IDENTIFISERT: Skipet ble identifisert ved hjelp av inngraveringen på bronsekanonene på dekk. Bildet ble tatt i november 2015, men er først frigitt denne uken. Foto: Woods Hole Oceanographic Institution via AP

Fant 300 år gammelt skipsvrak med skatter verdt 140 milliarder kroner

Publisert: 25.05.18 03:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-25T01:19:20Z

Først nå avslører forskerne at de har funnet vraket etter et spansk skip som sank med skatter som er anslått verdt opptil 17 milliarder dollar.

Gallionskipet San José sank i Det karibiske hav for 310 år siden. Ifølge CNN har arkeologer, historikere, skattejegere og myndigheter lett etter skipet i flere tiår, og det kalles «Den hellige gral av skipsvrak» på grunn av lasten med gull, sølv og smaragder som kan være verdt 140 milliarder kroner.

Først denne uken har forskere ved Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i Massachusetts i USA fått tillatelse fra ulike instanser til å avsløre at skipet faktisk er funnet – de fant det på Cartegena-kysten i Colombia i november 2015, men har holdt oppdagelsen hemmelig fram til nå.

Det er Maritime Archaelogy Consultants (MAC), aksjeselskapet Switzerland og myndighetene i Colombia som har gitt tillatelse til at WHOI nå kan avsløre detaljer fra funnet.

San José sank i kamp med britiske skip i 1708, i den spanske arvefølgekrigen. Skipet hadde 62 kanoner og tre master og 600 mennesker skal ha vært om bord da det sank på vei fra Panama til Colombia. Da fraktet det gull, sølv og smaragder fra gruvene i Potosi i Peru.

Ifølge CNN rakk ikke britene å ransake skipet før det sank, og tapet av lasten førte til økonomiske vansker for kjøpmenn både i Europa og Amerika.

27. november 2015 fant forskerne vraket ved hjelp av en ubemannet robotubåt av typen Remus 6000. Samme metode er tidligere tatt i bruk for å finne Air France Flight 447 etter at det krasjet utenfor kysten av Brasil i 2009 og for å kartlegge og ta bilder av Titanic i 2010.

Et team av internasjonale forskere og ingeniører om bord det kolombianske marineforskningsfartøyet Malpelo ledet ekspedisjonen som fant vraket på over 600 meters dyp. MAC ladet søket som var godkjent av Kulturdepartementet i Colombia og overvåket av historie- og marine-institusjoner i Colombia (ICANH og DIMAR). Amerikanske WHOI bidro med robotubåten og ekspertise.

– Jeg bare satt der og smilte i sikkert ti minutter, sier WHOI-ingeniør Jeff Kaeli til CBS News om øyeblikket han så de første bildene.

– I det øyeblikket var jeg den eneste personen i verden som visste at vi hadde funnet vraket, sier han.

De begynte å lete i juni 2015, men fikk ikke tid til å søke gjennom alle de planlagte områdene. I november prøvde de på ny, og fanget opp sterke signaler på sonaren og sendte Remus ned for å ta bilder.

– Vraket var delvis dekket av sedimenter, men med bildene kunne vi se nye detaljer på vraket og oppløsningen var god nok til at vi kunne skjelne inngraveringen på kanonene, forteller WHOI-ingeniør og ekspedisjonsleder Mike Purcell.

Dermed kunne forskerne se at bronsekanonene var inngravert med delfiner, og sjef-arkeolog Roger Dooley bekreftet at skipet var San José.

Vraket har stor kulturell og historisk verdi for Colombia på grunn av skipets last og hva den kan fortelle om Europas økonomiske, sosiale og politiske forhold på begynnelsen av 1700-tallet.

Ifølge WHOI planlegger styresmaktene å bygge et museum for å bevare og stille ut skipets innhold til publikum.

Det har allerede vært juridisk uenighet om hvordan skatten burde deles mellom ulike myndigheter og private selskaper.

UNESCO har ifølge CNN bedt myndighetene i Colombia om ikke å utnytte vrakfunnet. Akkurat hvor det ligger, er fremdeles en statshemmelighet.

Denne artikkelen handler om Colombia

Spania

Skipsfart

Historie

Arkeologi