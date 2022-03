forrige





fullskjerm neste ØDELEGGELSER: Brannkonstabler som fredag morgen forsøkte å slukke flammene etter eksplosjoner i Dnipro. New York Times har videoen som bildene er tatt fra. 1 av 4 Foto: State Emergency Service of Ukraine

AFP: Sivile mål truffet i russiske angrep

Det har vært flere eksplosjoner i byene Lutsk, Dnipro og Ivano-Frankivsk. Ingen av byene har tidligere vært under direkte angrep.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det russiske forsvaret bekrefter angrep mot de to byene Lutsk og Ivano-Frankivsk, som henholdsvis ligger vest og sørvest i Ukraina.

Byene, og vestlige deler av Ukraina, ligger også langt unna de russiske styrkenes hovedfronter.

Det er lokale medier som melder at russiske tjenestepersoner bekrefter angrepet, skriver BBC ved 07.20-tiden fredag morgen.

Det russiske forsvaret hevder at deres «høypresisjon, langtrekkende angrep» rammet to militære flybaser i byer vest i Ukraina.

Russland har tidligere fokusert på byer i sør og øst, så dette er altså en ny vending fra de russiske styrkene.

Lutsk og Ivano-Frankvisk ligger rundt to og en halv time unna storbyen Lviv som for tiden huser rundt 200.000 internt fordrevne ukrainere.

Flysirener skal ha gått av i flere byer i Ukraina i timene før eksplosjonene, melder BBC.

AFP: Sivile mål truffet

Angrepet i Lutsk skal ha vært rettet mot en flyplass i følge lokalbefolkningen. Det har også kommet meldinger om at en eksplosjon rammet en fabrikk, som skal ha vært det eneste stedet hvor enkelte jagerflymotorer kan repareres.

BBC Ukraina skriver at fabrikken skal ha vært et strategisk mål for Russland.

Uverifiserte videoer fra både Dnipro og Lutsk viser kraftige eksplosjoner og røyk som stiger opp fra der eksplosjonene skjedde.

Borgermesteren i Lutsk har bedt innbyggerne i byen om å søke dekning, og ba også om at lokalbefolkningen ikke skulle publisere bilder og adresser.

I Dnipro i Sentral-Ukraina har lokale medier meldt om tre eksplosjoner. To av dem skal ha vært i nærheten av en barnehage.

Ved 07.20-tiden melder nyhetsbyrået AFP at ukrainske nødetater sier at sivile mål er truffet av angrep i Dnipro.