Trump-biograf tror presidenten kan trekke seg: – Tror Trump vil unngå skammen

HOUSTON, TEXAS (VG) Skandalane står i kø for Donald Trump. En som kjenner ham godt, hans biograf Michael D'Antonio, tror presidenten kan trekke seg for å unngå å bli ydmyket.

Det er en oppsiktsvekkende uttalelse fra en som tidligere kjente Trump svært godt gjennom arbeidet med boken «Sannheten om Trump», hvor den daværende forretningsmannen Trump bidro aktivt – helt til han brøt samarbeidet.

De fleste eksperter mener nemlig at Trump kommer til å tviholde på presidentskapet.

– Det virker som Trump er ekstremt frustrert og veldig misfornøyd. Jeg tror at han kan bestemme seg for å gå av før 2020, fordi han vil unngå skammen det vil være å havne i en riksrettssak, sier Michael D’Antonio til VG.

Selv virker Trump forundret over at riksrett er et tema.

«Jeg aner ikke hvordan man kan stille en som gjør en strålende jobb for riksrett», sa Trump i et intervju med sitt yndlingsprogram «Fox and Friends» torsdag.

Michael D’Antonio mener derimot at Trump er fullstendig klar over at et dårlig mellomvalg 6. november kan føre til dette, selv om det ikke er sannsynlig.

– Han ønsker nok å spare familien for alle lidelsene, selv om jeg ikke er sikker på at han bryr seg så mye sine egne barn, slik en vanlig pappa ville, eller sin egen kone. Det er familienavnet Trump som er viktig for ham, og det er nå i manges øyne mindre respektert enn det til Richard Nixon. Det er hardt for Trump å akseptere slikt, mener den prisbelønte forfatteren.

Det var i en bisetning på Don Lemons «Tonight»-show på CNN natt til torsdag at D'Antonio første gang sa at han nå forventer at Trump kan trekke seg.

I dette intervjuet utdyper han hvorfor han mener det er dekning for den uttalelsen.

– Jeg sa det litt for å irritere ham (Trump), fordi jeg vet at han «hatewatches» det programmet. Det kan ha vært en tabbe av meg, fordi Trump blir bare mer motivert av at folk snakker sånn, sier D'Antonio, og ler hjertelig.

D’Antonio viser til at Det hvite hus er i konstant krisemodus. Nå risikerer både presidentens tidligere valgkampsjef Paul Manafort og personlige advokat Michael Cohen fengsel.

Trump gjør det klart for alle at han seriøst vurderer å benåde Manafort, en person som han har «stor respekt for» selv om han er funnet skyldig i omfattende skattesvindel og banksvindel.

D'Antonio beskriver Trump som «en svært emosjonell person, som ofte styres hundre prosent av følelser og impulser».

– Han er svært trolig rasende over måten han blir behandlet på, og synes alt er ekstremt urettferdig. Og den følelsen er ekte og hjertefølt for ham. Men Donald Trump har alltid synes at hele verden behandler ham urettferdig. Og det er ikke usannsynlig at han en dag konkluderer med at «Amerika fortjener ikke meg», og at han faktisk mener det, sier biografen, og utdyper:

– Han har allerede gjort mediene til fiende nummer én. Det er lett å se for seg at han går av og sier «vel, jeg gjorde alt jeg kunne for å tømme sumpen, men det er for mange monstre i Washington, inkludert pressen».

Michael D'Antonio mener det er latterlig når Trump nå prøver å fremstille Michael Cohen som «en som bare gjorde små avtaler for meg».

– Det er forbløffende, for så sent som i 2014 introduserte Trump Cohen for meg ved å si «Michael er den personen jeg stoler mest på i verden», sier D'Antonio, som tilbake i april fortalte VG hvordan advokaten kunne bli Trumps mareritt.

Nå sier D'Antonio at han forstår at Cohen til slutt vendte Trump ryggen. Cohen og hans advokat sier at de er villig til å legge alle kortene på bordet om skattefusk og svindel. Trump mener at det burde være ulovlig å få straffen redusert bare «fordi de snakker stygt om meg».

– Cohen var lojal mot Trump helt til det var overveldende ødeleggende for ham selv, sier D’Antonio, og avslutter:

– Nå tenker han på seg selv og sin familie. Jeg tror ikke Cohen ble født som en dårlig person, men han bare ble korrumpert av Donald Trump. Samtidig har Trump sin helt egen definisjon av lojalitet, som nærmest betyr at man ta selvmord før man sier sannheten. Selv er Donald Trump en person som kun er opptatt av seg selv.