MANGE SKADEDE: Bildet, som er tatt fra en video publisert av den syriske hjelpeorganisasjonen Hvite Hjelmer, viser hjelpearbeidere behandle små barn etter det påståtte giftgassangrepet lørdag. Foto: TT NYHETSBYRÅN

WHO: 500 pasienter har symptomer på kjemisk forgiftning i Syria

Publisert: 11.04.18 11:35

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-11T09:35:49Z

Verdens helseorganisasjon (WHO) krever nå adgang til området i byen Douma i Syria hvor det antatte gassangrepet fant sted.

WHO førdømmer angrepet som skjedde i byen Douma i Syria natt til lørdag.

De sier at rundt 500 pasienter har symptomer som stemmer med eksponering for giftige kjemikalier. De krever nå øyeblikkelig og uhindret adgang til området for å behandle de berørte, sier Peter Salama i en offisiell uttalelse. Han er visedirektør for beredskap og respons i WHO.

Tidligere denne uken uttalte Russlands forsvarsminister på sin side at det medisinske personalet i Douma ikke hadde mottatt pasienter med tegn på kjemisk forgiftning, og at det ikke kan bevises at det dreier seg om bruk av kjemiske våpen.

Den syriske hjelpeorganisasjonen Hvite Hjelmer hevder derimot at giftgass er brukt .

USA og Russland stanset hverandres Syria-resolusjoner

Natt til onsdag norsk tid ble det avholdt et møte i FNs sikkerhetsråd. Der satte USA og Russland ned foten for hverandres forslag om en gransking av angrepet. Dermed ble ingen av dem vedtatt.

USAs president Donald Trump og hans vestlige allierte diskuterer mulige militære handlinger for å straffe den syriske presidenten Bashar al-Assad etter det som også de mener er et giftangrep.

Tirsdag avlyste Trump en planlagt tur til Latin-Amerika denne uken for å kunne fokusere på saken. Mandag advarte han om en «rask og kraftig reaksjon» for de ansvarlige bak angrepet.

Russland svarte med at bruk av militærmakt vil få alvorlige konsekvenser.

Tirsdag opplyste Nato-sjef Jens Stoltenberg til NRK at forsvarsalliansen er i dialog med USA om reaksjoner.

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hva som vil skje videre.

Denne artikkelen handler om Syria

Russland

WHO