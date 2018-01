SIKTER: Sikkerhetsstyrker var lørdag kveld tungt tilstede rundt hotellet. Foto: Massoud Hossaini, AP, NTB Scanpix

Væpnede gjerningsmenn stormet hotell i Kabul - flere skal være drept

Kari Spets

Rolf J. Widerøe

VG / NTB

Publisert: 20.01.18 20:40

UTENRIKS 2018-01-20T19:40:49Z

Minst tre angripere har stormet et luksushotell i Kabul og åpnet ild mot gjester og ansatte, melder afghanske myndigheter.

Gjerningsmennene angrep det luksuriøse hotellet Intercontinental Hotel lørdag kveld klokken 21 lokal tid.

– Fire angripere er inne i hotellet nå. De skyter mot gjestene, sa en afghansk etterretningskilde til nyhetsbyrået AFP tidligere lørdag kveld.

Senere på kvelden meldte den afghanske TV-kanalen Tolo News at det skal ha vært tre angripere som tok seg inn på hotellet. Ifølge kanalen skal én av de tre ha blitt drept, mens de to andre fremdeles kjempet mot lokale sikkerhetsstyrker ved 00.30-tiden natt til søndag.

Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse om drepte eller skadede, men ifølge et vitne Tolo News har snakket med, skal flere personer være drept. Ifølge vitnet, som selv klarte å komme seg unna, skal angriperne ha skutt mot tilfeldige hotellansatte og gjester.

Også talsmann for det afghanske innenriksdepartementet, Nasrat Rahimi, bekrefter overfor Reuters at flere personer er drept i angrepet.

Gisler

Angriperne var bevæpnet med både skytevåpen og granater, opplyser en annen sikkerhetskilde. Det skal også ha oppstått brann i deler av hotellet. Foreløpig er det ikke kjent hvem som står bak angrepet.

Hotellet, som eies av den afghanske staten, brukes ofte til brylluper, konferanser og politiske møter.

Utenriksdepartementet har på nåværende tidspunkt ingen informasjon om at det er nordmenn på hotellet.

– UD er kjent med at det pågår et terrorangrep mot Hotel Intercontinental i Kabul . Vi arbeider nå med å innhente mer informasjon om hendelsen, sier Guri Solberg, kommunikasjonsrådgiver i UD til VG lørdag kveld.

– Redd oss!

En hotellgjest fortalte tidligere lørdag kveld til AFP at han hadde stengt seg inne på rommet og at han hørte skyting utenfor.

– Jeg vet ikke om angriperne er inne i eller utenfor hotellet, men jeg kan høre skyting i nærheten av andre etasje. Vi gjemmer oss på rommene og jeg bønnfaller sikkerhetsstyrkene om å redde oss så fort som mulig før vi blir drept, sier hotellgjesten.

Intercontinental Hotel har vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble tolv sivile og ni angripere drept i et selvmordsangrep som Taliban tok på seg skylden for.

VG/NTB