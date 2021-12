MENS ANDRE FEIRER: Coronasyke Ludo Khayat (41) og Amélie holder rundt hverandre lille julaften inne på intensivavdelingen på sykehuset Timone i den sørfranske byen Marseille, der Khayat har tilbrakt 24 dager – fire i koma. Samtidig som franskmenn forbereder seg på en skikkelig nyttårsfest, sliter franske sykehus med å håndtere strømmen av coronasmittede pasienter.

Testing, munnbind og portforbud: Slik feirer Europa nyttårsaften

Nyttårsfeiringen preges av rekordhøye smittetall i flere europeiske land.

Av Ingri Bergo

Av frykt for at omikron-varianten skal sende smittetallene (enda mer) til værs, har flere regjeringer tatt grep for å begrense festlighetene 31. desember.

Men sammenlignet med 2020 er reglene for nyttårsfeiringen i år mindre strenge i flere land.

Her er en oversikt.

KAN DRA PÅ BYEN: Utesteder får holde åpent nyttårsaften i England. Her reklamerer en bar i byen Newcastle for sin nyttårsfest, 28. desember 2021.

Storbritannia

Nyttårsfeiringen kan vise seg å bli en supersprederhendelse, advarer flere av landets smittevernspesialister, ifølge blant annet The Telegraph.

Den konservative regjeringen ledet av statsminister Boris Johnson avsto fra å innføre nasjonale regler for å begrense festlighetene 31. desember. I stedet ber de britene om å utvise forsiktighet og teste seg før de går på fest.

Selvtesting er svært utbredt i Storbritannia og har lenge vært en hjørnestein i britenes smittevern-strategi.

Men torsdag, dagen før nyttårsfeiringen, manglet landet både PCR- og selvtester, melder blant annet Sky News.

Samtidig registrerte Storbritannia rekordmange smittetilfeller: 189.213 nye smittede torsdag, ifølge BBC. Tallet inkluderte imidlertid en ekstra dag fra Wales, der smitterapporteringen var forsinket.

Situasjonen får fagfolk til å slå alarm.

I et forsøk på å bremse smittespredningen, har Skottland, Wales og Nord-Irland strammet inn reglene lokalt.

Og London-ordfører Sadiq Khan – som sier seg «svært bekymret» over byens raskt stigende omikron-smitte, ifølge BBC – har avlyst den tradisjonelle fyrverkeri-festen på Trafalgar Square.

IKKE I ÅR: Frankrikes ordfører har avlyst det årlige fyrverkeri-showet ved Triumfbuen på avenyen Champs-Élysées.

Frankrike

Frankrike trer inn i det nye året med høyere smittetall enn noen gang i løpet av pandemien, og nyttårsaften erklærte helsemyndighetene at omikronvarianten er dominerende i landet.

Sammenlignet med i fjor, er imidlertid reglene for årets nyttårsfeiring avslappet.

I 2020 var det nasjonalt portforbud klokken 20.00, men det har president Emmanuel Macron – som ventes å stille til presidentvalget i april – bestemt seg for å droppe i år, melder blant annet France Info.

Regjeringen har imidlertid stengt nattklubber og diskoteker og innført danseforbud på alle landets barer. I tillegg har de forbudt både å drikke alkohol på gaten og å samles i grupper utendørs.

MÅ HA MUNNBIND: Paris er en av flere byer der munn og nese igjen må dekkes også på gaten, ifølge regjeringens nylige coronavirus-innstramminger. Bildet er tatt i en populær turistgate, rue Mouffetard, den 30. desember 2021. Fra og med den datoen er det munnbind-påbud i 45 franske départements (ligner norske fylker).

Det blir heller ingen fyrverkeri i år, ifølge blant annet Sud Ouest.

Innenriksminister Gérald Darmanin ber politi følge ekstra godt med på sosiale medier for å oppdage – og bryte opp – fester av typen rave, skriver France Bleu.

Men det er ingen begrensninger på private fester, så folk kan feire så langt inn i den første dagen av det nye året som de vil, så lenge de holder seg hjemme.

I likhet med britene, oppfordres franskmenn til å teste seg før de går på fest.

Myndighetene ber også folk om å avstå fra la bise – den tradisjonelle franske måten å hilse på med kyss på hvert kinn – ved midnatt, ifølge La Dépêche.

MÅ VISE CORONAPASS: For å komme inn blant annet på restauranter i steder med høy smitte i Spania, må man være fullvaksinert eller ha en ny, negativ coronatest. Bildet er tatt i den sørspanske byen San Sebastian, 15. desember, dagen det nye påbudet ble innført i regionen Andalucía.

Italia

Også Italia har stengt nattklubber og dansesteder, og forbudt samlinger på torg og andre offentlige steder, ifølge Ilsole24ore.

Men, i motsetning til i fjor, da italienere kun hadde lov til å invitere to personer hjem til seg, er det ingen begrensninger på antall som kan samles privat i år.

Helseminister Roberto Speranza ber imidlertid folk være forsiktige, bruke munnbind og holde avstand, ifølge The Local Italy.

Italia har også innført nasjonalt påbudt å ha på munnbind på offentlige steder – både innendørs og utendørs.

Noen deler av landet har også innført strengere regler. I Napoli er det for eksempel forbudt å servere drikke – både alkohol og alkoholfritt – fra klokken 23.00 til klokken 05.00, ifølge The Local Italy.

FOLKETOMT: Catalonia har innført portforbud fra 01.00–06.00 i byer med mer enn 10.000 innbyggere, blant annet Barcelona. Reglene gjelder også nyttårsaften.

Spania

Den spanske regjeringen har unnlatt å innføre nasjonale innstramminger, til tross for landets rekordhøye smittetall: 1086 nye smittede per 100.000 innbyggere den 30. desember, ifølge NTB.

Det finnes imidlertid strenge regionale tiltak.

Samlinger utendørs er forbudt blant annet i byene Barcelona, Las Palmas, Bilbao, Valencia og Palma de Mallorca, skriver The Local Spain.

I Madrid har myndighetene unngått å stramme inn særlig, og ber heller folk om å være forsiktige. Fem store nyttårsfester med mellom 500 og 1000 forventede deltagere ble nektet tillatelse. For en full oversikt over de regionale tiltakene i Spania, se den engelske siden til El País.

forrige

AVLYST: Den tradisjonelle nyttårsfesten ved Brandenburg-porten i Berlin skjer kun på TV i år. 1 av 2 Foto: Christoph Soeder / AP

Tyskland

Berlin er kjent for sine ville nyttårsaftenfester, men i år blir feiringen dempet.

Den tyske regjeringen har stengt landets nattklubber og begrenset private nyttårsfester til ti personer – og det er såfremt alle deltagere er fullvaksinerte. Uvaksinerte får bare lov til å være sammen med én annen husholdning, ifølge NewsEu.

Folk som vil se den tradisjonelle nyttårsfesten ved Brandenburg-porten i Berlin, må gjøre det på TV., ifølge Berlin.de.

De store fyrverkerishowene i Berlin er avlyst, ifølge nettavisen, men det er lov til å fyre opp raketter selv (så lenge man gjør det i tidsrommet der det er lov).

Også tyske myndigheter ber folk ta en coronatest før festen, ifølge The Local Germany.

FEIRET GJENÅPNING: Overlykkelige svensker tok til Stureplan i Stockholm 29. september for å feire at myndighetene avviklet smitterestriksjonene. Det blir ingen slike scener nyttårsaften.

Sverige

Nylig sprengte Sverige myndighetenes smitteprognoser.

Men det er ingen grunn til å avlyse nyttårsfesten, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Ikke så lenge det skjer på en ryddig måte, sier han til Aftonbladet.

Så lenge alle er fullvaksinert og ingen har selv de aller mildeste coronavirus-symptomer, er risikoen for smitte lav, ifølge statsepidemiologen.

Svenskene kan være så mange de vil på private fester, men de som leier festlokale må begrense antall deltagere til 50 personer, ifølge Svenska Dagbladet.

I tillegg er det regler for store offentlige samlinger, der alle må sitte og holde én meters avstand.

Sverige har for øvrig innført testplikt for utlendinger som vil over grensen, inkludert fullvaksinerte.

TESTKØ: Folk holder avstand mens de venter på å få en coronatest før julaften i Aalborg, København.

Danmark

I Danmark slår omikronsmitten sin egen rekord nærmest daglig, og i et forsøk på å bremse smitten har myndighetene bestemt at barer og restauranter må stenge klokken 23.00 og slutte alkoholserveringen klokken 22.00. Det gjelder også nyttårsaften.

Bortsett fra det er det få regler som begrenser nyttårsfeiringen i Danmark, men til gjengjeld har myndighetene mange råd.

– Begrens hvor mange du treffer, gjør det kort, vær forsiktig med alkoholen, sa Sundhetsstyrelsens direktør Søren Brostrøm 29. desember, ifølge TV2 Nord. Så la han til:

– Og vær forsiktig med fyrverkeriet.