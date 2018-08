MISTENKT: Fra venstre: Jany Leveille, Lucas Morton, Siraj Wahhaj og Subbannah Wahhaj i retten 13. august. Nå er barnemishandling-anklagene mot Morton og Subbannah Wahhaj avvist. Foto: Roberto E. Rosales /The Albuquerque Journal via AP

Mistenkte fra skrekkleiren i New Mexico: Anklager om barnemisbruk avvist etter tabbe

Anklagene mot tre av de fem voksne som befant seg i leiren i New Mexico der myndighetene fant elleve sultne og skitne barn og senere levningene etter en gutt, er avvist.

Ifølge CNN viser rettspapirer at anklagene mot Hujrah Wahhaj, Subhannah Wahhaj og Lucas Morten er avvist fordi det ikke ble avholdt en innledende høring innen ti dager etter at de ble fengslet, slik loven i New Mexico krever.

Ifølge Fox News er de tre allerede løslatt.

Det var 3. august Taos County Sheriff’s Office stod for aksjonen mot leiren i Amalia i New Mexico, like ved grensen til Colorado.

Etterforskning av bortføringen av en treåring i Georgia førte dem dit, og i aksjonen, som varte i flere timer, fant de to væpnede voksne menn, tre kvinner og elleve barn i alderen 1 til 15 år.

Sheriff i Taos County, Jerry Hogrefe, var sjokkert av det han så:

– Jeg har jobbet som politi i 30 år, men jeg har aldri sett noe lignende. Det var utrolig. Disse barna var sultne, de var tørste og de var skitne, sa han til ABC.

Barna ble videre beskrevet som «flyktninger fra u-land», uten sko, og med filler til klær. Senere kom det fram at politiet mener barna skal ha fått våpentrening .



















Faren til den savnede treåringen, Siraj Wahhaj (40) og hans partner Jany Leveille (35), ble sammen med de tre andre voksne siktet for barnemishandling. De to er ifølge CNN også siktet for barnemishandling med døden til følge, og for å ha planlagt bortføring av hans sønn, som ikke var blant barna som ble funnet levende.

Levningene av en gutt som ble funnet ved leiren, ble senere identifisert som treårige Abdul-Ghani Wahhaj.

Demonutdrivelse

En digital dagbok skrevet av Leveille beskrev ifølge CNN at treåringens hjerte hadde sluttet å slå flere ganger, mens faren siterte Koraenen for ham og angivelig utførte et religiøst rituale for å fjerne demoniske ånder fra sønnens kropp.

I anklagen hevdes det at Wahhaj og Leveille lot være å gi gutten medisinen han trengte for å unngå krampeanfall, og at det var dette som førte til hans død. To av barna skal ha fortalt FBI at gutten skummet rundt munnen til han svimte av når ritualene foregikk.

Treåringens mor har fortalt at faren ikke tok med medisinene da han forsvant med gutten i november.

Etter at gutten var død, skal de andre barna ha blitt straffet med å vaske hans døde kropp om de gjorde noe galt eller ikke adlød de voksne.

Ifølge Fox News ble også barnemishandling-anklager mot Wahhaj og Leveill avvist i en egen høring onsdag, men anklagene om at de har medvirket til treåringens død blir stående.

Påtalemakten kan prøve å tiltale de mistenkte for andre lovbrudd, eller be en storjury om å reise tiltale mot dem.