert

Natos stats- og regjeringssjefer er invitert til toppmøte i alliansen i Madrid i juni.

Dersom den formelle invitasjonen er klar på det tidspunktet, vil den finske presidenten Sauli Niinistö og den svenske statsministeren Magdalena Andersson bli invitert også til toppmøtet - ikke som medlemmer men som «invitert».

Protokoll og sedvane tilsier da at de to får plasser rundt bordet på toppmøtet - mellom USAs president Joe Biden og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.