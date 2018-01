ØDELAGT VINDU: Fra 32. etasje i luksushotellet Mandalay Bay skjøt og drepte Stephen Paddock 58 personer. Foto: Klaudia Lech

Ransakingsordre viser at Las Vegas-massemordreren var nøye med å skjule spor

Publisert: 13.01.18 20:47

UTENRIKS 2018-01-13T19:47:14Z

Stephen Paddocks grusomme massemord kom tilsynelatende svært overraskende på dem som kjente ham. Ny informasjon viser at planleggingen både av drapene var svært nøye planlagt.

New York Times kommer i dag med flere detaljer fra FBIs ransakingsordre i etterforskningen av terroraksjonen som krevde 58 menneskelig og over 500 skadede.

Den viser at Stephen Paddock med overlegg ødela, eller forsøkte å ødelegge og gjemme digitalt kommunikasjonsutstyr. Han brukte også telefoner med forhåndsbetalte kontantkort for å skjule spor, noe som ifølge FBI er en velkjent strategi under lignende hendelser.

– Paddock planla angrepet grundig og tok en rekke metodiske skritt for å unngå å bli oppdaget, og for å sabotere en eventuell etterforskning.

Tre telefoner tilhørende Paddock ble funnet i hotellrommet hans i luksushotellet Mandalay Resort og Casino. To av dem gikk etterforskerne gjennom, mens den tredje klarte de ikke å låse opp.

Ransakingsordren viser hvordan politiet tidlig fokuserte på Paddocks kjæreste Marilou Danley, men hun er ikke siktet for noe, og har samarbeidet med politiet hele veien. Hun har hele tiden hevdet at hun ikke visste om Paddocks planer. Hun har fortalt etterforskere at hun har hjulpet Paddock med å lade våpen.

Ransakingsordren, som New York Times refererer til, viser at Paddock i løpet av en 12 måneders periode brukte internett til å anskaffe seg utstyr han brukte under angrepet, også inkludert våpen og ammunisjon.

I tillegg til hva som allerede er kjent av hva som ble funnet på hotellrommet fant man ladde magasiner i kofferter han hadde med på rommet. De fant også skuddsikre vester, avstandsmålere og en hjemmelaget gassmaske.

Ransakingsordren viser også at etterforskerne ønsket tilgang til Danleys e-postkontoer og instagram-konto. Danley slettet Facebook-kontoen sin bare timer etter angrepet. Etterforskerne har også funnet at Paddock har sendt e-poster om våpen til og fra kontoer som tilsynelatende tilhørte han selv. FBI holder imidlertid mulighetene åpne for at kontoene tilhører andre, og at de ønsker å finne ut hvem.