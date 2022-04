Stoltenberg: Ukraina får tyngre våpenutstyr fra Nato

BRUSSEL (VG) Ukraina vil få tilført tyngre våpen og utstyr fra Nato-land. Det opplyste generalsekretær Jens Stoltenberg før alliansens utenriksministere møtes i Brussel onsdag ettermiddag.

– Utenriksministrene vil diskutere hvordan de kan støtte Ukraina ytterligere, sa Stoltenberg.

Han nevnte antitankvåpen, antiluftskyts, lette våpen - men også tyngre våpensystemer.

– Jeg vil ikke gi i detaljer. Men totaliteten er betydelig, og det inkluderer tyngre utstyr, sa Stoltenberg.

Han vil ha opp tempoet: De kommende ukene må Nato-landene sende mer våpen til Ukraina. Grunnen er at Nato venter at Russland nå vil reorganisere sine styrker, før en ny offensiv mot Donbass-regionen starter i øst og sør.

– Det vil ta noen uker for Russland å omorganisere sine styrker. Men etter det frykter vi at vi får se en ny stor russisk offensiv med mål om å ta Donbass. I dette vinduet er det ekstremt viktig at Nato-landene bidrar med støtte, sa Stoltenberg tirsdag.

ØDELAGT: Ukrainske soldater gjennomsøker en utbrent russisk stridsvogn i Butsja utenfor Kiev på tirsdag.

Svekket kampkraft

Ifølge interne anslag i Nato, har Ukraina klart å slå ut 30 av de om lag 130 bataljonene som har deltatt i okkupasjonen av Ukraina. Hver bataljon har mellom 750 og 1000 soldater.

Når en bataljon mister mer en halvparten av sin kampkraft, anses den for å være satt ut av spill.

Ifølge Stoltenberg kan Ukrainas styrke på slagmarken være avgjørende for utfallet av forhandlingene med Russland.

KOMMER TILBAKE: Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba var gjest hos Jens Stoltenberg på Natos utenriksministermøte i april 2021.

Kuleba kommer

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skal delta på et møtet med Natos utenriksministere onsdag og torsdag.

- Jeg venter at han vil angi behovet Ukraina har for å forsterke sine styrker for å sikre at de kan fortsette å slå tilbake de invaderende russiske troppene, sa Stoltenberg på sin pressekonferanse foran utenriksministermøtet.

– Vi må forsikre oss at vi bidrar med all den støtten vi kan, og at vi leverer de kapasitetene som Ukraina trenger, sa Stoltenberg.

Avanserte våpen

Ukrainske ledere har etterlyst avanserte våpensystemer til å bekjempe fly og pansrede kjæretøyer. Da president Volodymyr Zelenskyj talte til Stortinget i forrige uke, ba han om mer luftvern, blant annet den norsk-utviklede bakke-til-luft missilet Nasams.

Store bidragsytere som USA, Canada og Storbritannia ventes å legge press på andre medlemsland for å få dem til å yte mer støtte til Ukrainas væpnede styrker.

Det handler ikke bare om våpen, men også penger til drivstoff og forsyninger.

Og Ukraina trenger tungt militært materiell: Australia er blant landene som nå sender pansrede kampvogner til Ukraina.

Internt i Nato trekkes Estland som et lysende eksempel: Med sine 1,3 millioner innbyggere har landet donert 1,8 milliarder kroner i støtte til Ukraina.

Påvirker forhandlingene

– Vi går nå inn i en ny fase av krigen. Russland forlater ikke bare Kyiv, men også store deler av Nord-Ukraina. Fordi de har mislyktes der, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen fastholder at Nato-landene fortsatt må unngå å bli part i konflikten med Russland.

– Jo mer vi kan styrke Ukraina på slagmarken, desto bedre resultater kan de oppnå ved forhandlingsbordet, sa Stoltenberg.

Han sier at det må være opp til Ukrainas regjering, til presidenten og til det ukrainske folket å bestemme hva slags avtale med Russland de eventuelt kan akseptere gjennom forhandlingene.

– Men vi vil aldri anerkjenne land som er ulovlig okkupert, presiserte han.

Seiersdagen

9.mai er en viktig dag for Russland og president Vladimir Putin.

Internt i Nato tror man at Russland har endret strategi i Ukraina i et forsøk på å nå noen militære mål før 9.mai, Seiersdagen, når Russland markerer seieren etter andre verdenskrig med store militære parader.