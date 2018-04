MUR-MANNEN: President Donald Trump taler foran en prototyp av muren han ønsker å bygge mot Mexico 13. mars. Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

USA: 250 soldater utplasseres på Mexico-grensen i løpet av helgen

NTB

Publisert: 07.04.18 02:50

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-07T00:50:36Z

De første 250 soldatene fra USAs nasjonalgarde sendes til grensen til Mexico innen 72 timer, opplyser myndighetene i Texas.

Brigadegeneral Tracy Norris, som leder nasjonalgarden i Texas, sier det ennå ikke er klart hvilke oppgaver soldatene skal ha, men at de i hvert fall vil bistå grensepolitiet. Kunngjøringen kommer kort tid etter at guvernøren i delstaten Arizona opplyser at de sender 150 soldater til grensen neste uke.

– Vi jobber tett med nasjonalgarden, innenriksdepartementet og forsvarsdepartementet, skriver guvernør Doug Ducey på Twitter fredag kveld.

President Donald Trump underskrev denne uken en ordre om å utplassere soldater fra nasjonalgarden langs grensen mot Mexico . Det skal dreie seg om mellom 2000 og 4000 soldater, men hvordan dette skal finansieres er ennå ikke avklart.

Texas har allerede 100 soldater fra nasjonalgarden utplassert på grensen i forbindelse med et annet oppdrag.

Denne artikkelen handler om USA

Mexico

Donald Trump