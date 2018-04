VED VANN: Skyskrapere i Dohas West Bay finansdistrikt på kveldstid. Foto: Ingeborg Huse Amundsen, VG

Qatar kan bli øy

Publisert: 07.04.18 01:13

Ikke bare er de diplomatiske båndene med det arabiske fastlandet brutt for Qatar, etter hvert kan halvøya også bli skilt ut geografisk.

Det foreligger nemlig et forslag i Saudi-Arabia om å grave en kanal slik at halvøya Qatar ligger på, skilles fra resten av den arabiske halvøya. Forslaget, som ennå ikke offisielt er blitt godkjent, innebærer en 60 kilometer lang, 200 meter bred og 15–20 meter dyp kanal, skriver Arab News .

Den saudiarabiske avisen Sabq , som er et konsortium mellom ni selskaper, har fått innsyn i forslaget. Avisen skriver at forslaget kommer til å bli godkjent, og at arbeidet starter innen 12 måneder.

Området der kanalen skal gå er uten fjellformasjoner, jordbruksområder eller bosetninger, noe som gjør at utbyggingen blir relativt enkel. Kanalen skal bygges bred nok til at frakteskip kan seile gjennom. Prosjektledelsen mener det blir mulig å bygge feriesteder langs den nye strandlinjen.

Den anslåtte prislappen på kanalprosjektet er over 5,8 milliarder kroner.

I nordenden av kanalen vil det være et én kilometer langt strekk med militær sone.

Qatar har vært uten diplomatiske bånd til sine nærmeste naboer Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Bahrain, samt Egypt, siden juni i fjor. Da ble Qatar beskyldt for å støtte og finansiere terror , og de andre landene kuttet handel og transport til emiratet.

Bakgrunn: Naboland kutter alle diplomatiske bånd til Qatar.

Tross blokaden har den lille staten klart seg forbløffende godt, og de fire statene har måttet vente forgjeves på kapitulasjonen fra Doha, skriver Forbes .

Slik rammet blokaden.

Qatar har lykkes i å etablere sterkere samarbeid med Oman, Iran og Tyrkia. Det internasjonale pengefondet bemerket i mars at:

– Den direkte økonomiske og finansielle innvirkningen som følge av den diplomatiske riften mellom Qatar og noen av landene i regionen begynner å forsvinne.

Emiren i Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, sier at han er klar for forhandlinger med sine naboer, men nekter å gi etter for presset og gi opp suverenitet.