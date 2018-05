MILITÆRPARADE: Vladimir Putin sammen med Serbias president Aleksandar Vucic og Israels statsminister Benjamin Netanyahu på Den røde plass – sammen med veteraner. Foto: MAXIM SHIPENKOV / POOL

Putin flekset militære muskler på Den røde plass

Publisert: 09.05.18 11:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-09T09:06:01Z

Vladimir Putin benyttet muligheten til å vise fram noen av Russlands nye militære muskler da 13 000 soldater og hundrevis av enheter med militært utstyr deltok i den tradisjonelle 9. mai-paraden på Den røde plass i Moskva onsdag.

Flere av de nye våpnene som president Vladimir Putin nevnte i sin tale om «rikets tilstand» på senvinteren, ble vist fram.

Det nye Sukhoi Su-57 jagerflyet (som nylig ble testet i Syria) fløy over Den røde plass, det samme gjorde Mig-31-fly med de nye hypersoniske Kinzjal-missilene.

Det ble også vist fram militære robotkjøretøyer og droner i en parade som arrangeres hver 9. mai for å markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Også den ferskeste versjonen av luftvernsystemet Buk rullet inn på den store plassen i hjertet av Moskva.

Seiersdagen markeres over hele landet, og Russlands største festdag – der både eldre og yngre deltar i en patriotisk feiring.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og skuespilleren Steven Seagal var blant Putins gjester på Den røde plass. Seagal var på plass også da Putin ble innsatt for seks nye år mandag.

Netanyahus tilstedeværelse er spesielt interessant i kjølvannet av Donld Trumps Iran-avgjørelse tirsdag. Putin er en militær alliert av Iran, som er Israels fiende. Den israelske statsministeren kunne onsdag bivåne russisk militært utstyr som Teheran ønsker seg for å øke sin militære styrke.

I en følelsesladet tale snakket Putin om de store ofre som det russiske folk gjorde under den andre verdenskrigen, eller «den store fedrelandskrigen», som den kalles i Russland. Forberedelsene til feiringen av 9. mai har pågått i ukevis, og det er onsdag markeringer over hele det veldige landet.

Mer enn 70 fly og helikoptre deltok i det vanvittige «showet» på Den røde plass, der det var nydelig mai-vær. Den nye nasjonalgarden deltok i 9. mai-paraden for første gang.

Det ble sist uke kjent at Putin, til tross for satsing på nye våpensystemer, i praksis har kuttet i landets militære utgifter – for første gang siden han kom til makten ved årtusenskiftet.

Denne artikkelen handler om Russland