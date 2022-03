Polske skoler overfylles: − Vi trenger hjelp

WARSZAWA (VG) Skoleledelsen la til side læreplaner og prinsipper. Snart er en av fem elever ved skole 361 en ukrainsk flyktning.

Det går mot slutten av skoledagen for fjerdeklassingene ved skole 361 i Warszawa.

De får levert tilbake skriveoppgavene som læreren har rettet. Denne gangen var tema «Hva drømmer du om?»

Med litt kladdete fyllepenn har noen skrevet på kyrillisk « Min drøm er at krigen skal ta slutt». En annen «At Vladimir Putin dør».

Klassen er en av seks helt nyopprettede grupper ved skolen som utelukkende har ukrainske barn som de siste dagene har flyktet fra krigen i hjemlandet.

TILFREDS: Nazar Omshe (10) synes Polen er et «veldig fint og rent land», sier han.

Unntatt læreplan

Da krigen var et faktum, og flyktningene begynte å komme for tre uker siden, tok forstadsskolen i Warszawa ansvar.

Lærere og foreldre inviterte nyankomne ukrainske foreldre med barn til en velkomstkveld for at de skulle få vite om muligheten for skolegang. Initiativet kom fra dem, ikke fra myndighetene.

Skoleledelsen nærmest improviserte et opplegg for de ukrainske barna, utenfor den polske læreplanen.

– Vanligvis ville jeg sagt at målet med forberedende klasser er å integrere barna så fort som mulig i det polske samfunnet. Men disse barna kom hit fordi de flyktet fra krig, ikke fordi de ønsket det. Så jeg synes ikke vi kan tvinge dem til å «bli polsk», fordi for mange av dem er dette bare et midlertidig opphold, sier rektor Tomasz Remiszewski til VG i Warszawa.

ANNERLEDES: Rektor Tomasz Remiszewski stablet med sine ansatte på plass et unikt opplegg for flyktningene.

«La dem få hvile litt»

Nå har skolen med 600 barn, seks ekstra klasser med 90 ukrainske barn til sammen.

Fra og med neste uke blir hver av klassene utvidet og 115 ukrainske flyktninger får da sin egen pult ved Warszawas skole nummer 361.

En hel fløy av skolen er nå satt av til klassene med ukrainske barn. Enn så lenge får de undervisning på ukrainsk, og rektoren har klart å finne midler til å ansette lærere som også har flyktet fra krigen.

– Lærerne spør meg om de skal holde seg til den polske eller den ukrainske læreplanen. Ifølge den polske loven skal vi holde oss til den polske. Men ... jeg sier bare at de skal ta godt vare på barna. Lære dem noe, og la dem få hvile litt, sier rektoren til VG.

Tiåringen Nazar Omshe liker seg godt på skolen her, sier han til VG.

– Skolen er bedre her. Alt er nytt og fint og rent. Her kan vi leke og få nye venner, forteller tiåringen til VG, to uker etter at han kom til Polen for første gang.

forrige

VENNER: Viktoria Avchatenko (10, t.v.) mener noe av det beste med den nye klassen, er de nye vennene, slik som Olena Lonjak (10, t.h.) 1 av 2 Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Polens utdanningsminister Przemysław Czarnek har daglig pressekonferanser der han oppjusterer tallet på hvor mange ukrainske flyktninger som er meldt inn i det polske skolesystemet. Denne uken har tallet steget med over 10.000 hver eneste dag.

Onsdag er det 54.000.

På Polens skuldre

Europa står nå overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, men en følelse av at dette ligger noe annet sted enn på Polens skuldre, har ikke lærerne i Warszawa. De ler litt av spørsmålet.

– Det nærmeste vi kommer hjelp fra Europa er at en av våre ansatte som har mange venner i Europa spurte rundt om noen kunne tenke seg å donere litt penger.

Kronerullingen ga 150 skolesekker og litt papir.

– Hvor er resten av Europa? Det vet jeg ikke, sier rektoren.

– Hvor lenge kan dere holde på slik da?, spør VG

– Godt spørsmål. Forhåpentligvis tar krigen slutt snart. Og vi får vite hvor mange som blir og hvor mange som drar tilbake. Forhåpentligvis skjer det før trykket blir så stort at vi ødelegger vårt eget system.

Inne på lærerværelset er veggene tapetsert av barnetegninger i lyseblått og gult. Rektor Tomasz Remiszewski mener de gjør det eneste rette når de setter av store deler av ressursene til ukrainske barn, men sier det ikke kan vare så mye lenger.

– Vi kan allerede se at det er i ferd med å bli for mye for Polen. Finansielt, men også teknisk, er dette en for stor byrde å bære alene. Vi trenger hjelp.

LÆRER: Også lærerne som underviser de ukrainske barna, er flyktninger.

Heller til Milano

I klasserommet der de ukrainske fjerdeklassingene holder til, er temaet for dagen «hva drømmer du om?». Polen sto ikke høyest på listen for 10 år gamle Olena Lonjak, men hun synes det har blitt bra, sier hun.

– Det er jo et helt nytt land, så ting er litt annerledes her. Men det er også spennende, sier Lonjak til VG.

– Ja, det er spennende i Polen, men landet har ikke så mye å by på for en turist, synes jeg, avbryter klassekameraten Viktoria Avchatenko (10).

Hun har musefletter og snakker gjerne.

– Jeg har nemlig vært i tre andre land. Og jeg tror ikke jeg vil bli her så lenge. Da vil jeg heller dra med mamma og pappa til for eksempel Milano, smiler 10-åringen stort.

DRØMMER: «At Vladimir Putin dør» er det en av tiåringene som har ønsket seg.

Pregede ungdommer

Leder for barnetrinnet ved skole 361, Mariola Cabaj, forteller at de eldre barna fremstår langt mer preget av krigen, enn de yngste.

– Du merker at 14-og 15-åringene er mer bevisste på grusomhetene. Går du inn i en av våre polske klasser ungdommer i den alderen, er det som regel et komplett kaos av prat og flørting. Men de ukrainske er stille. Mange virker nedstemte, sier hun.

FLYKTET: Ilona Herasimova (14) og Vlada Mankovska (14) bor hos slektninger i Warszawa.

VG får være med inn i geografitimen til de eldste ukrainske elevene.

Samtlige av ungdommene har fedrene sine i Ukraina fortsatt, hvor de kjemper i krigen.

Ungdommene er svært rolige. Betrakter læreren som underviser i geografi. Svarer høflig og lavmælt på spørsmål.

Vlada Mankovska (14) har kort mørkt hår med midtskill. Hun kom hit for to uker siden fra Kyiv.

– Å reise fra Ukraina var tungt. Jeg har en katt jeg måtte la være igjen. Polen er veldig bekvemt, men jeg skal hjem igjen. Vi blir bare her til krigen er over, sier hun bestemt.