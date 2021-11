Risikerer livstid 17 år gammel skjøt Kyle Rittenhouse tre personer , to av dem døde. Nå er han 18 år og venter på juryens dom: Han kan få livstid i fengsel, eller bli frikjent. Kari Aarstad Aase Av Publisert 15. november, kl. 11:10 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Sist uke brøt han sammen og gråt i vitneboksen , da han skulle fortelle med egne ord hva som skjedde. Neste side (3) Forrige side (1)

I fjor sommer var det store demonstrasjoner mot politivold og rasisme i byen Kenosha i Wisconsin, etter at en hvit politibetjent hadde skutt en afro amerikansk trebarnsfar. Neste side (4) Forrige side (2)

Kyle Rittenhouse utstyrte seg med en halvautomatisk rifle og en førstehjelpsbag, og oppsøkte demonstrasjonene, som hadde pågått i flere dager. Ifølge eget utsagn ville han hjelpe sårede og forhindre plyndring. Neste side (5) Forrige side (3)

18-åring risikerer livstid i fengsel

– Jeg handlet i selvforsvar, sa Kyle Rittenhouse under rettsaken, og erkjente ikke straffskyld.

Publisert: Nå nettopp

Han hevder at den ene mannen han drepte forsøkte å ta våpenet fra ham, og den andre slo ham i hodet med et skateboard. Den tredje mannen Rittenhouse skjøt, var ambulansearbeider Gaige Grosskreutz.

Under rettssaken innrømmet Grosskreutz at han bar en ladd pistol den kvelden, men at han ikke mente å sikte på Rittenhouse og aldri ville skutt ham. Grosskreutz overlevde, men ble skadet av skudd fra Rittenhouse.

I utgangspunktet var ambulansearbeideren regnet som et kronvitne for påtalemyndigheten, men mye har gått galt for aktoratet underveis. Etter en uke i retten, er det svært mange som har fått sympati med 18-åringen som sitter på tiltalebenken.

– Saken har gått veldig dårlig for påtalemyndigheten, sa Phil Turner, tidligere føderal aktor til nyhetsbyrået AP.

Det var amper stemning i rettssalen under vitneforklaringen til Rittenhouse. Dommeren ble rasende da aktor ville trekke frem en video som var filmet 15 dager før drapene i Kenosha. På videoen ser man ifølge AP, Rittenhouse iaktta flere menn som forlater en butikk, og man kan høre Rittenhouse si at han skulle ønske han hadde riflen sin så han kunne skyte dem, fordi han trodde de var butikktyver.

Mandag er det avsluttende prosedyrer i saken som har splittet USA i to leire: De som mener han var en patriot som som stod opp mot lovløshet, og de som mener han drev ulovlig borgervern. Saken har også skapt ny debatt om retten til å bære våpen.