BALLONG-TERAPI: – Vi lærer dem å blåse alle negative tanker og opplevelser inn i ballongen. Når de med gledeshyl sprekker dem forsvinner alt det negative, sier terapeut og lærer Aida Eliwa i den frivillige organisasjonen Zakher i Gaza.

Gaza: − Vi mister en generasjon unge under og etter hver eneste krig

GAZA BY (VG) Lattermilde barn leker. Blåser opp ballonger. Bak gledeshylene skjuler det seg et bakteppe av vold, ødeleggelser og traumer.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er barn og ungdommer vokst opp med krigens frykt og påført psykiske lidelser. Mange har opplevd sine nærmeste bli drept og sett hjemmene sine bli truffet av raketter og forvandlet til ruiner, sier lærer og terapeut Aida Eliwa i den frivillige organisasjonen Zakher.

Barna som løper rundt inne på området i Gaza ser ut som barn i en hvilken som helst barnehage eller ungdomsskole.

Forskjellen er at dette er unge mennesker som kjenner krigens redsler og lidelsen på kroppen. De er vokst opp i en virkelighet hvor brå død, tap av foreldre, søsken, slektninger eller venner er blitt en del av oppveksten.

DRØMMER: Ballonger er en del av terapien for barn og ungdommer i Gaza. Her får de hjelp til å fortrenge traumer og snakke åpent som drømmene sine.

– Vi lærer dem å blåse alle negative tanker og opplevelser inn i ballongen. Når de med gledeshyl sprekker dem forsvinner alt det negative. Slik blir dette en positiv opplevelse for barna. Det blir en mekanisme de kan bruke i hverdagen når de overmannes av vonde minner. Disse øvelsene er noe de kan gjøre på egen hånd, lære seg å beskytte sine håp og drømmer, sier lærer og terapeut Eliwa.

Zakhers direktør, Raghda Helles, forteller at arbeidet støttes av flere hjelpeorganisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp. Hun er takknemlig for at utenlandske frivillige organisasjoner hjelper til med nok en gjenoppbygging av Gaza.

– Vi vet at vi har venner og gode kolleger i det internasjonale samfunnet.

PREGET: Dr. Mustafa al Masri har levd gjennom Gazas utallige kriger. – For hver krig mister vi barn, rent fysisk og gjennom traumer som kanskje aldri forlater dem, sier han.

– Ønsker å bli noe

På et kontor lengre inne i bygningen tar dr. Mustafa al Masri imot oss. Han er en anerkjent psykiater og en av dem som har størst innsikt i hvilke skader krig og frykt påfører Gazas innbyggere, særlig de yngste.

– Barn og unge mennesker utsettes for inntrykk dere i vestlige land aldri fullt ut kan forstå. Skadene som israelske bomber påfører dem er ikke bare fysiske, men et barnesinn vil bære på traumer i lang tid, kanskje resten av livet. Vi mister en generasjon unge under og etter hver eneste krig mellom Hamas og den israelske militærmaskinen, sier dr. Mustafa al Masri.

– Du behandler de psykisk skadene, de vi ikke ser med det blotte øye. År etter år. Krig etter krig. Hva gjør det med deg?

Dr. Mustafa tenker seg lenge om. Han mistet en nær kollega under krigen i fjor, men ønsker ikke å snakke om det. Men da det utenfor vinduet høres barnesang og glade hyl, smiler den godt voksne psykiateren plutselig.

– De gangene jeg er i ferd med å miste motet, minner jeg meg selv om at jeg er en palestiner. Og om du kjenner palestinere så vet du at vi gir aldri opp. Vi vil dø oppreist, sier han og retter seg opp i stolen.

FORSIKTIG: Femåringen Mohammed tødde etter hvert opp og deltok i leken sammen med de andre barna.

– Det er lyden av barn som den vi hører nå, som gjør at jeg ikke gir opp. Jeg kan jo ikke det. Vi håper og tror i tiden mellom disse vanvittige voldsutgytelsene at forholdene skal blir bedre. At våre barn skal kunne vokse opp i omgivelser hvor foreldrene har arbeid og ungene kan gå på skolen og skaffe seg en god utdannelse. Som barn har muligheten til i Israel og i europeiske land, sier han.

RUINER: Mange av husene i Beit Hanoun, nord på Gazastripen, er fremdeles ubeboelige etter flyangrepene i fjor sommer.

De 10–15 år gamle jentene som blåser ballonger og sprekker dem som en del av terapien, vil for all del komme seg vekk fra krig og elendighet i Gaza.

– Jeg vil bli lege og bo enten i et land i Europa eller i Amerika, sier en av dem.

– Det er gjengs for de fleste av dem. De ønsker å bli noe. Du kan se det på dem at terapien vi tilbyr dem virker. De blir lykkelige og har ambisjoner og tror på en fremtid til tross for alt det de har opplevd, sier Aida Eliwa før hun smilende roper til den lattermilde gjengen.

– Hold håpet høyt, jenter. Slipp dere løs.

Rus og selvmord

Dr. Mustafa al Masri liker å se resultater, at barn og ungdommer forsvinner bort fra vonde tanker og en tung hverdag.

– Vi må vinne foreldrenes tillit før barna får lov å komme hit. Det er ikke lett, det er skakkjørte skjebner blant de voksne også. En arbeidsløs far, ute av stand til å forsørge familien, er ofte i psykisk ubalanse.

– Han slår. Det går utover kona og de eldste barna. Tenåringsgutter tyr også til vold, kan lett bli kriminelle og misbruker rus. Selvmord forekommer også. Det er derfor det er så viktig at vi tar tak i de minste barna og gir dem et grunnlag for å utvikle en indre trygghet, sier den anerkjente palestinske psykiateren.

– Utad må jeg være optimistisk, men krigene kommer så ofte og er mer ødeleggende for hver gang. Det er synd at det internasjonale samfunnet gir blaffen i palestinerne på Vestbredden og i Gaza. Det er dere som lar Israel slippe unna med ødeleggelsene av et helt folk, sier dr. Mustafa al Masri.

OPPVEKST: Mohammed (5) blir tatt vare på av sin søster. – Når de går herfra er alvoret blitt til glede, i hver fall for en stund, sier terapeuten.

Traumatiserte foreldre

Landdirektør for Norsk Folkehjelp i Gaza, Anja Riiser, har i lang tid fulgt situasjonen på den palestinske kyststripen. Hun opplever at befolkningen i Gaza, voksne som barn, er sterkt preget av alle krigene.

– Det faktum at foreldre og besteforeldre også er traumatisert, skaper en uoversiktlig eksistens. Vi ser en økning av vold i hjemmene. Fortvilelsen er stor og følelser lar seg ofte ikke kontrollere. Mennesker i alle aldre er innestengt. Bokstavelig talt. De tør ikke bevege seg utendørs og de er ikke trygge hjemme. Den fysiske og psykiske smerten er enorm. Israel kontrollerer land-, sjø- og luftrommet, sier den norske hjelpearbeideren til VG.

OPPGITT: Anja Riiser i Norsk Folkehjelp ser lidelser i Gaza som aldri vil forlate henne. – Jeg opplever at alle her er ofre på ulike måter, sier hun.

Riiser sier det skapes en egen dynamikk når Gazas befolkning på to millioner mennesker utsettes for de enorme påkjenningene en krig er.

– Dette dreier seg om en urban krigføring hvor menneskene som utsettes for den ikke har noen steder å flykte til. Alle de positive tingene, håp og tro brytes ned i en slik eksistens. Våre lokalt ansatte i Folkehjelpen som er satt til å hjelpe ofrene for krigen, er selv ofre. De utsettes for de samme påkjenningene. Dette er også et perspektiv verdt å merke seg, sier Anja Riiser.