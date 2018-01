SHUTDOWN: Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell etter et møte søndag i forsøk på å stanse nedstengningen av offentlige etater i USA. Foto: Tasos Katopodis / AFP

Republikanerne med nytt fremstøt for å stanse budsjettkrisen i USA

Publisert: 22.01.18 09:48

UTENRIKS 2018-01-22T08:48:34Z

Dersom Demokratene går med på forlenge det nåværende statsbudsjettet til 8. februar, vil de republikanske lederne i Senatet ta opp viktige innvandringsspørsmål i de kommende ukene.

Ifølge The Guardian kan en løsning på nedstengningen av offentlige etater i USA være et hakk nærmere etter at Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell kom med et forslag søndag kveld, amerikansk tid.

Han foreslår ifølge avisen at dersom Demokratene går med på forlenge det nåværende statsbudsjettet til 8. februar, skal Senatet debattere og stemme over en innvandringsreform, dersom ikke Republikanerne og Demokratene klarer å bli enige om et kompromiss i løpet av de tre neste ukene.

Men så langt foreligger ingen avtale, og det er uvisst om McConnells lovnad vil være nok til å få nok demokrater med på laget, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi har enda ikke kommet til enighet om veien fremover, sa Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer natt til søndag norsk tid.

Avstemning utsatt

Det var natt til lørdag at Senatet nedstemte et forslag om midlertidig forlengelse av det nåværende statsbudsjettet, i påvente av en enighet om et statsbudsjett for 2018. Dermed var nedstengning av offentlige etater et faktum .

Søndag møttes senatorene på nytt i Kongressen i forsøk på å komme til enighet, og planen var at de natt til mandag skulle stemme over et forslag som kunne ha fått slutt på nedstengningen.

Avstemningen ble imidlertid utsatt til klokken 12 lokal tid mandag, det vil si klokken 18 norsk tid.

Dermed må hundretusener av offentlig ansatte i USA bli hjemme fra jobb uten lønn fra og med mandag morgen .

– La oss slutte å gjøre den amerikanske befolkningen til ofre, og komme oss tilbake for å jobbe, sa McConnell like etter at utsettelsen var et faktum.

Den republikanske senatoren Jeff Flake sier ifølge CNN at en gruppe senatorer fra begge partier vil møtes klokken 10 mandag formiddag lokal tid i forkant av avstemningen.

Uenighet om innvandring

Kjernen i striden er det vanskelige temaet om ulovlig innvandring. Som betingelse for å stemme for en budsjettforlengelse, krever demokratene at republikanerne åpner for at 800.000 unge som ble brakt til USA ulovlig som barn, får bli i USA, det såkalte DACA-programmet.

President Donald Trump opphevet DACA, som ble innført av forgjengeren Barack Obama. Men han har flere ganger antydet at han har sympati med de unge såkalte Dreamers, og har sagt at han kan åpne for DACA igjen om Demokratene går med på strengere regler for innvandring og finansiering av muren mot Mexico.

Budsjettstriden rammer ikke bare offentlige ansatte. CNN melder at folk som prøver å ringe et nummer publikum kan bruke for å komme i kontakt med Det hvite hus, får beskjed om at telefonen ikke kan besvares fordi Demokratene holder de offentlige midlene som «gissel på grunn av en innvandringsdebatt uten tilknytning» til saken.

Striden rammer også enda bredere. Barn og gravide som er tatt opp i helseordningen Children’s Health Insurance Program (Chip), rammes også. Ifølge The Guardian vil imidlertid McConnell både ha en forlengelse av det nåværende budsjettet til 8. februar, i tillegg til en utvidelse av helseordningen.

Trump oppfordret søndag de republikanske lederne til å iverksette det såkalte atom-alternativet, det vil si å innføre en avstemning der et simpelt flertall på 50 prosent er nok til å få igjennom en budsjettforlengelse. I dag trengs det 60 stemmer av Senatets 100 medlemmer for å få gjennom et så viktig vedtak.

Men i Senatet er det stor skepsis på begge sider mot en slik løsning fordi det kan slå hardt tilbake neste gang det andre partiet har flertall.

(VG/NTB)