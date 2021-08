FLERE SKADET: Lokale myndigheter melder om opptil 50 skadede etter togkollisjonen. Foto: HZS Plzeňského kraje

Minst tre døde etter to tog kolliderte i Tsjekkia

To personer har omkommet og flere er kritisk skadet etter to tog kolliderte i Tsjekkia onsdag morgen.

Like etter klokken 08.00 onsdag morgen kolliderte et Western Express-tog med et persontog mellom Milavče og Domažlicku vest i Tsjekkia.

Tre personer skal være døde etter kollisjonen opplyser tsjekkisk politi, skriver Reuters. Flere skal være kritisk skadet, melder det tsjekkiske nyhetsbyrået CTK.

31 personer skal være skadet, men utenfor livstruende fare.

Ifølge nyhetskanalen CT24 skal togets to førere ha mistet livet. Den ene lokføreren var tysk statsborger. Den tredje personen som mistet livet skal ha vært en kvinne som var passasjer.

Ifølge kanalen skal flere utenlandske statsborgere også ha vært passasjerer på toget. Noen av disse skal være skadet.

Tsjekkias statsminister, Andrej Babis, kondolerer overfor familiene til de avdøde i en Twitter-melding. Babis skriver også at det er viktig å redde flere liv og at hendelsen vil bli etterforsket.

Foto: Policie ČR

Tsjekkias samferdselsminister Karel Havlíček kaller hendelsen «alvorlig».

– Situasjonen er alvorlig, skriver Havlíček på Twitter. Han avbryter dagens planlagte avtaler for å reise til ulykkesstedet.

Tsjekkisk politi melder at alle nødetater er på vei på Twitter. Klokken 09.33 melder tsjekkisk brannvesen at alle passasjerene er ute av toget.

– Redningshelikopter og andre ambulanser er på vei mot ulykken, sier Petr Poncar, talsmann for det regionale brannvesenet ifølge CT24.

– To tog kolliderte mellom stasjonene Domažlice og Blížejov. Vi beklager å si at det er flere skadde på bakken. IRS -inngrep pågår. Vi vil spesifisere ytterligere informasjon, skriver den tsjekkiske jernbaneoperatøren Sprava Zeleznic på Twitter.

Sykehuset i i Domažlicku har utsatt alle planlagte operasjoner for å motta skadede etter ulykken, melder CT24.