BAK KRANENE: Teresa Maher de la Haba eier en av New Yorks eldste barer. Hun mener vaksinepåbudet er bedre enn begrensninger på kapasitet.

Har lavere smittetrykk enn Norge: Innførte vaksinekrav i høst

MANHATTAN (VG) Norge og New York City har nærmest lik andel vaksinerte. Men storbyen med sine nær 8,5 millioner innbyggere har likevel lavere smittetrykk. I høst innførte byen flere vaksinekrav, og munnbindet beholdes i stor grad på.

Publisert: Nå nettopp

– Nå var det nettopp to gjester som gikk fordi de ikke har vaksinepass, sier medeier og bartender Gregory de la Haba på McSorley's – en av New Yorks eldste barer.

I september innførte storbyen – hvor flere hundre døde hver eneste dag da pandemien sto på som verst – vaksinekrav.

Det betyr at hvis man ønsker å spise inne på restaurant, ta en bolle på en kafé eller en øl på en bar – så må du kunne dokumentere at du er vaksinert.

Kravet gjelder også på verdenskjente Broadway, treningssentre, konserter, arrangementer og kinoer. Og det gjelder for alle, også turister som besøker byen.

SKÅL: Gregory de la Haba er deleier og bartender på McSorley's – en av New Yorks eldste barer.

– Påvirker businessen

– Det er ubeleilig dette her, sier de la Haba som har jobbet på den kjente baren i nærmere 30 år.

– Man kan reise utenfor New York, og der møter man ikke det samme kravet. Hvorfor skal folk utenfor byen komme inn her hvis man ikke er vaksinert, sier han og legger til:

– Dette påvirker businessen vår.

Baren, hvor man kun kan velge mellom to ulike øl – «mørkt og lyst», åpnet i 1854, og sies å ha hatt besøk av flere presidenter – deriblant Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt.

Det historiske vannhullet har overlevd den amerikanske borgerkrigen, forbudstiden, spanskesyken, og nå også coronapandemien – hvor over 771.000 amerikanere til nå har mistet livet.

IKKE DET SAMME: McSorley's har fortsatt ikke like god trafikk som de hadde før pandemien. Turister og «dagdrikkere» mangler fortsatt, forteller eierne.

Fryktet større utfordringer

Men hvis man vil inn – ja, da må man vise at man er av de 76,6 prosentene i byen som har tatt minimum én dose.

Til sammenligning er tallet på vaksinerte med førstedosen i Norge på 78,6 prosent.

De la Haba er medeier, men det er kona Teresa Maher de la Haba som er sjefen – og hun snakker varmere om vaksinekravet enn ektemannen.

– Jeg trodde at det skulle være større utfordringer da det ble innført, men det er ingen som ser ut til å bry seg.

For å kunne opprettholde avstanden mellom kundene var det – før byen innførte vaksinepåbudet – lenge slik at restauranter og barer hadde begrensninger på hvor mange gjester de kunne servere.

Dette er ikke noe ekteparet ønsker tilbake, så hvis de hadde fått velge mellom krav om kapasitetsbegrensning eller vaksinepåbud – velger begge to sistnevnte.

– Ja, hundre prosent, sier ektemannen før kona følger opp:

– Ja, for begrenset kapasitet holder også folk utenfor. Alt dette er bare en del av den sakte gjenåpningen – men New York City, slik vi kjenner den, vil ikke være tilbake før folk kan komme og gå akkurat som de vil.



INGEN PROBLEMER: Eier på Ladybird i East Village Jackie Arenas har ikke hatt noen utfordringer etter at vaksinepåbudet ble innført.

På den populære restauranten Ladybird i East Village står eier Jackie Arenas bak bardisken. Han ser ingen problemer med byens vaksinekrav.

Han forteller at han tror kravet hjelper mot smitten generelt, samtidig som at «etternølerne» har fått – hvis ikke vaksinens dokumenterte effekt var godt nok – enda et insentiv til å vaksinere seg.

– Jeg tror mange tenkte – «ok, nå må jeg bare få dette gjort».

Med sine nær 8,5 millioner innbyggere er gjennomsnittet de siste syv dagene med registrert smitte i New York City 1515.

Tallet i Norge – med sine 5,3 millioner innbyggere – er 2375.

DEMONSTRERER: Amela Feratovoc på protest mot vaksinekrav utenfor rådhuset i november.

Vaksinekrav i arbeidsmarkedet

I tillegg til vaksinekrav på restauranter og barer har også byen innført vaksinekrav for enkelte arbeidsgrupper – som for eksempel de som jobber i skoleverket, brann- og politibetjenter, helsearbeidere og statsansatte.

De siste månedene har det blitt gjennomført flere protester mot vaksinekravene, og i starten av november snakket VG med tobarnsmor Amela Feratovoc som deltok på en demonstrasjon foran byens rådhus.

– Mannen min står i fare for å miste jobben sin hvis han ikke lar seg vaksinere, sier hun.

VG har tidligere skrevet om hvordan enkelte newyorkere nå velger å miste jobben i stedet for å la seg vaksinere. Den saken kan du lese her.

Både Feratovoc og flere andre VG har snakket med på slike protester i høst mener at byens vaksinekrav bidrar til det enkelte kaller «medisinsk segregering» – og at de føler seg tvunget til å ta en vaksine som de i utgangspunktet ikke ønsker å ta.

UENIGE: Flere tok til gatene på en vaksinedemonstrasjon på Times Square i september.

I Norge mener FHI at effekten coronapass kan ha på reduksjon i smitte og sykehusinnleggelser trolig er liten.

Men regjeringen har også sagt at de vurderer en mer utstrakt bruk av coronapass enn det de har innført nå.

– Hvis regjeringen skulle ønske å bruke coronasertifikat på andre måter, må loven endres. Da må det også være høringer. Det har de sagt at kan være aktuelt, men de har ikke gått inn på det foreløpig, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG i forrige uke.

MUNNBIND INNE: På en lokal butikk i East Village er eierne tydelige på at man må ha på munnbind for å få lov til å komme inn.

Hyppig bruk av munnbind

«Ingen adgang uten munnbind», står det på skiltet utenfor apoteket. Et skilt som ikke er uvanlig å se på nærmest enhver butikk i New York City.

Innenfor apotekets fire vegger – hvor man også i disse dager kan få satt en gratis boosterdose – trasker både kunder og ansatte rundt med munnbindet foran ansiktet.

CDC – amerikanernes svar på FHI – har gjennom store deler av pandemien rådet amerikanere til å beholde munnbindet på, og newyorkere har i stor grad lystret.

Sammen med blant annet vaksinering og hyppig testing blir munnbindet trukket frem i Bidens corona-plan som et tiltak for å hindre spredning.

– Munnbindbruk kan også bidra til å bremse og begrense spredningen av viruset – og kombinasjonen av økte vaksinasjoner og munnbindbruk vil ha stor innvirkning på overføringen av COVID-19, står det skrevet i Bidens omfattende corona-plan.

«Bryr seg ikke»

Tilbake på McSorley's er Gregory i full gang med å bære ut øl til gjester som nettopp har fremvist coronapasset sitt.

På spørsmål om ekteparet tror gjestene deres opplever det som tryggere å ferdes inne på baren deres – nå som de vet at alle er vaksinert – er ekteparet uenige:

– Ja, også jeg tror jeg folk liker at vi følger reglene, sier Teresa før ektemannen fort følger opp:

– Jeg tror at de aller fleste ikke bryr seg. De aller fleste er unge og friske, og de lurer på hva faen som er problemet. Tallene kan gå opp her og der, men dør folk på samme måte som før – svaret er nei.

Søndag i forrige uke ble det rapportert et gjennomsnitt på 8,4 dødsfall de siste syv dagene i New York City – det står i stor kontrast til hvordan det var i starten av pandemien da flere hundre døde hver eneste dag.

I september kunne CDC melde at uvaksinerte har over ti ganger større sannsynlig for å bli innlagt på sykehus og 11 ganger større sannsynlig for å dø.