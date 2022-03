FORHANDLET: Flere medier har meldt at Chelsea-eier Roman Abramovitsj skal ha deltatt i fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina.

Wall Street Journal: Mistenker forgiftning av Abramovitsj og fredforhandlere

Chelsea-eier Roman Abramovitsj og to ukrainske forhandlere skal ha fått symptomer på forgiftning etter fredsforhandlinger i mars, skriver den amerikanske avisen Wall Street Journal.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj (55) og minst to i Ukrainas delegasjon som skal ha deltatt i fredforhandlingene med Russland, skal ha fått symptomer på forgiftning, melder avisen The Wall Street Journal.

Forgiftningen skal ha skjedd i begynnelsen av mars.

Symptomene skal blant annet ha vært smerter og rødhet i øyner og flassende hud i ansikt og på hender. Tilstanden til samtlige skal ha bedret seg, og det skal ikke ha vært snakk om livstruende skader.

The Guardian-journalist Shaun Walker skriver på Twitter at en kilde bekrefter forgiftningen og sier at Abramovitsj skal ha mistet synet i flere timer. Chelsea-eieren skal ha fått behandling for symptomene i Istanbul.

En person nært knyttet til Abramovitsj sier til avisen at det er uklart hvem som står bak.

En talsperson for Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han ikke har noen informasjon om en mistenkt forgiftning. Presidenten og Abramovitsj skal ifølge avisen ha møttes etter at krigen startet.

Artikkelen oppdateres.

VENTER: Roman Abramovitsj på flyplassen i Tel Aviv i Israel 14. mars. Dette er foreløpig det siste kjente bildet av Abramovitsj.

Tre fikk symptomer

Ifølge mediehuset Bellingcat var det tre personer som fikk symptomer etter å ha deltatt på forhandlingssamtaler i Ukraina 3. mars. En av disse skal være den mektige oligarken og Chelsea-eieren Roman Abramovitsj. De to andre skal være ukrainske fredsforhandlere.

Deltakerne skal ha merket symptomer samme kveld, men skal ha følt seg bedre allerede neste dag. delegasjonen fortsatte til Istanbul og fortsatte fredssamtalene der, skriver Bellingcat.

Allerede på krigens femte dag kom det rapporter om at Abramovitsj deltok i fredssamtalene mellom Russland og Ukraina på den hviterussiske grensen.

Abramovitsj’ tilstedeværelse ble aldri bekreftet, han er ikke fotografert på stedet og det britiske parlamentsmedlemmet Chris Bryant kalte hans tilstedeværelse «nok en russisk løgn» mens han anklaget Abramovitsj for å danse unna britiske sanksjoner.

– Han tok del i det innledende fasene. Nå er forhandlingene mellom de to partene, russerne og ukrainerne, sa Kremls talsperson Dimitrij Peskov torsdag forrige uke, ifølge Reuters.

Onsdag forrige uke meldte Wall Street Journal, som siterer en anonym administrasjonsansatt, at den ukrainske presidenten «tidligere denne måneden» ba Joe Biden om å utsette sanksjoner mot Abramovitsj.

Zelenskyj og den ukrainske regjeringen mente ifølge avisen at oligarkens tette bånd til Putin kunne gjøre ham til en nøkkelperson i fredsforhandlingene, og fungere som en mellommann i disse.