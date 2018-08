NYFØDTE: To av lammene ble født forrige uke, to søndag og den siste ble født tirsdag. Alle er forlatt av moren sin. Foto: Roz

Strikker for å redde tørkerammede lam

Tørken langs Australias østkyst vil trolig fortsette i ytterligere tre måneder, melder landets meteorologibyrå. Nyfødte lam forlates av mødre på jakt etter mat.

– Enten dør mødrene dør, eller så forlater de lammene. Fordi de ikke har mødrene å varme seg på og fordi pelsen er så tynn, har folk stikket gensere til dem, sier Roz, som driver en gård nær Toowomba i Queensland til VG.

– Dessverre klarer vi ikke å redde alle, og mange dør på grunn av vær eller rovdyr.

Australia , særlig delstatene New South Wales og Queensland, har slitt med ekstrem tørke de siste årene. Områder som pleier å oversvømmes med et par års mellomrom, har ikke hatt skikkelig regn på mange år. Beiteområder er støvete og små tørre busker rasler i vinden.

– Uten regn har vi hverken gress eller beitemark. Mødrene går for å spise etter at de har født og noen ganger kommer de ikke tilbake, forteller Roz, som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk.

Strikkegrupper gjør sitt for å produsere flere hundre lammegensere. De legger ut oppskrifter på nettet slik at hobbystrikkere kan lage gensere og de har satt opp leveringsruter der bøndene kan plukke opp plaggene.

Ifølge tremånedersestimatet Bureau of Meteorology ga torsdag, er det bare 30 prosent sjanse for at områdene langs østkysten vil få normal mengde regn, skriver Reuters.

Bøndene har lenge ropt etter hjelp. Tidligere sommere har bønder i South Australia slått sammen krefter og kjørt høy flere tusen kilometer nordover til New South Wales og Queensland.

Den siste prognosen viser imidlertid at også Vest-Australia, som hittil har sluppet tørken, kan gå en tørrere enn vanlig årstid i møte.

– Bønder på østkysten har i stor grad avskrevet årets avling, nå står det på hva som skjer i vest, sier landbruksøkonom Phin Ziebell ved National Australia Bank.