RYDDER PLASS: De startet tidlig fra Asker for å unngå køene på Systembolaget i Årjäng. - Det gikk bra, kunne Nina Rebne og sønnen Ole-Arvid konstatere.

Värmland er blitt «grønt»: − Dette har vi ventet på lenge

ÅRJÄNG (VG) Fornøyde rusler mor og sønn ut ut fra Systembolaget etter første «grønne» dag i svenske Värmland. De er hjertens enige om at dette er en god dag.

– Det er halvannet år siden vi var her sist, så du kan trygt si at dette har vi ventet på lenge, sier mamma Nina Rebne (58).

Hun og sønnen Ole-Arvid (28) kunne endelig kjøre fra Asker i Norge, over grensestasjonen på Ørje og inn i den «grønne» delen av Sverige.

En strekning de var godt kjent med før pandemien stoppet all grensehandel mellom nabolandene.

– Vi skal selvsagt også handle mat på Töcksfors Shoppingcenter, men vi kjørte rett til systembolaget her i Årjäng. Det viktigste først, sier en smilende Ole-Arvid Rebne.

Polvarene bli lastet inn i bilen og tomgods som skal pantes omrokkeres.

TRIVELIG KAR: Finn Skontorp Johnsen og kona skal på «road-trip» til flere svenske byer i de neste ukene. - Da er det greit å ha noe å by på til venner og litt til eget bruk, sier Tønsberg-mannen

Formiddag blir til tidlig ettermiddag og det begynner og bli trangt om parkeringsplasser på begge sider av gjennomfartsåren gjennom den svenske småbyen.

Biler med norske skilt blir flere, det samme blir antallet forventningsfulle nordmenn som med lette skritt finner fram til hyllene med med vin, sprit, snus og øl inne på Systembolaget. Det er kan være store beløp å spare på de edle dråpene på denne siden av kjølen.

– Ikke si det til noen, men dette er tredje turen vår hit. Ved de to første tok det litt lengre tid til og fra, men så lenge vi hadde alle dokumenter i orden, gikk det greit. Nå som vi er fullvaksinerte kan vi endelig passere grensen uten problemer, sier Finn Skontorp Johnsen (73), selvproklamert optimist.

Han er ikke oppvokst i Tønsberg sammen med Jahn Teigen for ingenting.

STORHANDEL: Fra Bergen til Töcksfors for å kjøpe brus. - Det langt å dra, men det er grådig gøy, sier Kesia Arctander og Madeleine Økland. De ha lovet å dele lasten med venner og familie.

– Nå skal det bli brusfest, sier to lattermilde jenter fra Bergen.

Kesia Arctander (21) og Madeleine Økland (22) har kjørt fra hjembyen til Töcksfors for å spare penger på billig svensk brus. Når ferien er over skal jentene tilbake i jobb som henholdsvis elektriker og barnehageassistent.

– Dette har vi gjort mange ganger før. Ikke bare fordi vi får billigere brus her, men også for turens skyld. Vi skal stoppe i Askim og gi bort noe av lasten, resten tar vi med hjem til familie og venner i Bergen, sier Kesia mens Madeleine er mest opptatt av hvordan de skal på plass til hele bruslasten i bilen.

– Vi er litt misunnelige på østlendingene som kan dra over til Sverige så ofte de vil, innrømmer de to brusglade bergenserne.

SØKSMÅL: Amir Klepper Zangeneh er med på søksmålet mot staten. - Nå kan vi endelig oppholde oss litt på hytta i Värmland, men jeg tror det vil går fra grønt til rødt i løpet av kort tid, sier han.

Amir Klepper Zangeneh (41) skal bare innom og handle mat for en ukes tid.

Familien er på hytta i Sverige og sivilingeniøren i Kongsberg Gruppen er en av dem som har gått til søksmål mot den norske staten fordi de ikke fikk tillatelse til å vedlikeholde landstedene sine under pandemien.

– Jeg vet at vi blir stemplet som «harry-handlere» uansett, slik er det bare, men nå skal vi tilbringe en uke på hytta, gjøre vedlikehold, kose oss og sørge for å komme oss over grensen og hjem igjen når Varmland blir rødt igjen, trolig om kort tid, mener Zangeneh.

GRENSEMANN: Kjell-Ivar Fjeld bor i den norske grensebyen Magnor. På ferie utenfor Årjäng er han innom systembolaget. - Jeg handler det meste i Sverige, sier nordmannen.

10.000 kroner i bot

Kjell-Ivar Fjeld (60) fra Magnor ferierer på en campingplass like utenfor Årjäng sentrum.

– Denne alkoholladningen er til mange. Det er heller ikke planen å ta med seg hjem så mye mer enn det som er lovlig, sier han og forteller om noen han kjenner som skulle være smarte og ta seg inn i Norge over en av de åpne grensepasseringene mellom Sverige og Norge.

– Det fikk seg en overraskelse da militære vakter plutselig dukket opp litt lenger framme. Bilen ble snudd, men det ble likevel skrevet ut en bot på 10.000 kroner på hver av de to i bilen. Stemningen sto ikke akkurat i taket der, sier Fjeld.

– Det er kun anledning til reise inn og ut av Sverige ved å bruke de lovlige grenseovergangene. Bommer du her, og blir tatt, blir det dyrt. Opptil 10.000 kroner kan det koste den som tar sjansen og frister skjebnen, bekrefter politistasjonssjef Gjermund Thoresen overfor VG.

– Og så må du selvfølgelig kunne fremvise corona-pass, legger han til.

1 av 7

Helt smertefritt gikk det ikke da VG var på vei tilbake til Norge og kom til grenseovergangen ved Ørje.

Gjennom tollstasjonen gikk det greit, men fram mot kontroll og teststasjonen noen kilometer inne i Norge var det bom stopp i over en time.

– Dette var litt uventet, men årsaken er sannsynligvis en kombinasjon av at fellesferien er slutt, at Värmland ble grønn på mandag og at det samtidig kom mange som ikke har corona-pass og dokumenter i orden. Disse må testes og det tar jo litt ekstra tid, sier en av vekterne som bidrar til å få fortgang i bilkøen.