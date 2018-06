SONET I OVER SYV ÅR: Dette er John Kristoffer Larsgard i Navajo County Jail dagen etter at han ble sendt i fengsel i 2012. Foto: Thomas Nilsson/ VG

Hevdet han bare kjørte feil – dømt til 7,5 år i fengsel: Nå utvises Larsgard fra USA

FLORENCE, ARIZONA (VG) Her i ørkenen i Florence ti mil sørøst for Phoenix ligger det privatdrevne fengselet som er John Kristoffer Larsgards nye hjem – helt til han om kort tid deporteres til Norge.

Det er 38 tørre varmegrader utenfor de høye stålgjerdene med piggtråd på toppen. Fulle fengselbusser kommer stadig kjørende inn porten med nye fanger.

Mange av dem er immigranter som prøvde å ta seg ulovlig inn i USA fra Mexico, og som skal deporteres etter å ha sonet her i alt fra 30 dager til seks måneder.

Nå skal også nordmannen John Kristoffer Larsgard (39) transporteres hjem – mot sin vilje – etter 7,5 år i statsfengsel.

Han hadde sonet ferdig sin ordinære straff, men fordi visumet hans var gått ut, ble han for noen uker siden overført til føderal varetekt i dette gigantkomplekset, mens den amerikanske papirmøllen går sin gang.

Men Larsgard, som er avhengig av rullestol, vil ikke hjem til Norge: Han ønsker å bli i USA for å renvaske sitt navn og vinne de løpende søksmålene han har mot ulike aktører.

– Det er fælt at han skal bli sendt hjem før sakene hans er ferdig. Han vil bli for å slåss for sin rett. Blir han deportert og utvist, er det vanskelig for ham å komme inn igjen i USA for å kjempe for sakene sine, sier mamma Liv Larsgard til VG.

Hennes sønn ble i 2012 funnet skyldig i legemsbeskadigelse med dødelig våpen - mot seks amerikanere, derav to barn. Det dødelige våpenet var leiebilen han kjørte, mente retten.

Tidligere episoder med Larsgard SLÅTT NED: Da John Kristoffer Larsgard ble pågrepet i Winslow, var han og moren Liv på vei til Chicago. Der har han saksøkt to personer som i 2002 slo ham ned under en joggetur i Illinois, der han studerte. Hendelsen skal ha gitt Larsgard nakkeskader. Samme år ga jusprofessor Anders Bratholm ut en bok om Larsgard og moren. MOBBET: I desember 2001 ble John Kristoffer Larsgard tilkjent 30000 kroner i voldsoffererstatning som følge av at han ble angrepet av mobbere på en skole i Oslo.

Etter dette sto moren hans frem i VG og fortalte om det hun karakteriserte som et mobbehelvete som sønnen hadde vært utsatt for. KASTET UT: I september samme år ble den daværende bioingeniørstudenten beskyldt for å være potensiell terrorist og kastet ut fra studiene ved University of South Alabama.

Den da 22 år gamle Larsgard saksøkte senere universitetet, slik at han kunne få fortsette studiene ved et annet amerikansk universitet.

Han ble pågrepet da han kjørte feil vei, og mot en folkemengde under en musikkfestival i småbyen Winslow 24. september 2011, med sin mor Liv Larsgard som passasjer.

John Kristoffer Larsgard ble dømt til sju og et halvt års fengsel. Han fikk fratrekk på 230 dager i varetekt.

– Det er helt forferdelig hvordan livet hans ble ødelagt, sier mammaen nå.

John Kristoffer Larsgard blir 40 år i desember.

– Det er ille at han skal kastes ut av landet. De har skadet ham så mye. Han har ikke gjort noe av det de beskylder ham for, legger hun til.

– Blir det ikke greit å få sønnen sin hjem etter 7,5 år i fengsel i USA?

– Ja, selvfølgelig, men det er ikke det dette handler om, svarer Liv Larsgard.

Gisle Meling er sjømannsprest i San Francisco og har flydd opp for å besøke Larsgard i fengsel i Arizona elleve ganger .

– Jeg synes det er fantastisk at han skal hjem. Han skal virkelig ha kreditt for å ha holdt ut. Jeg har aldri tvilt på at det skulle gå bra, men det er klart at i de 3,5 årene jeg har fulgt ham, så har det vært dager hvor han har vært veldig, veldig langt nede. Det er beintøft å sitte i sånne fengsler, og i hvert fall når han ikke skjønner hvorfor han gjør det. Både han og hans mor skal ha masse honnør, de har virkelig holdt motet oppe, sier Meling.

Både straffeutmålingene og soningsforholdene her i delstaten Arizona er blant de strengeste i USA.

– Det har vært tøft. Fordi det står i dommen at han har forsøkt å ta andres liv og dermed anses som farlig, havnet han på en avdeling i fengselet med farlige kriminelle. Det er også en spesiell sak, fordi det er så stor avstand mellom hans opplevelse av hva han har gjort og den straffen samfunnet har gitt ham, sier Meling, og legger til:

– Man merker også forskjell på en notorisk kriminell og en som Larsgard, som har vært fryktelig uheldig. Det var en vanvittig dom som ikke samsvarte med det han har gjort, og det har naturlig nok vært frustrerende for ham. Her har han altså gjort noe som han kunne fått en bot for i Norge.

Meling understreker at Larsgard i deres møter ikke brukte tid på å klage.

– Han har vært mest opptatt av soningsforholdene og det å få en verdig soning, sier Meling.

Larsgard har kjempet hardt for å få bedre helsehjelp under soningen, som ikke har vært helt udramatisk:

I desember 2012 besvimte han på cellen, falt bakover og slo hodet hardt mot en metallseng. Det gjorde at han fikk et brudd i en nakkevirvel.

I april 2015 sendte Larsgard en formell søknad til Superior Court i Navajo County, som kan sammenlignes med en norsk lagmannsrett, hvor han ba om å bli henrettet ved en giftinjeksjon.

Bakgrunnen for det oppsiktsvekkende ønsket var at han inne i fengselet ble fratatt medikamentene han fikk for smertelindring. Fengselet hevdet at Larsgard gjemte unna tabletter i munnen, for så å selge dem videre til medfanger.

Fengselet anklaget ham også for å ha blitt voldelig da han fikk beskjed om reduseringen i smertestillende. Larsgard nektet for alt.

Han har saksøkt Corizon, den private aktøren som hadde ansvaret for helsehjelpen i fengselet.