AR-15: Denne typen våpen har har tatt livet av mange amerikanere de siste årene.

Dette er massedrapsmennenes mest brukte våpen

I nesten alle de dødeligste masseskytingene i USA det siste tiåret har gjerningspersonen brukt semiautomatiske rifler. Nå har det skjedd igjen. To ganger på ti dager.

Av Jostein Matre

Og for halvannen uke siden supermarkedskytingen i Buffalo der ti ble drept.

Og tirsdag i denne uken altså barneskoleskytingen i Uvalde, som tok livet av 21 personer, de aller fleste barn.

I samtlige av disse masseskytingene har de drepte blitt offer for en gjerningsmann utstyrt med lette, semiautomatiske våpen i såkalt AR-15-stil, en fellesbetegnelse på rifler basert på designet til våpenet Colt AR-15.

Hvorfor er det slikt? Hvorfor er disse så mye brukt blant folk som ønsker å drepe mange på kort tid?

VÅPENSALG: Å få kjøpt semiautomatiske våpen er enkelt i USA. Her viser en kvinne frem et eksempel i en våpenbutikk i delstaten Washington.

Kopierer andre massedrapsmenn

Hendelsen har fått våpendebatten i USA til å blusse opp igjen - med full styrke.

– Jeg er så lei av det. Vi må handle, sa USAs president Joe Biden i en tale etter hendelsen, der han raste mot landets mektige våpenlobby og etterlyste strengere regler for hvem som kan anskaffe våpen.

Senere samme dag ble det full kaos da politikeren Beto O’Rourke stormet scenen under en pressekonferanse i Texas og tok til ordet for strengere våpenlover:

– Dere gjør ingenting! Det er fullstendig forutsigbart, sa O’Rourke.

Han stiller som den demokratiske guvernør-kandidaten i Texas mot Greg Abbot - som i dag er guvernør.

AR-15-våpen har tidligere blitt omtalt som USAs «foretrukne» rifle. De fleste politietater bruker dem, militæret har sin egen versjon og våpenlobbyorganisasjonen NRA sier de er de klart mest populære riflene i landet.

– Å ja. Definitivt, bekrefter Pete Blair overfor VG.

Han leder en avdeling ved Texas University som trener opp politiet i rask respons og han har forsket på masseskytinger.

– Det er dusinvis, om ikke hundrevis, av varianter av AR-15 der ute. Det er med andre ord veldig tilgjengelig. Det samme gjelder ammunisjonen, som også er billigere enn for mange andre semiautomatiske rifler, fortsetter han.

POLITIVÅPEN: Også politiet bruker rifler i AR-15-stil. Her løper en gruppe politimenn mot åstedet for USAs verste masseskyting, som skjedde i Las Vegas i 2017. Drapsmannen brukte samme type våpen.

Blair trekker også frem en annen forklaringer på hvorfor disse riflene stadig dukker opp i masseskytinger:

– Vi ser at de som går til disse angrepene ofte studerer tidligere angrep. Da er det mer sannsynlig at de ender opp med å bruke samme type våpen, sier Blair.

En annen amerikansk våpenekspert, Dean Hazen, har tidligere sagt det slik til ABC News:

– Det er et element av kopiering. Når de ser at en masseskyter bruker det, forsterker det inntrykket i hodet deres av at dette er det rette ondskapsfulle verktøyet å bruke.

Jusprofessor Steve Billet ved University of Notre Dame sier det så enkelt:

– Disse våpnene ble lagd for den militære slagmarken. Spør du meg burde de vært forbudt andre steder.

Så hva gjør dette til et spesielt «ondskapsfullt» våpen?

Flere blir skutt

Først og fremst at kan man gjøre større skade med et slikt våpen enn med pistoler. Blant annet fordi rifler er enklere å bruke. Det krever mindre presisjon fra skytteren, det skyter raskt og har magasiner med høy kapasitet som er enkle å bytte om.

– I forskningen jeg har gjort har jeg sett at bruk av semiautomatiske våpen fører til at flere blir skutt. Det er ikke nødvendigvis mer dødelig for hver enkelt enn med en pistol, men dess flere som blir skutt dess flere vil dø, forklarer Blair.

MILTÆRVÅPEN: I dette bildet fra Afghanistan står en amerikansk soldat med den helautomatiske militærversjonen av AR-15, M16.

Enkelt forklart er en rifle i AR-15-stil en sivil variant av militærriflen M16, som amerikanske soldater bruker. Altså et våpen svært likt det som er laget for krig, men enkelt å bruke for en uerfaren 18-åring som ønsker å ta livet av mange - som gjerningspersonen i Uvald.

Ifølge New York Times brukes semiautomatiske rifler i mindre enn én prosent av alle skyteepisoder i USA, men i én av fire masseskytinger (defineres som hendelser der minst fire personer blir skutt journ.anm.).

Og som vi ser har de stort sett alltid vært representert i de dødligste masseskytingene i USA det siste tiåret.

Men hvorfor får disse drapsmennene så enkelt fatt i disse våpnene? Hvorfor kan man ikke lage lover som forhindrer det?

– Fullstendig meningsløst

Jusprofessor Steve Billet ved University of Notre Dame oppsummerer det kort slik til VG:

– NRA eier politikerne i Det republikanske partiet.

Han påpeker dessuten at det minimale demokratiske flertallet i Senatet forhindrer at de klarer å innføre meningsfulle lover på nasjonalt nivå, fordi den såkalte filibuster-regelen gjør at man trenger et flertall på minst 60 prosent.

Etter konsertskytingen i Las Vegas i 2017 sa Billet til VG at han hadde mistet troen på at politikerne ville være i stand til å gjøre noe med lovverket når det ikke skjedde etter at 20 barn på Sandy Hook-skolen i Newton i 2012. Han har ikke fått tilbake troen siden den gang. Tvert imot.

– Mens Kongressen har vært helt paralysert siden Sandy Hook har enkelte delstater, stort sett kontrollert av Republikanerne, faktisk sørget for mindre regulering.

DRAPSVÅPEN: Dette er de to våpnene drapsmannen i Texas denne uken kjøpte da han fylte 18. Det ene brukte han til å ta livet av 19 barn og to voksne.

Dermed kunne Salvador Ramos enkelt gå inn i en sportsbutikk like etter at han fylte 18 år og kjøpe to semiautomatiske rifler i AR-15-stil sammen med 370 runder ammunisjon, ifølge politiet.

– Ja, det var enkelt for ham å gjøre. Helt lovlig, sier Pete Blair.

– Selv om det høres fullstendig meningsløst ut blir en rifle i militærstil solgt under samme betingelser som et hvert annet våpen i USA, sier Billet.

For mange av de verste masseskytingene er lovlig kjøp av semiautomatiske rifler en av flere fellesnevnere. Det var tilfellet i Parkland. Det var tilfellet i Las Vegas. Og det var altså tilfellet i Uvalde. For å nevne noen.

NB! Også i nattklubbskytingen i Orlando i 2016 (49 drepte) og Walmart-skytingen i El Paso i 2019 (23 drepte) ble det brukt semiautomatiske rifler, men rifler i en annen stil enn AR-15. I supermarkedskytingen i Boulder i 2021 (10 drepte) ble det brukt det som omtales som en «pistol i AR-15-stil».

NB! I flere av de omtalte skyteepisodene ble det også brukt andre type våpen.