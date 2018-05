TOPPMØTE: Jens Stoltenberg møtte USAs president Donald Trump i Det hvite hus på 17. mai. Med på møtet var også (fra Trump mot høyre) visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister James Mattis og nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton. Bildet er tatt i Kabinettrommet. Foto: Thomas NIlsson / VG

Stoltenberg urolig over økende avstand mellom USA og Europa

Publisert: 17.05.18 23:48 Oppdatert: 18.05.18 00:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-17T21:48:51Z

DET HVITE HUS (VG) Selv om han mener samarbeidet rundt NATOs kjerneområde går så det suser er generalsekretær Jens Stoltenberg bekymret over at USA og Europa er stadig mer uenige på andre felt.

Fakta VGs KONTOR I WASHINGTON, D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Det butter litt nå. Det er ikke noe vits i å forsøke å skjule det. Det er bedre å være åpen og ærlig på at det er reelle uenigheter om sentrale spørsmål.

Det sier NATOs norske generalsekretær, Jens Stoltenberg , til norsk presse få minutter etter at han har forlatt møtet med Donald Trump i Det hvite hus.

Stoltenberg ble tatt imot i Det ovale kontor med rosende omtale fra den amerikanske presidenten .

– Denne mannen gjør en fantastisk jobb i NATO, innledet Trump med å si.

– Krevende nok

Plassert i hver sin gule stol foran malerier av presidentgiganter som George Washington og Abraham Lincoln utvekslet de to høflighetsfraser før selve møtet startet. Donald Trump ga uttrykk for at han er fornøyd med at Stoltenberg har klart å få flere land til å bruke mer penger på forsvar og sikkerhet.

Det er også NATO-sjefen selv glad for, og sier at dette var det han snakket mest med både presidenten og utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister James Mattis og nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton om.

– Amerikanerne er veldig opptatt av at europeiske NATO-land må bidrar mer. De ser at flere land når to prosent-målet. De anerkjenner at det er fremgang, men samtidig er det en veldig sterk oppmerksomhet rundt at det er mye som gjenstår rundt byrdefordelingen.

Foran pressen sa Donald Trump at de NATO-allierte landene hadde brukt fire prosent av sine statsbudsjett på forsvar og sikkerhet.

Stoltenberg er klar over at Trump mener to prosent er et gulv og ikke et tak.

– Men to prosent er mer en krevende nok, så jeg konsentrer meg om det, sier generalsekretæren om målet NATO har forpliktet seg til.

Vil ikke si om USA gjorde Iran-tabbe

Under møtet ble også ting som Nord-Korea og Iran diskutert. USA har nylig trukket seg ut av atomavtalen med Iran , samtidig som de forsøker å få til en avtale med Nord-Korea. Stoltenberg sier han støtter de amerikanske planene om et toppmøte mellom Trump og Kim Jong-un, men på spørsmål fra VG svarer han ikke klart på om han mener det var en feil av USA å trekke seg ut av Iran-avtalen.

– Vi ønsket avtalen velkommen da den kom i 2015, fordi vi mente den reduserte Irans muligheter til å utvikle atomvåpen. Alle NATO-allierte er enig i at det er viktig å hindre at Iran utvikler atomvåpen. Alle er enige i at det er grunn til å være bekymret for rakettprogrammet de har, som er utenfor avtalen, og bekymret for støtten Iran gir til terrororganisasjoner som bidrar til å destabilisere hele regionen. Så er det uenighet om Iran-avtalen og veien videre. Det er en alvorlig uenighet om et alvorlig spørsmål, men NATO har ikke vært en del av avtalen.

– Men mener DU det var en feil av USA?

– For meg er det et spørsmål som jeg må håndtere som generalsekretær i NATO, og her er det dypt uenighet mellom NATO-allierte. Da er min oppgave å bidra til at vi håndterer de tingene vi er enige om. Det er min oppgave, og det er det jeg kommer til å svare på, svarer Stoltenberg, før han med et smil legger til:

– Så kan jeg jo igjen si at NATO ønsket avtalen velkommen da den kom i 2015.

VG spurte også den amerikanske presidenten om Iran-avtalen. Han er langt tydeligere enn Stoltenberg i sitt svar:

– Jeg synes det er en fantastisk ting for USA at vi er ute av Iran-avtalen. Det er en latterlig avtale for USA, og en latterlig avtale for verden, svarte Donald Trump til VG.

Urovekkende

Og Iran-avtalen er altså en av de uenighetene mellom de europeiske NATO-allierte og USA Jens Stoltenberg trekker frem når han skal forklare hvorfor han uroer seg over den stadig økende avstanden på tvers av Atlanterhavet. Han trekker frem klima og handel som to andre utfordringer.

Generalsekretæren er spesielt urolig for at det nå blir truet med økonomiske sanksjoner mellom NATO-allierte. USA har sagt at deres sanksjoner mot Iran, som Trump mens pressen var til stede under møtet sa kom til å bli massive, også kan komme til å ramme europeiske land som handler med Iran. Samtidig vurderer Europa mottiltak . I tillegg har USA annonsert mulige tolløkninger.

– Dette er urovekkende. Det er klart det er det, sier Stoltenberg.

Samtidig er han glad for at kjernevirksomheten til NATO, at landene skal samarbeide om forsvare hverandre, går bra. Stoltenberg viser blant annet til et sterkere nordamerikansk nærvær i Europa i tillegg til en jevnere byrdefordeling.

– Vi må prøve uenighetene, men dersom de forblir uløst må vi sørge for at de har minst mulig negativ påvirkning på NATO-samarbeidet.