LANGER UT: President Donald Trump sier han skal dele ut «fake news»-pris. Foto: JIM WATSON / AFP

Trump: Deler ut «fake news»-priser onsdag

Publisert: 16.01.18 11:44

UTENRIKS 2018-01-16T10:44:09Z

President Donald Trump har gått hardt ut mot såkalte «falske nyheter» siden valgkampen og overtagelsen av Det ovale kontor. Onsdag vil han dele ut pris for «partiskhet» og «korrupsjon».

Presidenten annonserte i kjent stil sin prisutdeling via Twitter , og skrev forrige uke at han så seg nødt til å utsette utdelingen fordi både interessen rundt utdelingen og viktigheten av den var større enn noen kunne ha forutsett.

Utdelingen skal ifølge ham selv finne sted onsdag 17. januar, og vil dekke «uærlighet og dårlig journalistikk i flere kategorier».

– Upassende, uheldig og uprofesjonelt, sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Baily, til VG.

– Problematisk med tanke på demokrati

Falske nyheter er egentlig et begrep brukt til å omtale historier som sirkulerer i sosiale medier, men Trump på sin side bruker begrepet til også å omfatte tradisjonelle mediehus.

– Jeg synes hele angrepet på mediene er veldig problematisk med tanke på demokrati, sier Bailey.

Hun forteller at alle presidenter har hatt sine problemer med mediene, men at vi må tilbake til 1800-tallet for å se lignende forsøk på å ta kontroll.

Gjennom store deler av valgkampen i 2016 rettet Trump en serie harde angrep mot mediene, og etter seieren har han fortsatt å lange ut.

Om utdelingen blir et offisielt arrangement for Trump administrasjonen vil det å åpenlyst henge ut mediehus eller ta parti være et misbruk av makt og posisjon for de ansatte, mener Politicio .

– Det er veldig gammeldags. Det er ikke ulovlig at han gjør dette, men det er upassende at han skal plukke ut noen medier fremfor andre. Det er ikke hans rolle, mener Bailey.

Bailey er imidlertid ikke sikker på om presidenten faktisk kommer til å gjennomføre utdelingen.

– Vi vet ikke hvor alvorlig twittermeldingene er, men nå har det blitt en sak, så kanskje han føler seg presset til å gjennomføre, forteller hun, og legger til at prisutdelingen kan få en motsatt effekt av det han ønsker.

Flere har fått gjennomgå

Første gang Trump tok til tastene og introduserte begrepet på Twitter var rundt en måned før han vant valget. Den gangen var det den amerikanske tv-stasjonen CNN som fikk gjennomgå, og Trump har gjentatte ganger i løpet av sitt første år i Det ovale kontor langet ut mot samme stasjon, skriver USA Today .

Ifølge samme nettsted brukte Trump betegnelsene «fake news» og «fake» på Twitter 167 ganger i løpet av sitt første år som president.

Faktisk har betegnelsen «falske nyheter» fått en slik oppblomstring med den amerikanske presidenten at det ble kåret til årets nyord i 2017 .

Andre medier Trump til stadighet anklager for å publisere «falske nyheter» er NBC News, ABC, CBS, New York Times og Washington Post.

Ifølge en gjennomgang gjort av USA Today er det særlig saker knyttet til etterforskningen av russisk innblanding i det amerikanske valget, Trumps samtaler med verdens ledere og atomvåpen som har ført til at presidenten har langet ut mot falske nyheter på Twitter.

Også målinger som ikke har gått i presidentens favør har han proklamert som falske nyheter.

– Alle negative målinger er falske nyheter, akkurat som målingene CNN, ABC og NBC presenterte i valget, skrev Trump på Twitter drøye to måneder inn i sitt presidentskap.

– Det er ikke han som skal bestemme hva som er riktig og ikke, og jeg tror det kommer til å splitte USA mer enn å forene det, sier Baily og legger til at særlig republikanere har sett på «falske nyheter» som et problem lenge.

Økt tillit til mediene under Trump

En rapport publisert i desember, utført av Poynter Institute, viser at tillit til mediene har en klar forankring i politikk i USA.

Rundt tre fjerdedeler av de spurte demokratene har tillit til mediene, mens knapt en femtedel av republikanerne sier det samme, skriver NTB.

– Dette er noe som kom før Trump, og republikanerne har bestandig klaget over at mediene er liberale. Det har blitt mye verre nå som Trump har kommet inn. Det har bygget seg opp, sier Baily.

44 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de tror mediene dikter opp historier om president Trump, og 31 prosent sier seg enige med Trump i at de store mediehusene er «folkets fiender».

Den overordnede tilliten til mediene har imidlertid økt fra 32 prosent i september 2016 til 41 prosent i samme måned i 2017.

Rapporten viser også at én av fire støtter innskrenkninger i pressefriheten, og dette omhandler blant annet at regjeringen skal ha rett til å blokkere nyheter den mener er uriktige eller har en slagside, skriver NTB.

Dette bekymrer forfatterne bak rapporten.

– Amerikanske nyhetsmedier er utsatt for et angrep uten historisk sidestykke fra landets høyeste embete. Politikere motsetter seg stadig ufordelaktig dekning, men de stadige angrepene på pressens legitimitet savner sidestykke i moderne tid, skriver de.