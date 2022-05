HJERTELIG: Forholdet mellom Polen og Ukraina står enda sterkere enn noen gang etter Russlands invasjon.

Annonserte historisk avtale med Polen

Ukraina innfører felles tollkontroll med Polen.

Den polske presidenten Andrzej Duda ble den første utenlandske lederen som talte til det ukrainske parlamentet da han besøkte Kyiv søndag.

– Den frie verden har Ukrainas ansikt, sa han blant annet i talen til de folkevalgte.

– Til tross for de store ødeleggelsene, til tross for de grusomme kriminelle handlingene og lidelsen den ukrainske nasjonen opplever hver dag, så klarte ikke de russiske invasjonsstyrkene å ødelegge dere, og jeg tror sterkt at det er noe de aldri vil klare, sa han, ifølge AP.

Zelenskyj omtalte talen som et «historisk øyeblikk», og senere har den ukrainske presidenten kommet med mer nytt om forholdet mellom de to landene.

BEVOKTET: Polens president Andrzej Duda og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på vei til møtet i det ukrainske parlamentet søndag.

Polen er landet som har tatt imot desidert flest ukrainske flyktninger siden invasjonen startet 24. februar og store mengder mennesker desperat søkte mot vest.

Nå annonserer Zelenskyj en ny plan for grensesamarbeidet de to landene imellom.

Han sier landene har en løsning på plass som vil revolusjonere forholdene på grensen, som til tider har vært kaotisk.

– Vi introduserer felles tollkontroll med Polen. Dette vil betydelig grad sette opp farten på grenseprosedyrene. Det vil fjerne risikoen for korrupsjon. Men det er også begynnelsen på vår integrasjon mot den felles tollområdet til den europeiske unionen. Dette er i sannhet en historisk prosess, sier Zelenskyj i sin nattlige tale.

Han beskriver forholdet til nabolandet som rent og helt ærlig, uten gamle krangler eller konflikter, skriver CNN.

Zelenskyj snakket også med den polske presidenten om Polens militære støtte til Ukraina, og om flere sanksjoner mot Russland, skriver den polske avisen Wyborcza.

– Og om hvilke steg vi må ta for å oppnå vårt felles mål: Fullt ukrainsk EU-medlemskap. Jeg takker Andrzej og alle polakker for å følge denne veien så snart som mulig.

Allerede 28. Februar, fire dager etter at invasjonen av Ukraina var et faktum, underskrev Zelenskyj en søknad om medlemskap i EU.

Frankrikes Europaminister Clément Beaune heller imidlertid kaldt vann i blodet på ukrainere som håper på et snarlig medlemskap.

– Ukraina kan ikke bli medlem i EU før om tidligst 15 eller 20 år, sa han i et radiointervju ifølge NRK.