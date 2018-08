REDD: Jesidi-flyktningen Ashwaq Haji Hami rømte fra Tyskland i juni, etter at hun skal ha møtt sin tidligere gisseltager fra IS ved to anledninger. Foto: AP / TT Nyhetsbyrån

Tidligere IS-slave måtte flykte igjen: – Gisseltageren fant meg i Tyskland

Jesidi-kvinnen Ashwaq (19) sier at hun har truffet på sin tidligere gisseltager to ganger etter at hun flyktet til Tyskland.

Publisert: 21.08.18 03:35

Tyske påtalemyndigheter sier at de er klare for å følge opp påstandene til Ashwaq Haji Hami om at hun har møtt sin tidligere gisseltager, en IS-soldat, to ganger i Tyskland .

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Ble holdt som slave

19-åringen, som kommer fra den forfulgte jesidi-minoriteten i Irak, forteller at hun ble tatt til fange som 14-åring av en gruppe fra IS i august 2014. Hun skal ha blitt solgt til IS-soldaten Abu Humam, som misbrukte henne og holdt henne som slave, i ti uker.

Hun klarte til slutt å flykte, og kom seg til Tyskland i 2015. Året etter skal hun angivelig ha møtt Humam igjen – i nettopp Tyskland.

Hun forteller at hun så ham på butikken, og at han fulgte etter henne hele veien hjem.

– Jeg kjente helt klart igjen ansiktet hans. Jeg vil alltid kunne kjenne ham igjen på grunn av alle gangene han slo oss, sier hun til AP.

– Han visste hvor jeg bodde

Hun forteller at hun så ham igjen i februar i år i byen Schwäbisch Gmünd, hvor hun bor.

– På vei hjem fra jobb så jeg en bil stoppe rett foran meg, sier Hami.

– Mannen i forsetet snakket til meg på tysk: «Er du Ashwaq?». Jeg var så redd at jeg skalv, og svarte «nei, hvem er du?». Han tok av seg solbrillene, og sa «jeg vet at du er Ashwaq. Jeg er Abu Humam».

Hun sier videre at han kunne fortelle detaljer om livet hennes i Tyskland, inkludert hvor hun jobbet og hvor hun bodde.

Denne gangen meldte hun fra til det lokale politiet, men hevder at hun bare ble bedt om å ringe nødnummeret.

Ifølge Hami sa politiet at Humam selv var en flyktning, og at de ikke kunne gjøre noe.

Hun så seg derfor nødt til å flykte – igjen.

Politiet: – Trenger flere opplysninger

En talsperson for de tyske påtalemyndigheten, Frauke Köhler, avkrefter til AP at politiet ikke tok Hami på alvor – men at de trenger flere opplysninger som kan identifisere mannen.

– Hvis vi hadde sett en mulighet til å arrestere noen, hadde vi umiddelbart gjort det. Hvis vi får mer informasjon som kan hjelpe oss med dette, så vil vi fortsette å følge opp saken.

Hun sier videre at de forsøkte å følge opp saken i juni, men at Hami allerede hadde forlatt landet da. Hun vil måtte returnere til Tyskland dersom saken skal kunne etterforskes videre.

Hami bor nå i en flyktningleir i Irak sammen med foreldrene sine. Mandag snakket hun nok en gang med det kurdiske nyhetsbyrået basnews, og forteller at hun kan samarbeide med det tyske politiet - men ikke i Tyskland.

– Jeg ble jo værende i Tyskland i halvannen måned etter dette, men politiet kunne ikke pågripe ham. Å bli i en sånn situasjon, med en barbarisk IS-soldat som overvåker deg, er en stor risiko i bare en time, sier hun.

– Jeg er klar, her fra Kurdistan, for å samarbeide med politiet og svare på spørsmålene deres. Men jeg kan kanskje ikke returnere til Tyskland, fordi Humam og andre som deler hans ideologi, kan utgjøre en seriøs trussel mot mitt liv.

Jesidi-jente på telefon fra IS-fangenskap: – Vi har spurt fangevokterne om å drepe oss

Etterforsker drap på jesidier

Köhler sier at tyske myndigheter åpnet en spesialetterforskning for flere år siden, rettet mot krigsforbrytelser som har blitt begått av IS-militante.

Som en del av denne etterforskningen ser de på drapene av flere tusen jesidier i 2014, hvor flere også ble fanget og holdt som sexslaver.

I august 2014 tok IS tusenvis av jesidi-kvinner og -barn til fange etter at de angrep byen deres.

Historiene som har kommet ut om livet i fangenskap har rystet en hel verden: Endeløse voldtekter, måneder innelåst i hus uten vinduer, og jenter helt ned i 13-årsalderen som blir voldtatt, solgt, gitt bort som gaver eller tvangsgiftet.

Rundt 3000 jesidier er fortsatt savnet. Det antas at de fleste har blitt drept under krigen i Syria og Irak.