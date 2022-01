PARTYHATTER OG MUNNBIND: Slik så det ut da new yorkerne feiret nyttår på Times Square nyttårsaften 2021.

Rekordhøye coronasmittetall i USA

Vinterbølgen og omikron-effekten rammer USA. Delstaten New York avsluttet 2021 med å sette ny dagsrekord med over 85.000 nye smittetilfeller.

Av Silje Kathrine Sviggum

Sammen med Washington D.C. og andre delstater på østkysten ligger New York nå på smittetoppen i USA. Men også resten av landet merker omikroneffekten.

Torsdag ble det registrert rekordhøye 585 013 smittetilfeller over hele USA, og antall sykehusinnleggelser er også økende. 88 dødsfall i staten ble tilskrevet corona det siste døgnet i 2021. Nasjonalt ble det registrert 1181 coviddødsfall fredag, ifølge The New York Times-coronadatabase.

Årsskiftet markerer toårsdagen for at Kina varslet WHO om 27 tilfeller av «viral lungebetennelse» av ukjent opprinnelse i byen Wuhan.

Siden da har flere enn 281 millioner mennesker blitt rapportert å være smittet viruset globalt. Mer enn 5 millioner har dødd som følge av covid-19, ifølge en Reuters-rapport.

PANDEMISTIL: Denne nyttårsfeirende kvinnen hadde visir festet på pelsluen sin under nyttårsfeiringen i New York.

Nyttårsaften opplevde staten New York de høyeste smittetallene siden pandemistart, skriver The New York Times.

Med 85.476 nye smittede registrert 31. desember var hele 22 prosent av alle coronatestene positive. Den eksplosive smittetrenden viser ingen tegn på nedgang. Tvert imot frykter amerikanske smittemyndigheter at det reelle tallet er enda høyere fordi feriereisende og smittede fra forsamlinger sannsynligvis ikke er med i målingene ennå.

NY ORDFØRER: Eric Adams blir tatt i ed som den 110. ordføreren i New York City. På grunn av coronapandemien har den offentlige innsettelsen blitt utsatt.

New York er en av flere hot spots – sammen med Washington, D.C. og andre østlige stater – som leder en nasjonal økning. Torsdag ble det registrert rekordhøye 585 013 nye tilfeller over hele landet, og sykehusinnleggelser går oppover over store deler av landet.

I løpet av de foregående 24 timene i delstaten New York hadde nesten 90 000 vaksinedoser blitt administrert, ifølge guvernør Hochuls uttalelse. Åtteogåtti dødsfall i staten ble tilskrevet Covid. Nasjonalt ble det registrert 1181 Covid-dødsfall fredag, ifølge en New York Times-database.

Kampen mot vinterbølgen

Guvernør Kathy Hochul oppfordret nylig befolkningen om å ta hensyn til de mest sårbare:

– Når vi kjemper mot vinterbølgen, må vi ha de mest sårbare blant oss i tankene. Gjør det du kan for å holde andre i samfunnet ditt trygge mot covid-19. Bruk en maske, vask hendene og dra nytte av det beste verktøyet vi har til rådighet – vaksinen, sa hun i en uttalelse da statens smittetilfeller ble kjent.

Allerede for uker siden var 21.000 positive coronasmittede daglig nok til å få alarmen til å gå. Siden da har omikronvarianten rast som en tornado og ført til en ublid start på pandemiens tredje år.

Selv om det var betydelig færre smittetilfeller, toppet fjorårets vinterbølge i USA på omtrent samme tidspunkt. I fjor kom toppen 12. januar. Om trenden fortsetter i år, tyder det på at vinterens smittetopp er en drøy uke fra makspunktet.

The New York Times viser til at enkelte testeksperter mener at omicrons inkubasjonsperiode kan være så kort som 72 timer, noe som i tilfelle gir årets vinterbølge høy hastighet.

TYDELIG BUDSKAP: Et veggmaleri i New York City oppfordrer til maskebruk.

Gode nyheter i de dårlige

Noen lysglimt sees likevel i horisonten. Omikronvarianten gir bare halvparten så stor sjanse for å bli innlagt som deltavarianten, viser en britisk rapport og bare en tredjedel så mange trenger nødhjelp. Men fordi smitteraten er så høy skaper de høye smittetallene problemer for samfunnet.

Vaksinering ser ut til å ha god effekt. Statistisk er det ifølge U.K. Health Security Agency 65 prosent færre innlagte blant dem som har mottatt to vaksinedoser sammenlignet med uvaksinerte og hele 81 prosent lavere for dem som i tillegg har fått en boostervaksine.

Undersøkelsen er basert på 528.176 omikrontilfeller og 573.012 deltavarianter og er en av de største omikronundersøkelsene som er foretatt, skriver The New York Times.

NYE TIDER: På Times Square holdt vakter opp påminnelser om at alle feirende måtte ha ID-kort og vaksinasjonsbevis tilgjengelig.

Innskjerping i California

På motsatt kyst, i California, strammes smittevernreglene nå inn, skriver Los Angeles Times.

Los Angeles Country hadde mer enn 27 000 nye smittetilfeller på tampen av 2021. Det overskrider langt forrige vinters tall med 16 000 per dag. Nær 1 av 4 som blir testet er nå coronapositive, ifølge helsemyndighetene, og tallene på nye smittede dobler seg hver annen dag.

Sykehusinnleggelsene er i ferd med å øke og helsemyndighetene er bekymret for hva som vil skje når innbyggerne vender tilbake etter reiser i ferien.

STRAMMER INN: Grant Elementary School i Los Angeles er blant skolene som rammes av omikronvarianten. Bildet er tatt ved skolestart i august.

I Los Angeles County må alle ansatte både i den offentlige og private skolen nå ha på seg ansiktsmaske på jobb. Elever og ansatte må også ha på masker utendørs i områder med tette folkemengder når vårsemesteret starter mandag.

Skolene vil ha to uker fra datoen for gjenåpning etter juleferien til å overholde maskereglene.

Delvis utsatt skolestart

Beslutningen ble sendt ut til fylkets 80 skoledistrikter fredag av folkehelsedirektør Barbara Ferrer «som svar på den raske spredningen av omikronvarianten.»

Om lag 50 skolekretser i Los Angeles Country åpner igjen 3. januar. De resterende 30, som blant annet inkluderer Los Angeles Unified School District, åpner uken etter.

