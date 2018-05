ALLIERTE: Vladimir Putin var kjapt ute med å gratulere Nikol Pasjinian med statsministerjobben. Det er utypisk av Russlands president å være så positiv til en som har ledet en folkerevolusjon. Foto: MIKHAIL KLIMENTIEV / SPUTNIK

Var fløyelsrevolusjonens gallionsfigur i Armenia – nå vil han kjøpe flere våpen av Putin

Publisert: 20.05.18 03:43

JEREVAN (VG) Nikol Pasjinian er statsministeren armenerne har kjempet for å få, men når den nyvalgte lederen starter sin periode med en sjarmoffensiv mot Putin, vekker det bekymring hos mange.

De var titusenvis og fremsto som utrettelige, massene av armenere som fylte gatene og lyktes i å lamme Armenias hovedstad Jerevan.

Fakta Fakta om Nikol Pasjinian * Født i 1975 i Ijevan, nordøst i Armenia. * Som journalist og senere redaktør i avisen Hajkakan Zjamanak har han vært en fremtredende kritiker av landets sterke menn siden slutten på 1990-tallet. * I 2009 ble Pasjinjan pågrepet og anklaget for å ha stått bak voldelige protester etter presidentvalget året før. Han ble dømt til fire års fengsel. men ble løslatt to år senere etter å ha fått amnesti. *8. mai valgte Armenias nasjonalforsamling Pasjinian til ny statsminister, etter stort press fra korrupsjonstrette demonstranter som lammet Jerevan og igangsatte generalstreik.

Kravet var avgang for den lenge sittende presidenten og deretter statsministeren Serzj Sargisian. Da opposisjonens gallionsfigur, Nikol Pasjinian, etter uker med massive, men fredelige protester, ble utnevnt til statsminister, ble det sett på som en seier for demokratiet.

Folket hadde med fredelige virkemidler klart å velte en statsleder de ikke ville ha, og betegnelsen fløyelsrevolusjon ble stolt brukt da representanten de drømte om, endelig, den 8. mai ble utropt til Armenias statsminister.

Nesten umiddelbar audiens hos Putin

Når VG besøker Armenia en knapp uke etter innsettelsen, er det få spor etter den fredelige revolusjonen som toppet seg for bare noen dager siden. Hovedpersonen selv, Nikol Pasjinian, har fløyet ut av landet.

Destinasjonen for den ferske statslederens reise er den russiske byen Sotsji, for et møte i det eurasiske rådet, men ikke minst, audiens hos Russlands mektige president Vladimir Putin.

– Vi har saker å diskutere, men det er også ting som slett ikke behøver diskusjon, nemlig den strategiske alliansen mellom Armenia og Russland. Jeg kan forsikre dere om at i Armenia er det en enighet om, og ingen har noensinne tvilt på, betydningen av armensk-russiske relasjoner, sier Pasjinian til pressen like før møtet ved Svartehavet.

Treffet mellom Putin og Pasjinian og mandag 14. mai ender med et fast og kameratslig håndtrykk, og de to statsledernes blikk festet rett i de mange pressekameraene.

Armeneren annonserer at båndene mellom landene skal styrkes, særlig i form av ytterligere kjøp av russiske våpen, melder nyhetsbyrået Reuters fra Sotsji.

Fra politisk fange til statsminister

Den gjennom mange år opposisjonelle politikeren Nikol Pasjinian fyller på mange måter Vestens kriterier for en demokratisk folkeleder.

Etter årevis som makt – og korrupsjonskritiker vet han hva det vil si å kjempe mot makthaverne. Han har opplevd på kroppen hva det er å være politisk fange, han har sonet to år i fengsel, og han har vært redaktør for en uavhengig avis.

Når Pasjinian nå selv skal sitte med makten, er mange spente på om vi får se en annen side av 43-åringen. Et tema som har blitt viet stor oppmerksomhet den siste uken, er hvilket forhold Pasjinian legger opp til at det 3,5 millioner innbyggere store landet skal ha til Putins massive Russland.

Fakta MAKTSKIFTET I ARMENIA: Massive protester brøt ut da landets mangeårige president Serzj Sargisian ble utnevnt til statsminister. I henhold til grunnloven kunne han ikke få en ny periode som president, men han endret grunnloven slik at flere av presidentens fullmakter ble overført til statsministeren. Samtidig lovet Sargisian folket at han selv ikke ville fremme sitt kandidatur som statsminister. Da han brøt det løftet, startet demonstrasjonene som ble etterfulgt av en generalstreik. (Kilde: NTB)

I Jerevan mener Styopa Safaryan, statsviter og grunnlegger av det armenske instituttet for internasjonal politikk og sikkerhet, at vi kan forvente en jevn strøm av positive uttalelser om Russland fra den ferske statsministeren.

– Han må bevise at han er lojal mot russiske interesser, fordi revolusjonen hans ennå ikke er komplett. Pasjinian er avhengig av parlamentsflertall for å kunne gjennomføre sin politikk slik han ønsker, og flertallet nå tilhører det republikanske partiet, som har mange oligarker med tette bånd til Russland. Pasjinian vet hvordan Russland kan kontrollere denne situasjonen og at Putin har makt til å påvirke hans posisjon, sier Safaryan til VG i Armenia.

Billige våpen

Selv om Armenia fikk sin uavhengighet fra Moskva med Sovjetunionens fall i 1991, har den pågående konflikten med Aserbajdsjan om området Nagorno-Karabakh gjort at armenerne har søkt tilbake inn i russernes favn. For mens Aserbajdsjan støttes av Tyrkia i striden, har Russland, med sin militærbase i Armenia på grensen til Tyrkia, blitt en viktig garantist for armensk sikkerhet.

Avtalen om kjøp av billige våpen fra Moskva er sentral for at Armenia kan opprettholde sin posisjon i det urolige området. Da den ferske statsministeren holdt sin første pressekonferanse var Nagorno-Karabakh tema. Også hans første helikoptertur ble viet til konfliktområdet.

– Dette er et område som er en viktig identitetsmarkør for mange armenere. Myndighetene har lang tradisjon med å bruke de omstridte områdene for å trekke oppmerksomheten bort fra interne forhold. Man kan jo spørre seg om Pasjinian prioriterer dette fordi han vil styrke båndene til Russland, eller benytter det som en unnskyldning fordi han må ha nært forhold til Russland, sier Lene Wetteland, Armenia-ekspert hos den norske Helsingforskomiteen, til VG.

– Russland dårlig beskyttelse

Tettere bånd til Putins rike kan være et svært risikabelt spill, sier den armenske statsviteren Safaryan.

– De siste 10 årene har Russland til stadighet vist at de ikke er fornøyd hvor mye uavhengighet de tidligere Sovjetlandene har fått. Det er viktig å huske på at selv om Russland kan tilby et forsvar for Armenia i form av våpensalg, så stiller russerne dårlig på å tilby beskyttelse i en mykere forstand, av den typen som bygger demokrati og en sikkerhetsstat. Dette er noe Armenia bedre sikrer seg gjennom et styrket samarbeid med europeiske land. Armenia kan ikke putte alle eggene i en kurv, men må bygge en symmetri av tilbudene som kommer fra Vesten og Russland, mener Styopa Safaryan.

Live på Facebook

Wetteland fra Helsingforskomiteen, som har fulgt vårens demonstrasjoner fra Jerevan, forteller at Nikol Pasjinian har markert seg som en mann som snakker direkte til folk. Han har hatt direktesendinger på sosiale medier hver kveld, hvor folk kan stille spørsmål til ham. Dette har han, kanskje overraskende for mange, fortsatt med etter at han kom til makten.

Hver kveld legger statsministeren en lengre video ut på Facebook om hva han har gjort i løpet av dagen, hvem han utpekt og hvorfor, og tar med folk «bak kulissene» inn på statsministerkontoret, steder som tidligere har vært lukket for innsyn.

Han har blant annet vist frem kjøleskapet til statsministerkontorets forrige beboer, som kun inneholdt Cola og iskrem.

Folket ser ut til å elske det. I Jerevan snakker VG med flere som nå dropper tradisjonelle nyhetssendinger til fordel for en kveldstitt innom statsministerens egen direktekanal.

Forventningspress

For uten om maktbalansen mellom lille Armenia og «storebror» Russland, er de enorme forventningene som er knyttet til Pasjinian, den nyutnevnte statsministerens største utfordring fremover, sier grunnleggeren av det armenske instituttet for internasjonal politikk og sikkerhet til VG.

– Dette er en tøff situasjon for han, fordi historien viser at fløyelserevolusjoner som denne nesten alltid etterfølges av skuffelse hos folket. Nå er det viktig at han klarer å kommunisere til folk at han ikke kan innfri alle forventninger på en gang. Han må fortelle folk hva som er realistisk på kort og på lang sikt, og han må være klar over at han vil stå overfor et stort press, ikke bare «nedenfra», fra folket, men også et press fra toppen. Han må kunne takle dette doble presset.

Pasjinians revolusjon er ikke komplett, minner statsviter Safaryan om.

– Han må ta innover seg hvilke begrensninger det setter at han ikke har parlamentsflertall, og jeg personlig mener han må trå varsomt når han handler med Russland. Mye er fortsatt usikkert, men foreløpig kan vi i hvert fall si at Pasjinian har ført med seg én veldig god ting: Nemlig en større grad av åpenhet i armensk statsledelse.

