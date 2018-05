INSPISERER: Kim Jong-un på omvisning i forbindelse med landets atomvåpenprogram. Bildet ble frigitt av statlige KCNA i september 2017. Foto: KCNA / REUTERS

CIA-rapport: Nord-Korea vil ikke atom-nedruste – men åpner kanskje burger-kjede

Publisert: 30.05.18 03:00

En ny CIA-rapport skal ha konkludert med at Nord-Korea ikke har intensjoner om å nedruste atomvåpnene sine, men at Kim Jong-un kan være åpen for å tillate hamburger-restauranter i Pyongyang.

Det er NBC News som siterer tre anonyme embetsmenn som jobber med etterretning på rapportens innhold.

Ifølge dem skal konklusjonen altså være at Nord-Korea ikke har planer om å gi opp atomvåpnene sine, slik landet har signalisert tidligere.

CIA-analysen som kom tidligere i mai, bare dager før president Donald Trump avlyste toppmøtet, skal være i tråd med andre eksperters oppfatning av situasjonen.

Rapporten lister angivelig opp andre imøtegåelser Nord-Korea er villig til å gi, deriblant at Kim Jong-un kan være tilbøyelig til å tilby å åpne en vestlig hamburger-kjede i Pyongyang som et tegnt på godvilje.

Trump skal under valgkampanjen i 2016 ha uttalt at han gjerne ville snakke om atomvåpen med Nord-Koreas leder «over en hamburger».

Når det gjelder atomvåpen, skal rapporten foreslå at et mer realistisk mål er å få Kim til å trekke tilbake de nyeste fremstøtene i landets atomvåpenprogram.

– Om ikke Nord-Korea går med på en felles avtale om atomnedrustning, altså å kvitte seg med atomvåpnene sine, tror jeg ikke vi kommer spesielt langt, sa tidligere Nord-Korea-ambassadør Chris Hill til MSNBC tirsdag.

Stanford-professoren Siegfried Hecker som fire ganger har reist rundt på Nord-koreas atomanlegg, sa til New York Times mandag at det kan ta opptil 15 år å bygge ned landets atomvåpen.

Rapportens konklusjoner regnes i likhet med andre rapporter om det svært lukkede regimet for å avsies med liten til middels sikkerhet, skriver NBC News .

Det planlagte toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un ble avlyst av Trump torsdag etter at Nord-Korea hadde truet med å avlyse møtet da de ble fornærmet over uttalelser fra visepresident Pence om at Nord-Korea kunne ende som Libya. En Nord-Korea-representant sa USA kunne velge om de ville møte landet ved forhandlingsbordet eller i en atomkrig.

Men i etterkant av dette har både Nord-Korea og Trump uttalt at de er åpne for et møte, og det er rapportert om utsendelser fra Nord- Korea i Singapore og i Washington, angivelig som et ledd i forberedelsene. Trump sier USA er på plass i Nord-Korea og bekrefter at nordkoreansk toppleder er i USA.

Det hvite hus-talsperson Sarah Huckabee Sanders opplyste tirsdag at de vil være klare for et møte med Nord-Korea 12. juni, ifølge Reuters .