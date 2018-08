SENSUR: Donald Trump hevder at sosiale medier som Twitter og Facebook sensurerer personer fra høyresiden. Han vil imidlertid ikke si hvem det gjelder. Foto: LEAH MILLIS, REUTERS

Trump langer ut mot Twitter og Facebook

I et ferskt intervju sier USAs president Donald Trump at det er «veldig farlig» for sosiale medier-selskaper som Twitter og Facebook å kneble brukere.

Donald Trump er kjent som en flittig bruker av Twitter , både før og under sin tid som president. Han har også en Facebook -side som brukes til å promotere politikken sin. Likevel har han den siste tiden vært kritisk til det han mener er sosiale medie-selskapers praksis med å kneble brukere på forskjellige plattformer.

– Vil ikke nevne navn

I en serie med Twitter-meldinger hevdet Trump på lørdag at «sosiale medier diskriminerer mot republikanske og konservative stemmer». Han hevder blant annet at sosiale medier stenger kontoene til personer på høyresiden «samtidig som de ikke gjør noe med andre».

I et større intervju med nyhetsbyrået Reuters sier presidenten at han «ikke vil nevne navn», men at enkelte personer blir fjernet fra Twitter eller Facebook, noe han mener er en farlig ting.

Den 15. august ble konspirasjonsteoretikeren Alex Jones utestengt fra Twitter i én uke. Dette skjedde i kjølvannet av at Apple, Spotify og Facebook fjernet Jones' podkaster og sider fra sine tjenester tidligere i august. Jones har siden gått hardt til angrep på det han mener er sensur. Trump vil imidlertid ikke si noe om han sikter Jones når han kritiserer sosiale medier for sensur.

Skylder ikke på Russland

Reuters snakket også med Trump om den pågående etterforskningen av Russlands påvirkning i det amerikanske valget.

Temaet har skapt rabalder i amerikansk politikk den siste tiden, og Trump tar stadig til Twitter for å uttale seg om det. I juli ble det stor ståhei da Trump etter et møte med Russlands president Vladimir Putin sa at han «ikke ser noen grunn til hvorfor det skulle være Russland» som står bak innblanding i valget. Dette til tross for at amerikansk etterretning har konkludert med at Russland står bak innblanding.

Senere opplyste Trump at han hadde sagt feil, og at han egentlig mente å si at han «ikke så noen grunn til hvorfor det ikke skulle være Russland».

I intervjuet med Reuters avstår imidlertid Trump nok en gang fra å slå fast at Russland står bak innblanding.

– Saken spiller rett inn i Russlands – hvis det var Russland – hender, sier han til nyhetsbyrået.