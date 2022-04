BESØK: Jonas Gahr Støre har tirsdag vært i Stockholm og møtt sin svenske kollega Magdalena Andersson. Da ble Nato-prosessen også tema.

Støre: Nato kan sikre Sverige og Finland - om de søker

BRUSSEL (VG) Vladimir Putin ville stenge Nato for nye medlemsland. Nå kan det motsatte skje: Hvis Finland og Sverige søker, vil Nato kunne gi landene «tilstrekkelig sikkerhet» inntil de blir tatt opp som medlemmer, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Støre har vært hos naboene i Sverige onsdag, i samtaler med sin svenske og sosialdemokratiske kollega, statsminister Magdalena Andersson. Han har også vært i audiens hos kong Carl XVI Gustaf.

Etter møtene i Stockholm bekrefter Støre overfor VG at han har hatt tett kontakt med både Andersson og Finlands president Sauli Niinistö de siste månedene, og at de har diskutert sikkerhetspolitikk i en helt ny situasjon, etter Russlands angrep mot Ukraina.

– Vi har hatt jevnlig kontakt, og utvekslet syn og erfaringer, sier Støre.

Både Sverige og Finland har startet store diskusjoner om mulige Nato-medlemskap etter at Russland invaderte Ukraina.

Trenger garantier

Men trusselen om at Russland vil bruke makt for å hindre nye medlemsland i Nato, er blitt virkelig etter angrepet mot Ukraina. Finland og Sverige skal ha ført samtaler om hva som vil skje dersom de søker - og inntil de omfattes av Natos artikkel 5-garanti om felles forsvar.

– Har dere diskutert mulige sikkerhetsgarantier mellom en mulig søknad og et mulig medlemskap, Støre?

– Hvis de søker, er dette to land som åpenbart kvalifiserer til medlemskap. Så vil Natos råd, ved mottak av en slik søknad, legge til rette for at den prosessen vurdere gir tilstrekkelig sikkerhet, sier Støre til VG.

ÅPEN DØR: Det er opp til Sverige og Finland å bestemme om de vil inn i Nato, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg.

Vil være velkommen

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg bekrefter overfor at garantier kan bli et tema:

– Det er opp til Sverige og Finland å bestemme om de vil søke. Om de søker, tror jeg at Natos 30 medlemsland vil ønske dem velkommen, og vi vil snakke om hva som skal skje mellom søknad og fram til det siste landet har godkjent medlemskapet, sier Stoltenberg til VG i Brussel.

Også Stoltenberg bekrefter at kontakten på høyeste politiske nivå med Sverige og Finland har vært hyppig den siste tiden, De to landenes utenriksministere skal delta på deler av Natos utenriksministermøte i Brussel onsdag og torsdag denne uken.

Stoltenberg sier at Finland og Sverige er blitt enda tettere inne i Nato-samarbeidet de siste månedene, hvor de deltar i interne arbeidsgrupper og møter om Ukraina og Russland,

– Men de er ikke fulle medlemmer. De er nære partnere. Vår kollektive forsvarsgaranti gjelder bare for medlemmer, presiserer Stoltenberg.

Nye møter på gang

Jonas Gahr Støre sier at han har avtalt flere møter om videre forsvarssamarbeid den nærmeste tiden.

– Den svenske statsministeren har invitert Finlands president og statsminister, og meg, til et møte i Stockholm om noen uker, for å fordype dialogen om sikkerhet i nord, sier Støre.

Også når han samler de nordiske statsministrene i Arendal senere i vår, vil forsvarssamarbeid være tema.

– Hva vil mulig medlemskap for Finland og Sverige bety for Norges sikkerhet?

– Det er viktig for Norge atr de tar sine valg på egen hånd, at de ikke blir satt under press fra noen som vil forhindre - eller som vil påskynde. Men de er våre nærmeste naboland. Det ville fordype den nordiske forsvars-integrasjonen, og en operasjonell ramme, tillegg til sikkerhetsgarantien, selvsagt, sier Støre.

PS: Andre land har opplevd at en opptaksprosess i Nato kan ta lang tid. Først skal det forhandles en medlemskapsavtale. Deretter skal medlemskapet godkjennes i parlamentene i samtlige 30 medlemsland.