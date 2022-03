UKLART: Det er uklart hva som førte til at bilen kjørte inn i folkemengden.

Bil kjørte inn i folkemengde - seks døde og ti livstruende skadet

Seks personer er døde og ti personer er livstruende skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde på et karneval natt til søndag i en landsby i Belgia. To personer er arrestert etter hendelsen.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det skriver en rekke belgiske medier, blant annet den belgiske avisen Nieuwsblad.

Tragedien fant sted i landsbyen byen Strépy-Bracquegnies rundt klokken 05.00 natt til søndag, skriver nyhetskanalen RTL INFO.

Ifølge kanalen skal nærmere 70 personer være lettere skadet.

To personer er arrestert etter påkjørselen, skriver Nieuwsblad.

Det er foreløpig uklart hva som er bakgrunnen for hendelsen.

Ordføreren i landsbyen, Jacques Gobert, sier til Nieuwsblad at etterforskningen vil vise hvorvidt det lå noen intensjon bak påkjørselen.

Ifølge Nieuwsblad skal rundt 150 personer ha ordnet med forberedelser til karnevalet da bilen kjørte inn i folkemengden.

RTL-ankeret Fabrice Collignon var til stede under forberedelsene. Han beskriver hendelsen som «grusom».

– Folk skrek. Det var musikk og smil, og tre sekunder senere var det skriking. Det var grusomt, sier Collignon til kanalen.

Belgias innenriksminister, Annelies Verlinden, kondolerer overfor de etterlatte og rammede etter tragedien.

– Det som egentlig skulle være en stor fest ble en et enormt drama. Vi overvåker situasjonen nøye, skriver Verlinden på Twitter.