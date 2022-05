PRESIDENT: Vladimir Putin fotografert under et møte i Kreml den 16. mai.

– Propaganda og vold holder Putin ved makten

Sjefene for den største uavhengige nettavisen i Russland fastslår at Vladimir Putin (69) er totalt utdatert. Propaganda og vold gjør at han likevel kan sitte ved makten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er publisher Galina Timtsjenko (60) og sjefredaktør Ivan Kolpakov (38) i Meduza som sier dette til VG – rett før de skal motta Fritt Ord-prisen 2022 i Operaen i Oslo.

– Putin har sittet to år i en bunker, uten informasjon, og han kan ikke bruke internett. Han er utdatert, fastslår Timtsjenko.

– Han leser dumme bøker og tror på konspirasjonsteorier. Det er helt utrolig. Jo, han blir 70 år i år – men dette er 2022. Selv bestemødre kan bruke internett. Det er bare å klokke, smiler Meduza-publisheren.

FRITT ORD-VINNERE: Galina Timtsjenko og Ivan Kolpakov.

Sjefredaktør Ivan Kolpakov mener at Putin har blitt offer for sin egen politikk:

– Han fikk dårlig informasjon fra etterretningen før krigen. Dette viser hvor viktig uavhengige medier er. FSB kan gi ham relevant informasjon, men hvor skal han dobbeltsjekke disse rapportene? Han knuste de uavhengige mediene. Nå er han selv blitt et offer for det, fordi det ikke finnes noe sted han kan kontrollere informasjonen han får fra FSB.

15.000 pågrepet

– Hvordan kan han da klare å sitte ved makten fortsatt?

VG spør. Både Timtsjenko og Kolpakov ivrer etter å svare. Sjefredaktøren sier:

– Propaganda og vold – det er det som holder Putin ved makten.

– Ta propagandaen først!

– Propagandaen er veldig effektiv. Hvis du ødelegger fullstendig de uavhengige mediene, kan du gjøre som du vil.

– Volden?

– Propagandaen er særlig effektiv hvis du kan kombinere med vold. Mer enn 15.000 russere ble pågrepet for protest mot krigen på kort tid etter invasjonen, sier Timtsjenko.

– I mer enn 15 år har sikkerhetstjenesten gjort som den vil mot vanlige russere. Og blitt æret for volden mot vanlige folk – ikke straffet.

Innser risikoen

– Hva med deres egen sikkerhet?

Publisher og sjefredaktør ser på hverandre:

– Jeg er ikke redd for min egen sikkerhet, men jeg er redd for journalistene mine. Og sjefredaktøren, fordi han er den visjonære, svarer Timtsjenko og titter bort på Kolpakov.

– Jeg har ikke lyst til å snakke om det offentlig. Men det er selvfølgelig en risiko. Og akkurat nå er kanskje den risikoen større enn ellers.

De begynner å snakke om opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

– Nå er dømt til ni års fengsel og kommer til det verste fengselet. Det er kjent for sine torturkamre, sier Galina Timtsjenko.

– Vi er virkelig bekymret for hans fysiske helse, sier sjefredaktøren.

– Er Navalnyj den eneste som kan representere opposisjonen mot Putin?

– Akkurat nå er problemet at ingen representerer den, men jeg er sikker på at titalls sterke politikere vil dukke opp etter ett år med demokrati i Russland. Vi har 147 millioner mennesker å ta av, sier Ivan Kolpakov.

Soldatmødrene

Timtsjenko ser et lite lys i tunnelen akkurat nå:

– Soldatmødrene sier endelig fra. Likkistene begynner å komme hjem, og vi ser de første tegn på at de reagerer.

Nå er de altså i Oslo for å motta pris for nettavisen Meduza:

– Vi begynte å tenke på det i 2013. Vi var i Russland den gang. Etter annekteringen av Krim og krigen i Øst-Ukraina var de uavhengige avisene og TV-kanalene allerede ødelagt av regimet. Men vi så en mulighet at det fortsatt var relativt fritt på nettet. Og vi ville skape en nettavis som var uavhengig og som kunne leve lenge, sier Kolpakov om starten i 2014.

JOBBER FRA LATVIA: Russlands største uavhengige nettavis holder til i Riga. Publisher Galina Timtsjenko fant raskt ut at det var umulig å holde til i Russland.

– Når du er fysisk i Russland, risikerer du at regimet kan politi til kontoret ditt eller huseieren kan komme og si at du må ut på dagen. Etter hvert skjønte vi at det var en god idé å holde til i Latvia. Nå etter at krigen startet, er Latvia blitt hjem for hundrevis av russiske journalister.

– Men dere er størst?

– Ja, dessverre.

Meduza-grunnleggerne har vært bevisste på å være på flest mulige plattformer. Kolpakov sier at problemet er at alle de uavhengige mediene er blokkert på nettet nå, men Meduza er gjennom sin app med anti-blokk likevel tilgjengelig for mange.

– Så dere kan leses i Russland?

– Jepp, vi var forberedt, sier han og publisher Galina Timtsjenko fornøyd.