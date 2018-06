Dansk politi: Tenåring ble dyttet i vannet av kamerat – døde

Publisert: 02.06.18 03:56

UTENRIKS 2018-06-02T01:56:48Z

Vitneforklaringer tyder på at vennegjengen var uvitende om at 19-åringen ikke kunne svømme.

«Hendelsen er nesten så tragisk som det kan være», skriver politiet i Fyn i en pressemelding sent fredag kveld. De fikk melding om drukningsulykken i en innsjø sørøst for Odense klokken 18.36.

Ifølge politiet var det en vennegjeng som var samlet ved innsjøen da en kamerat dyttet den 19 år gamle studenten i vannet fra en brygge.

– Ingen var tilsynelatende klar over at han ikke kunne svømme, skriver politiet i pressemeldingen.

Ifølge politiet er det ulike vitneforklaringer på hvor lenge han lå i vannet før dette gikk opp for de andre som var der.

Et øyenvitne sier til lokalavisen Fyns Amts Avis at det var snakk om hvem som skulle hoppe i vannet først, og at det var derfor 19-åringen ble dyttet. Han forteller at mannen etter kort tid forsvant fra overflaten, og at de slet med å finne ham.

Det var til slutt en person på stedet som fikk reddet 19-åringen opp fra vannet. Ambulansepersonell kom etter hvert til stedet, men lyktes ikke med å gjenopplive mannen. Politiet understreker at ingen av de involverte var alkoholpåvirket, og at pårørende er informert.