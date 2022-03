VISTE BILDER: Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia viser frem bilder av det som angivelig skal være «intakte møbler fra sykehuset» etter bombingen av barnesykehuset i Mariupol. Norges FN-ambassadør Mona Juul sitter ved hans høyre side.

Norges FN-ambassadør til VG: − Russland blir mer og mer desperate

NEW YORK/OSLO (VG) Russlands forsøk på å legge skylden på Ukraina vitner om et land som blir mer og mer desperate, mener Mona Juul.

– Den angivelige ødeleggelsen av fødselssykehuset har ikke skjedd, hevdet den russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia. Han holdt frem det han hevder er «bildebevis» på at det svært omtalte barnesykehuset Mariupol ikke ble bombet.

Foran FNs 14 andre medlemsland i Sikkerhetsrådet, samt Ukrainas FN-ambassadør, fortsatte han:

– Se for dere ødeleggelsene som ville vært om sykehuset var truffet av raketter eller bomber. Bildene som har blitt vist er av et krater i nærheten av bygningen som kom som følge av en eksplodert mine.

I RÅDET: Norges FN-ambassadør Mona Juul.

Fredag hadde vetomakten Russland selv kalt inn til møte i FN Sikkerhetsråd.

I tillegg til å vise bilder av det Russland angivelig mener er «sannheten om bombingen av sykehuset» som krevde tre menneskeliv, brukte ambassadøren mye av tiden sin på spre uverifiserte påstander om at Ukraina har et program for biologiske våpen.

Juul, som sitter ved siden av den russiske FN-ambassadøren i Sikkerhetsrådet, er ikke i tvil:

– Som FN bekreftet i møtet, så finnes det ikke noe bevis eller grunnlag for Russlands påstander. De kommer med beskyldningene om at Ukraina utvikler og har laboratorier for å utvikle kjemiske våpen, dette er beskyldninger som de står veldig alene om, sier Juul til VG, og legger til:

– Russland presenterer sin versjon av den allerede dramatiske utviklingen i krigen og forsøker å finne nye begrunnelser for de krigshandlingene som de nå utfører.

BAKGRUNN: USA i FN: Russland kan bruke biologiske våpen til mulige attentater

– Uriktige beskyldninger

Idet FNs 15 medlemsland gjorde seg klare til å gå inn i Sikkerhetsrådet i FN-bygningen på Manhattan fredag formiddag lokal tid, sto USAs president Joe Biden på talerstolen og la frem nye sanksjoner mot Russland:

– Vi forbyr import av varer fra Russlands signatursektorer som sjømat, vodka og diamanter.

Dette føyer seg inn i lang rekke av sanksjoner innført av USA, og flere andre land, etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi ser at Russland blir mer og mer desperate. Og vi mener at det er en negativ utvikling at Sikkerhetsrådet nå sitter og diskuterer denne type uriktige og feile beskyldninger fra Russlands side, sier Juul til VG.

På spørsmål om dette er Russlands forsøk på å endre narrativet, svarer Juul kontant:

– Absolutt. Og som vi hørte fra FN: de avkrefter at det er noe innhold i dette.

FNs kontor for nedrustningssaker holdt i begynnelsen av møtet et innlegg hvor de kommenterte påstandene Russland har fremsatt mot Ukraina:

– FN kjenner ikke til noen biologiske våpenprogrammer.

Den russiske FN-ambassadøren Vasily Nebenzia under møtet i Sikkerhetsrådet fredag.

«Har ikke skjedd»

Det har lenge vært kjent hvordan Russland – i et forsøk på å begrense informasjonen til russiske borgere – har spredd uriktige og udokumenterte påstander om invasjonen av Ukraina.

Gjennom ulike deler av FN, både i Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen, har Russland i dagevis stått hardt på sine påstander.

Og under en pressekonferanse i forrige uke hevdet også den russiske FN-ambassadøren til VG at Russland ikke «retter seg mot sivile».

Onsdag denne uken ble det kjent at et barnesykehus ble truffet av russiske bomber. Minst tre personer skal ha blitt drept, inkludert et barn.

Høygravide Mariana ble anklaget for «skuespill» av Russland, og fremsatte påstander om at det ikke var sant at hun måtte flykte da bomber rammet barnesykehuset i Mariupol.

Den ukrainske FN-ambassadøren Serhij Kyslytsia i Sikkerhetsrådsmøtet fredag.

Ukrainas FN-ambassadør Serhij Kyslytsia svarte fredag med å holde opp et bilde av Mariana foran Sikkerhetsrådet. Han sa at den ukrainske versjonen av historien om henne er ekte «uansett hva de russiske løgnene sier om henne, familien og hendelsen».

– La meg dele gode nyheter. Mariana – den gravide kvinnen – fødte i går kveld en sunn datter. Navnet er Veronica, sa Kyslytsya.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har pr. 11 mars registrert totalt 1546 sivile tap, inkludert 564 drepte og 982 skadede, siden starten av invasjonen 24. februar. De påpeker likevel at tallet trolig er mye høyere.

Fredag kveld kom det meldinger fra byrådet i beleirede Mariupol om at 1582 sivile skal være drept – bare i den byen.

Verdens helseorganisasjon har bekreftet 26 angrep på helseinstitusjoner, helsearbeidere og ambulanser, som har forårsaket 12 dødsfall og 34 skadede. Dette inkluderer bombingen av Mariupol fødesykehus 9. mars, skriver FNs høykommissær for menneskerettigheter.